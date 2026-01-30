ONLINE: Vary druhý den po sobě čelí Liberci, Kometa hraje s Budějovicemi

Před startem olympijské přestávky už zbývá odehrát jen čtyři extraligové zápasy. Dva z nich v rámci pátečního programu, od 18 hodin nastupují druhý den v řadě proti sobě Karlovy Vary a Liberec, Kometa hostí České Budějovice. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Karlovarský brankář Daniel Král se snaží zasáhnout v zápase s Libercem. | foto: ČTK

Čtvrteční duel Varů a Liberce rozhodly až samostatné nájezdy, vítězství domácích poměrem 3:2 zajistil ve druhé sérii lotyšský útočník Haralds Egle, který předtím vstřelil i důležitý gól na 2:2.

Nikdo další se v dovednostní disciplíně neprosadil, oba týmy se o den později potkávají znovu, tentokrát v dohrávce 21. kola.

Mají velice solidní formu, shodně osmdesát bodů, společně i s dalšími soupeři bojují o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále. Západočeši jsou momentálně třetí, Bílí Tygři druzí.

V Brně se naopak střetávají mužstva, kterým se poslední dobou tolik nedaří. Kometa ztratila tři z posledních pěti zápasů, v úterý se v Plzni ani neprosadila (0:4).

V tabulce je osmá, s největší pravděpodobností bude v play off muset cestu za obhajobou mistrovského titulu zahájit už v předkole, na čtvrtou pozici ztrácí jedenáct bodů.

České Budějovice se musí dívat pod sebe, na třináctou Mladou Boleslav mají jen tříbodový náskok. Táhnou za sebou sérii čtyř porážek, v neděli je ještě čeká souboj se Spartou v O2 areně.

