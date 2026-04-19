ONLINE: Pardubice - Třinec 2:2. Hosté stvrzují tlak gólem, srovnává Kovařčík

Úvodní střetnutí přineslo přelévání skóre z jedné strany na druhou. Jako první se sice prosadili Východočeši, když se v polovině duelu trefil Jan Mandát, Třinec však ještě ve druhé třetině vývoj otočil dvěma góly.
ONLINE: Pardubice – Třinec
Druhé finále hokejové extraligy sledujeme od 17 hodin podrobně
Obrat posléze předvedly také Pardubice, dvěma trefami za 16 sekund ve třetí části nakonec rozhodly o zisku prvního bodu.
Právě vítězný zásah Jiřího Smejkala na 3:2 vyvolal emoce, podle Slezanů mu totiž předcházel ofsajd Jáchyma Kondelíka. Rozhodčí ale i po přezkoumání u videa ponechali branku v platnosti.
„Nedokážu si vysvětlit, jak je tohle možné. Tak jako hráči dělají chyby, také rozhodčí dělají chyby. A pár jich udělali,“ hodnotil třinecký trenér Boris Žabka.
„Sledovali jsme to na střídačce. Asi to nebylo dobře vidět, tak rozhodčí gól uznali,“ okomentoval diskutovaný moment domácí útočník Vladimír Sobotka.
Absolutní spokojenost v jeho týmu i přes vítězství nepanovala. „První výhra je důležitý krok, ale víme, že z naší strany to nebyl ideální výkon. Zápas si rozebereme. Víme, v čem je Třinec nebezpečný. Musíme se na to podívat a vyvarovat se podobných chyb,“ dodal Sobotka.
Ten se ve druhém finále musí obejít bez parťáka ze třetího útoku Martina Kauta. Šestadvacetiletý forvard totiž obdržel jednozápasový distanc za zákrok na hlavu Matěje Kubiesy.
3:40 L. Sedlák (R. Červenka, J. Mandát), 22:51 R. Červenka (J. Kondelík , L. Sedlák)
27:42 M. Růžička (P. Sikora, T. Kundrátek), 38:04 O. Kovařčík (M. Kovařčík )
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, D. Gazda - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš, M. Hrádek - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - J. Lauko, V. Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, P. Poulíček, T. Vondráček
O. Kacetl - M. Marinčin, M. Adámek - J. Galvas, T. Kundrátek - D. Musil, P. Koch - R. Nedomlel - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, D. Cienciala - M. Kubiesa, P. Sikora, M. Růžička - P. Hrehorčák, M. Roman, D. Kurovský - M. Daňo
Vyloučení: 1:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0