Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv ztrácel už 1:4. Další utkání jsou na programu v úterý v Praze a na západě Čech.
Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Třinecký Michal Kovařčík slaví s Andrejem Nestrašilem rozhodující gól ve druhém semifinálovém utkání proti Karlovým Varům.
Bitka mezi pardubickým Tomášem Dvořákem a Adamem Raškou ze Sparty.
Třinecký útočník Libor Hudáček s pukem mezi hráči Karlových Varů
Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.
Co přinesla druhá semifinále play off extraligy

  • Odvolaný gól Pardubic. Za stavu 0:2 propukla po 36 minutách hry na východě Čech radost ze snížení, když Miloš Kelemen tečoval puk, jenž skončil za zády Jakuba Kováře. Jenže rozhodčí situaci dlouho přezkoumávali a trefu nakonec neuznali kvůli vysoké holi.
  • Dvougólového Michala Řepíka. Výhru Pražanů a srovnání série zařídil zkušený útočník. Nejprve se dostal do nájezdu a přesně zakončil do horního růžku branky, druhou trefu přidal po přesilovkové kombinaci z mezikruží.
  • Červenkovo prodloužení série. Pardubický forvard Roman Červenka bodoval už v 16. extraligovém zápase v řadě, když asistoval u gólu Lukáše Sedláka. Čtyřicetiletý matador skončil naposledy bez bodu 11. ledna proti Liberci.

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Třinečtí hráči slaví rozhodující trefu ve druhém semifinále proti Karlovým Varům.

  • Gólmanské změny. Po úvodním duelu dostal ve sparťanské bráně proti Pardubicím šanci Jakub Kovář místo Josefa Kořenáře. Ještě větší zásahy pak nastaly ve druhé sérii, kdy utkání proti Třinci zahájil karlovarský Daniel Král, jehož po dvou třetinách nahradil Dominik Frodl. To na straně Ocelářů sice tradičně začal utkání Marek Mazanec, avšak po čtvrtém inkasovaném gólu ho vystřídal Ondřej Kacetl, jenž v extralize naskočil poprvé od 16. ledna.
  • Skvostný třinecký obrat. Ve 38. minutě ztráceli 1:4, přesto ještě do druhé sirény Oceláři srovnali. V rozmezí dvou minut a devíti sekund se prosadili Andrej Nestrašil, David Cienciala a Tomáš Kundrátek. 14 vteřin před koncem základní hrací doby pak vystřelil druhý bod v sérii Michal Kovařčík.

Třinec – Karlovy Vary 5:4

Stav série 2:0

Obrat Ocelářů, kteří prohrávali ještě ve 38. minutě 1:4, završil Michal Kovařčík 14 sekund před koncem třetí třetiny. Domácím vyšel i závěr prostřední části, ve které vyrovnali během dvou minut a devíti sekund trefami Andreje Nestrašila, Davida Ciencialy a Tomáše Kundrátka.

Oba týmy v utkání střídaly gólmany. Domácí Marek Mazanec přepustil místo Ondřeji Kacetlovi ve 27. minutě po gólu Davida Šťastného na 1:4. Na opačné straně nahradil Dominik Frodl od třetí třetiny Daniela Krále, který první zápas série sledoval ze střídačky.

Energie vedla o tři góly i díky brankám Adama Lukošika, Jakuba Minárika a Tomáše Redlicha, kteří v letošním play off skórovali poprvé. Hosté po prohře 1:3 v úvodním utkání chtěli začít lépe a plán dodrželi. Dokonce se brzy ujali vedení, už ve druhé minutě se prosadil z dorážky Lukošik.

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání v Třinci.

Oceláři postupně přidali a v polovině třetiny prověřili Krále nebezpečnými pokusy Cienciala a Nestrašil. Ve 13. minutě už vyrovnal Flynn střelou z pravého kruhu bez přípravy.

Nerozhodný stav dlouho netrval. Energie udeřila trefou v přesilové hře. Tomek předložil puk na hranici brankoviště, odkud jej doklepl za Mazance Minárik. O 31 sekund později už hosté vedli o dva góly.

Koffer nahodil puk od zadního mantinelu před branku a od Redlicha, který byl v klinči s Galvasem, se kotouč odrazil do sítě. Rozhodčí ještě u videa zkoumali, zda se nejednalo o úmyslný pohyb rukou, ale gól uznali.

Rozhodčí zkoumají, zda platí třetí gól Karlových Varů v zápase s Třincem.

Nápor domácích se v úvodu prostřední části nekonal. Naopak Mazanec zastavil Jiskrovu šanci, než jej Šťastný vyhnal ve 27. minutě švihem z pravého kruhu na střídačku.

Následně měli domácí pár povedených střídání, zejména elitní řada byla několikrát blízko gólu. Na druhé straně Kacetl podržel Třinec při Kofferově šanci a zastavil i Beránkův sólový únik.

Závěr druhé třetiny se nesl plně v režii domácích. Ve 38. minutě snížil Nestrašil švihem z pravého kruhu a ještě před druhou sirénou Oceláři slepenými góly během 43 sekund vyrovnali.

Tlak třineckých hokejistů v závěru druhé třetiny utkání proti Karlovým Varům přinesl tři jejich góly a vyrovnání na 4:4.

Nejdříve Kundrátek, který ve středu hřiště poslal tvrdým zákrokem k ledu Šťastného, trefil horní tyč. V dohrávané akci ale vstřelil kontaktní gól Cienciala z levého kruhu. Drtivý tlak završil pět sekund před koncem prostřední části Kundrátek od modré čáry.

Karlovy Vary nastoupily od třetí třetiny s Frodlem v brance a mohly hned v úvodu zmrazit domácí fanoušky. Při velkém závaru ale udržel Kacetl puk před čárou a v přečíslení dva na jednoho si hosté nepřihráli ideálně.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl odráží puk po střele Karlovarských od pravého mantinelu.

Za domácí zahrozili Hudáček s Nestrašilem, ale největší šanci zahodil Cienciala. Frodl chyboval u zadního mantinelu při rozehrávce a Kubiesa poslal puk před prázdnou branku. Gólman Varů tygřím skokem napravil svou hrubku a Ciencialovu střelu vyrazil.

Když už se zdálo, že zápas spěje do prodloužení, našel si Kovařčík sražený puk a spustil na třineckém stadionu euforii. Po závěrečné siréně se strhla ještě menší rozmíška, rozhodčí si prohlédli i video a udělili domácímu Nedomlelovi menší trest.

Tipsport extraliga 2025/26
4. 4. 2026 18:00
Konec zápasu
Třinec : K. Vary 5 : 4
(1 : 3, 3 : 1, 1 : 0)
Góly:
12:43 O. Flynn (L. Hudáček, J. Galvas), 37:46 A. Nestrašil (M. Kovařčík , O. Kovařčík), 39:12 D. Cienciala (O. Kovařčík, D. Kurovský), 39:55 T. Kundrátek (J. Galvas, O. Flynn), 59:46 M. Kovařčík
Góly:
1:52 A. Lukošik (J. Bambula, V. Jiskra), 14:50 J. Minárik (P. Tomek, R. Číp), 15:21 T. Redlich (F. Koffer, R. Sapoušek), 26:02 D. Šťastný (R. Číp, J. Minárik)
Sestavy:
M. Mazanec (26:02 O. Kacetl) - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň
Sestavy:
D. Král (40:01 D. Frodl) - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - P. Tomek, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, V. Jiskra - A. Lukošik, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, M. Osmík

Vyloučení: 3:3, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:32, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)

Pardubice – Sparta 1:2

Stav série 1:1

Dynamo si v šestém utkání ve vyřazovací části připsalo první porážku. Boj o postup do finále bude pokračovat v úterý v pražské O2 areně.

Trenéři Sparty se po páteční porážce rozhodli pro změnu na brankářském postu a místo Kořenáře dostal šanci Kovář, v obraně Němeček nahradil Sirotu. V sestavě Dynama Gazdu vyměnil Hrádek.

Lukáš Sedlák z Pardubic (uprostřed) se přetlačuje s Michaelem Špačkem před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem.

Stejně jako v prvním utkání šli hosté v úvodní třetině do vedení. Chlapík ještě svou slibnou příležitost nevyužil, v 7. minutě se ale po rychlém protiútoku dostal do šance Řepík a zamířil přesně.

Pražané poté mohli soupeři ještě více odskočit, Will ale svůj tým několikrát podržel. Ve 13. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Mandát se Sedlákem, kapitán Pardubic však vyrovnat nedokázal. V polovině utkání se po rychlém protiútoku neprosadil ani Mandát.

Sparta v první třetině úvodní přesilovku nevyužila, ve 34. minutě se ale prosadila ve druhé početní výhodě. Kelemenovo vyloučení využil Řepík, jehož našel Horák v ideální pozici mezi kruhy.

Závar před brankářem Romanem Willem z Pardubic v utkání se Spartou.

Slovenský útočník byl blízko odčinění svého faulu v 36. minutě, kdy v přesilovce tečoval Košťálkovu střelu od modré čáry a puk skončil za Kovářovými zády. Rozhodčí však po dlouhém zkoumání u videa potvrdili, že Kelemen hrál vysokou holí.

Východočeši se nakonec gólu dočkali. Dobře chytajícího Kováře překonal v 47. minutě po Červenkově přihrávce od mantinelu na brankovišti zcela volný Sedlák. Sparta se poté pozorně bránila a přestála i oslabení při Knotově vyloučení v 56. minutě. Závěr jí ulehčilo vyloučení Tourignyho.

Tipsport extraliga 2025/26
4. 4. 2026 17:00
Konec zápasu
Pardubice : Sparta 1 : 2
(0 : 1, 0 : 1, 1 : 0)
Góly:
46:13 L. Sedlák (R. Červenka, M. Kelemen)
Góly:
6:19 M. Řepík (D. Shore), 33:48 M. Řepík (R. Horák, J. Krejčík)
Sestavy:
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček
Sestavy:
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Vyloučení: 7:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 27:30, Počet diváků: 10 091 (99 % z kapacity 10 194)

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Doporučujeme

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Výběr z tisku

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

F-15E Strike Eagle

Obrazem

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Analýza

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.