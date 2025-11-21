ONLINE: Hradec hostí Spartu, Kladno prohrává s Brnem, Budějovice s Boleslaví

Královéhradečtí pokračují ve výborných výkonech. Přestože se jim vůbec nepovedl vstup do sezony, nyní mají na dosah vedoucí pozici, na kterou ztrácejí pouhé dva body.
V průběhu série pěti výher v řadě inkasovali vždy maximálně jednou za zápas a mají od jeho začátku skóre 19:4. Naposledy smetli Olomouc 7:1. „Teď nás čeká Sparta, takže motivace je obrovská a chtělo by to naši sérii prodloužit,“ burcuje Lukáš Radil.
Sledujte 24. kolo hokejové extraligy ONLINE
Pražané se pod vedením kouče Jaroslava Nedvěda výrazně zlepšili, ale od začátku minulého týdne zaznamenali velmi odlišné výsledky. Nejprve v úvodním osmifinále Ligy mistrů prohráli v Zugu vysoko 0:6 a následně neskórovali ani v Liberci, kde podlehli 0:3. Poté si však spravili chuť zvládnutou přestřelkou v Plzni (6:5) i výhrou v odvetě proti Zugu (3:2).
Kladno před týdnem porazilo Třinec a v neděli navázalo triumfem v Karlových Varech. I když jsou Rytíři předposlední, mají na poslední Litvínov k dobru 15 bodů a jsou poměrně blízko středu tabulky.
Nyní můžou Středočeši svoji pozici ještě vylepšit. Začínají sérii čtyř vystoupení na domácím ledě, kde vyhráli pět z posledních šesti zápasů. Jako první je prověřuje obhájce titulu Brno. „Musíme z těch domácích zápasů vytěžit co nejvíce bodů a pokračovat ve výkonech a hře, jakou jsme doteď drželi,“ velí Jakub Konečný.
Kometa nechala za sebou slabší období, během nějž prohrála v extralize pět zápasů ze šesti. Už před pauzou zdolala doma České Budějovice a po ní pak v neděli i Třinec. „Nemyslím si, že bychom za sebou měli nějaké špatné období. Chceme vše ladit směrem k play off,“ vysvětluje útočník Kristián Pospíšil.
České Budějovice si před týdnem proti Litvínovu připsaly třetí neúspěch po sobě, z toho podruhé prohrál Motor v prodloužení. „S Boleslaví už to musíme dotáhnout do vítězného konce, ideálně za tři body,“ hlásí Jan Ordoš.
Středočeši se pod vedením trenéra Hořavy představují poprvé venku. Ze dvou domácích utkání získali Bruslaři plný počet šesti bodů a inkasovali jediný gól. „Nějaká změna je patrná. Minimálně tedy v energii v kabině, jak nastupujeme do zápasů, to je podle mě markantní,“ popisuje brankář Dominik Furch.
Neobvykle ve čtvrtek proběhly hned tři předehrávky. Litvínov padl s Plzní vysoko 2:7, Vítkovice zvítězily v derby s Třincem 3:2. Pardubice předčily Karlovy Vary 4:1.