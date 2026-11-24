Kometa prohrála tři z posledních čtyř zápasů, po nedělním nezdaru s Českými Budějovicemi čelí Spartě. I Pražané mají k ideální pohodě daleko, teď hrají třetí ze série čtyř venkovních zápasů. Na kluzištích soupeřů ale v sezoně získali více bodů než doma.
Zápasy 22. kola hokejové extraligy ONLINE
Třinec se pokouší vrátit na vítěznou vlnu po páteční porážce v Litvínově. V Hradci Králové usiluje o čtvrtou výhru v ČPP areně za sebou. Mountfield poslední dvě utkání prohrál a v tabulce klesl na deváté místo.
Pardubice v neděli porazily doma Spartu, teď vyzývají Vítkovice, které naposledy dokázaly přehrát Hradec Králové. Na kluzištích soupeřů ale patří Ostravané k nejhorším týmům, méně bodů venku získala jen poslední Olomouc.
Tříbodový rozdíl je mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Šestí Západočeši se představují na jihu Čech a pokud vyhrají v základní hrací době, svého soupeře předstihnou.
Obdobně jsou na tom i Karlovy Vary a Liberec. Pátá Energie zatím získala jen o dva body více než Bílí Tygři. Severočeši ale prohráli venku šest zápasů v řadě.
Poslední Olomouc hostí Litvínov. Hanáci doma bodovali čtyřikrát za sebou, tři zápasy z toho vyhráli, což je jejich sezonní maximum. Se dvěma výhrami za sebou přijíždí i Verva.
Třináctá Mladá Boleslav hraje ve středočeském duelu s Kladnem. Hůře jsou na tom Bruslaři, kteří třikrát v řadě prohráli a klesli na 13. místo. Od úplného dna tabulky je dělí tři body. Naopak Rytíři se stále drží na třetí příčce.