jic Jiří Čihák Autor:

7:55 , aktualizováno 7:55

Nikdo v celé ligové historii nemá tolik vítězství jako on. Pozadu je už i Jaroslav Vejvoda, legendární kouč Dukly z šedesátých a sedmdesátých let. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský v neděli na Slovácku dosáhl na svou 227. výhru v domácí nejvyšší soutěži. Za mimořádným milníkem kráčel téměř přesně deset let. Stačilo mu 336 zápasů.