Pardubice sice ve čtvrtek ztratily dvoubrankový náskok během 17 vteřin, ale v 53. minutě dal vítězný gól Jiří Smejkal a 83 sekund před koncem pojistil první bod v sérii při power play do prázdné branky Roman Červenka.

ONLINE: Hradec Králové – Pardubice Druhé semifinále sledujte od 17.30 podrobně

„Snažili jsme se zůstat pozitivní, byť po rychlém srovnání jsme byli dole. To se někdy může stát, dvakrát jim to tam šťastně propadlo. My se však semkli a ukázali naši vnitřní sílu. Takhle vyhrát je lepší než zvítězit 3:0,“ těšilo Smejkala.

Mrzet ho naopak může ztráta Lukáše Radila, jenž první duel nedohrál po faulu hradeckého Davida Šťastného. Ten za zákrok do oblasti hlavy a krku obdržel stopku na jeden zápas, a v pátečním střetnutí tak nenastupuje.

Mountfield v úvodním klání na nedisciplinovanost doplatil, dvakrát totiž inkasoval v oslabení. Výhodu domácího prostředí proti regionálnímu rivalovi navíc nevyužil poprvé v sezoně.

„První duel vyšel výherně pro Pardubice, ale hned je další a my uděláme maximum pro to, abychom zápas získali a srovnali na 1:1. Musíme do nich jít,“ velí Aleš Jergl.

Zda bude po pátku v semifinále platit vyrovnaný stav, můžete sledovat od 17:30.