Čtvrtfinále stále v režii Sparty a Boleslavi. Třinec neustál závěr, Hradec ničil Furch

Roman Horák slaví vítězný gól Sparty, který do třinecké sítě poslal Michael Špaček (vpravo). | foto: ČTK

Co přinesly pondělní zápasy čtvrtfinále play off

Zaváhání favorita a konec šňůry. Šest vzájemných zápasů Hradce s Boleslaví v řadě skončilo výsledkem 2:1, v pondělí nastal této kuriózní sérii konec. Pro druhý celek základní části soutěže je navíc dosavadní bilance 0:2 čtvrtfinálových zápasů proti devátému týmu tabulky tvrdou ránou pro sebevědomí.

Neprůstřelného Dominika Furcha. Na mladoboleslavského brankáře poslali domácí 52 střel, přes Furcha ale neprošla jediná. Za tento hrdinský výkon se právem stal nejlepším hráčem utkání na straně hostů. Hradečtí zároveň dostali lekci z efektivity, protože Bruslařům stačilo 15 pokusů, aby gólmana Stanislava Škorvánka překonali, k tomu jednou mířili do prázdné brány.

Stephen Moses a Alex Lintuniemi slaví s brankářem Dominikem Furchem vítězství Mladé Boleslavi ve druhém čtvrtfinále nad Hradcem. Ondřej Kacetl se ohlíží za pukem, který do třinecké brány poslal Michael Špaček.

Špačkovu odplatu. V neděli odehrál kvůli trestu jen pár minut a hrozilo, že se mu pobyt na lavičce prodlouží i na pondělní utkání. Nakonec ale Michael Špaček hrát směl a čekalo ho velké zadostiučinění. Už se zdálo, že po vyrovnávací střele Romana Horáka z 9. minuty třetí třetiny půjde zápas do prodloužení, dvě minuty a 12 sekund před sirénou ovšem Špaček zařídil vítězný gól.

Sparťané doma oslavili už patnácté vítězství v řadě a ve čtvrtfinálové sérii na čtyři výhry vedou nad úřadujícími mistry 2:0.

Oceláři po nedělní porážce mírně pozměnili složení sestavy, do prvního útoku se místo Marcinka posunul Daňo. V obraně poté chyběl Marinčin.

Sparťanský brankář Josef Kořenář byl proti střele Tomáše Kundrátka při třinecké přesilovce bezbranný.

Oproti předešlému duelu začaly oba týmy opatrně. Do prvního náznaku šance se dostali v 7. minutě domácí, akci ale překombinovali. Následně hráli Pražané první přesilovku, hosté se však i díky pozornému Kacetlovi v brance ubránili. Sparta byla v první třetině výrazně střelecky aktivnější, gólové šance si ale nevytvořila.

Ve druhé části tlak Sparty zesílil a ve 24. minutě mohl otevřít skóre Forman, sám před Kacetlem však nezakončil ideálně.

Při třinecké přesilovce si poté první velkou šanci vytvořili i hosté, s nebezpečnou Marcinkovou střelou si brankář Kořenář poradil. Ve 28. minutě dostali Pražané zásluhou Vitoucha puk za Kacetlova záda, Roman jej ale stihl ještě posunout do bezpečí.

Na ledě se začalo postupně jiskřit, gólově se jako první prosadil Třinec. Němeček zastavil jen za cenu faulu Kundrátka a sám bek Ocelářů se v následné přesilovce trefil přesně k pravé tyčce.

Těsné vedení dalo Slezanům šanci soustředit se na pozornou obranu a čekat na rychlý protiútok nebo chybu domácích. Sparta ale hrála pozorně a v 50. minutě v přesilovce vyrovnala, když potrestala Kundrátkovo vyloučení. Chlapík nejprve trefil vnější tyč, po Irvingově střele ale puk dorazil za Kacetlova záda Horák.

Filip Chlapík ze Sparty uhání za pukem společně s třineckým Tomášem Kundrátkem.

Hned vzápětí byl navíc vyloučen Roman a domácí mohli skóre otočit. Špaček ale netrefil odkrytou branku a poté nevyužil ani další šancí.

Sparta si vytvořila drtivý tlak a Třinec se i v pěti urputně bránil, nerozhodný stav ale neudržel. V 58. minutě rozhodl Špaček, jenž předešlé utkání po vyšším trestu nedohrál.

HC Sparta Praha HC Sparta Praha : HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Góly:

49:33 Horák

57:48 Špaček (Horák, Kemiläinen) Góly:

35:15 Kundrátek (Nestrašil, M. Růžička) Sestavy:

Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Irving, Kempný (A), Kemiläinen, Krejčík, Mikliš, Němeček – Hyka, Sobotka, Řepík – Horák, Špaček, Chlapík (A) – P. Kousal, Najman, Salomäki – K. Hrabík, D. Vitouch, O. Hrabík – Forman (C). Sestavy:

Kacetl (Mazanec) – Koch, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Jank, Jandus, Hrbas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (C) – Kovařčík, Hudáček, Cienciala – Teplý, Sikora, Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Marcinko (A). Rozhodčí: Ondráček, Stano – Hynek, Špůr Stav série: 2:0 Přejít na online reportáž

Vítězný gól Boleslavi vstřelil v Hradci ve 43. minutě finský útočník Julius Junttila a 98 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Tomáš Fořt.

Hradec po úvodní porážce 1:2 nastoupil s pozměněným složením prvních dvou útoků. Do elitního se zařadil k Jerglovi a Tamašimu Klíma a do druhého se přesunul k Miškářovi a Radovanu Pavlíkovi Šťastný. Do první šance se dostal ve 4. minutě při Bernadově vyloučení domácí Radovan Pavlík, který se dostal před Furcha, ale bekhendem jen nepřekonal. Vzápětí pálil Klíma.

Mladoboleslavský trenér Richard Král udílí pokyny Tomáši Mazurovi.

Další šance dlouho chyběly. Východočeši se ubránili při Chalupově vyloučení. Už po konci oslabení si Škorvánek poradil se střelou Stránského.

Na druhé straně se ocitl před Furchem Jergl, ale nezpracoval Tamášiho přihrávku. Furcha prověřili Šťastný a Miškář, jehož ránu vyrazil mladoboleslavský gólman vysoko nad sebe a ledaři musel uklízet sklo z prasklého světla. Ještě před pauzou při trestu Suchého měl tři možnosti Jergl.

V úvodu druhé části se dostal do dobré střelecké pozice na pravém kruhu mladoboleslavský Pyrochta, ale Škorvánek zasáhl. Při Jerglově vyloučení zahrozil v oslabení Pilař a za hosty nebezpečně pálil opět Pyrochta. Furch musel krýt Mudrákovu střelu.

Ve 29. minutě se dostal před mladoboleslavského gólmana po Batnově přihrávce Miškář, který ale atakovaný Havlínem nezakončil akci úspěšně. Potom opět zkoušel štěstí Mudrák. Škorvánek vytěsnil vyrážečkou ránu Suchého. Furch kryl Bunnamanovu střelu a další Mudrákovu ránu. Hradecký gólman si poradil s Čechovou střelou.

Hradecký obránce Petr Kalina si kleká do dráhy puku. Situaci sledují mladoboleslavský Vojtěch Hradec a brankář Stanislav Škorvánek.

Do třetí třetiny sice vstoupili aktivněji domácí, ale v čase 42:58 se radoval z vedení Bruslařský klub. Fořt vyslal do úniku Junttilu, který vyzrál na Škorvánka bekhendovým blafákem. Uspěl i přesto, že mu o levou nohu přesekl hokejku Vukojevic. Vyrovnat se pokusil po objetí branky Kalina, který se snažil zasunout puk u pravé tyče, ale Furch tam byl betonem včas.

Mladoboleslavského gólmana neprostřelil ani bekhendovým pokusem Pour. V 50. minutě po průniku Radovan Pavlík minul branku. Potom zasáhl Čajka Batnu vysokou holí a dostal trest na dvě plus dvě minuty. Furch kryl Jerglovu ránu z levého kruhu a hosté odolali i po Bunnamanově práci před brankovištěm.

Hradec Králové marně dobýval Furchovu branku. Kouč Tomáš Martinec sáhl dvě minuty a 44 sekund před koncem ke hře bez brankáře, ale pojistku hostům zařídil Fořt.