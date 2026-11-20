Plzeň v extralize vyhrála pětkrát v řadě, v úterý se rozloučila s Ligou mistrů. V osmifinále nestačila na Davos, Pardubice naopak přes SaiPu přešly mezi nejlepší osmičku.
20. kolo extraligy
V domácí soutěži zůstávají druhé, jejich ztráta na vedoucí Třinec narostla už na dvanáct bodů. Oceláři ve středu otočili duel s Olomoucí, tentokrát hrají v Litvínově, za který poprvé nastupuje Ondřej Najman.
Stejně bodů jako jedenáctý Litvínov (21) má i dvanáctá Mladá Boleslav. Jen o tři body vpředu se drží Kometa, její dnešní soupeř, který schytal šestigólový příděl v Hradci Králové. „Není tam nic pozitivního, dostáváme do držky,“ ulevil si trenér a majitel Libor Zábranský.
Olomouc se mírně zvedá, ale stále se krčí na dně tabulky, s tříbodovou ztrátou na Vítkovice. Liberec je devátý, strádá především na venkovních stadionech, kde neuspěl pětkrát po sobě.
Hradec si zlepšil náladu vítězstvími na Spartě a proti Kometě, Kladno v neděli proti Třinci přišlo o sedmizápasovou bodovou sérii. Oba týmy dělí tři pozice a dva body, kdo bude úspěšnější?
Sparta ve čtvrteční předehrávce 20. kola přetlačila České Budějovice. I když prohrávala 1:4, po pěti gólech a obratu ve třetím dějství si odvezla tři body za výhru 6:4.
Karlovy Vary – Vítkovice 3:2
Hokejisté Karlových Varů bodovali doma poprvé po sérii tří porážek. V duelu věnovaném školákům se Mattoni Arena zcela zaplnila 5809 diváky. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře Západočechů podílel lotyšský útočník Haralds Egle. Předposlední Vítkovice prohrály třetí z uplynulých čtyř duelů.
Karlovy Vary uspořádaly zápas pro školáky se začátkem v poledne ve všední den potřetí. V roce 2024 přivítaly České Budějovice a prohrály 1:2 v prodloužení, loni hostily Třinec a vyhrály 2:1.
Energii se podařil vstup do utkání. Po 74 sekundách se trefil zpoza levého kruhu pod horní tyč Egle. V 5. minutě mohli Ostravané odpovědět, ale Cienciala únik dvou hostujících hráčů na Frodla po přihrávce Hladonika nezakončil a bekhendový pokus po následné otočce karlovarský gólman bez problémů kryl. V polovině úvodní části na druhé straně Bambula projel před Hrachovinu, vítkovický gólman mu ale nedal prostor, aby jej mohl bekhendovým zakončením překonat.
Na přelomu první a druhé třetiny domácí odolali při Tomkově vyloučení. Ve 27. minutě Karlovy Vary při vyloučení exkarlovarského Šíra využily početní výhodu. Egle uvolnil na levé straně Jonese, který z úhlu zamířil do odkryté branky. Na druhé straně Frodl vyrazil nebezpečný bekhendový pokus Maciase a k zakončení se před ním nedostal dorážející Nellis. Na druhé straně nevyužil příležitost Brickley a ve 32. minutě trefil Sapoušek levou tyč.
Vítkovice nezužitkovaly ani další početní výhodu při Sapouškově trestu z konce druhé části. Ve 42. minutě se ocitl sám před Frodlem polský útočník Macias, ale neuspěl. Před Hrachovinou neměl přesnou mušku kapitán Energie Černoch. V čase 44:21 už to ale bylo 3:0. Tomek si vyměnil puk s Eglem a z pravého kruhu zamířil k protější tyči.
Ostravané se brzy vrátili do hry. Ve 49. minutě zužitkoval Hladonik v přečíslení Šírův pas a o 119 sekund později se bývalý hráč Energie prosadil i podruhé v utkání. Po Zbořilově přihrávce vystřelil z pozice mezi kruhy a puk si nešťastně srazil do vlastní branky Eronen.
Vyrovnat mohli Stránský a Abdul, ale Frodla nepřekonali. Poté, co domácí neuklidnil Brickley, byl blízko vyrovnání v 59. minutě Zbořil. Jeho tečovaná střela při power play ale skončila na horní tyčce. Energie tak těsnou výhru udržela.
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1:24 H. Egle (R. Mamčics, N. Jones), 26:23 N. Jones (H. Egle, P. Tomek), 44:21 P. Tomek (H. Egle)
48:03 J. Hladonik (J. Šír, R. Holland), 50:02 J. Hladonik (J. Zbořil)
D. Frodl - M. Kočí , D. Brickley - R. Mamčics, T. Winberg - E. Eronen, K. Dyk - J. Myšák, O. Beránek, V. Jiskra - J. Minárik, J. Bambula, N. Jones - D. Šťastný, H. Egle, J. Černoch - P. Tomek, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, M. Váňa
D. Hrachovina - R. Holland, J. Zbořil - P. Demel, T. Pavelka - V. Port, J. Leahy - P. Brůna - Š. Stránský, M. Hrivík, J. Lacka - M. Kalus, A. Nellis, J. Abdul - J. Bernovský, J. Hladonik, D. Cienciala - D. Petr, J. Šír, K. Macias
Vyloučení: 3:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 27:27, Počet diváků: 5 809 (97 % z kapacity 6 000)Přejít na online reportáž