ONLINE: Vary hrají s Třincem nezvykle brzo, pak se chystá šlágr Pardubic se Spartou

Klání v Karlových Varech začíná už ve 12 hodin kvůli jeho tématice, Energie ho totiž věnuje žákům základních a středních škol z regionu.
„Je to pěkná akce pro děti, takhle brzo jsem asi nikdy nehrál, ale musíme tam nechat všechno a uspět,“ hlásil třinecký útočník Martin Růžička.
Sledujte zápasy 26. kola extraligy ONLINE
Po několikahodinové pauze pak začínají další zápasy, nejvíce láká souboj ambiciózních klubů a aspirantů na titul Pardubic a Sparty. Poslední vzájemný souboj zvládlo lépe Dynamo (6:3), od té doby se ale leccos především na straně Pražanů změnilo.
Zlepšili své výkony, vyhráli osm z uplynulých devíti utkání, a dokonce se vyhoupli na první místo tabulky. Pardubice jsou třetí.
Opačné starosti má Litvínov, který dál vysedává na dně. Nic se nezmění ani po dnešku, i kdyby třinácté Kladno porazil. Ztrácí na něj totiž stále propastných 12 bodů.
Tabulkoví sousedé na sebe naráží i v Liberci, kde osmí Bílí Tygři vítají deváté České Budějovice. Severočeši usilují o čtvrtou domácí výhru v řadě, Motor bodoval zase třikrát za sebou a naposledy zdolal Hradec.
Mountfield se chce vrátit na vítěznou vlnu proti Mladé Boleslavi, která pod vedením nového kouče Miloslava Hořavy vyhrála tři ze čtyř klání.
Mistrovská Kometa hostí trápící se Olomouc. Zatímco hosté čekají na výhru od 2. listopadu, Brno je v domácím prostředí nejlepším týmem extraligy.
Duel Plzně s Vítkovicemi, jenž uzavře 26. kolo, se hraje ve středu od 17.30.