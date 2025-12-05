ONLINE: Třinec hostí Liberec. Kometa ve šlágru čelí Spartě, Pardubice čeká Boleslav

Sparta se náramně zvedla a v soutěži počínaje 26. říjnem prohrála jen dvakrát. V minulém týdnu navíc díky zodpovědným výkonům zdolala další favority z Pardubic (2:1P) a Třince (2:1). Teď je čeká mistrovská Kometa, na jejímž ledě zakončí sérii osmi venkovních zápasů.
Sledujte duely 29. kola hokejové extraligy ONLINE
Brňané jsou sedmí, na šlágr se ale dobře naladili v neděli. Při zápase v Boleslavi rychle dvakrát inkasovali a mířili za čtvrtou porážkou v řadě, jenže manko smazali a i díky skvělému výkonu čtyřbodového beka Libora Zábranského zvítězili 4:3. S Pražany má Kometa v sezoně vyrovnanou bilanci, na úvod doma vyhrála 2:0, pak v hlavním městě padla 1:4.
Pakliže Sparta klopýtne, šanci opět si uzmout pozici lídra dostane druhý Třinec. Také Slezané po hrozivém měsíčním období bez bodu předvádí herní vzestup a do souboje s tabulkovým sousedem z Liberce jdou po drtivé výhře 6:1 nad Hradcem.
Bílí Tygři v sezoně ještě nevyhráli třikrát po sobě, přesto sbírají spíš vítězství a díky stabilní výkonnosti se posunuli do top čtyřky.
Tu momentálně uzavírají Pardubice, které si pohoršily po třech nezdarech z posledních čtyř utkání. Teď naráží na předposlední Boleslav, s kterou doma už od září 2022 neprohrály. Bruslaři do duelu vstupují po dvou z minulého týdne.
V momentálně nejhorším rozpoložení se nachází Vítkovice. Při předešlých čtyřech nepovedených kláních zapsaly hrozivé skóre 2:19. „Nevím, co se děje, jsme v takové spirále,“ nechápe kapitán Marek Hrivík, jehož týmu se nedaří v podstatě nic.
Proti Ostravanům nyní stojí poslední Litvínov, který nejprve třikrát v řadě zabodoval, jenže pak v podkrušnohorské bitvě podlehl 1:2 Karlovým Varům a na třináctou Boleslav ztrácí čtrnáct bodů. „Není lehké uhrát v extralize vítěznou sérii, ale my ji potřebujeme, abychom byli konkurenceschopní,“ ví kouč Jakub Petr.
Zmíněná Energie je v úplně opačné situaci než Vítkovice. Zapsala čtyři triumfy za sebou bez jakékoli ztráty a poskočila na osmou příčku. Rozjetí Západočeši tentokrát měří síly s devátou Olomoucí, kterou ještě nezdolaly. Oba celky před kláním v Mattoni Areně dělí v tabulce jen skóre.
Na vlně se veze Kladno, které po třech výhrách na dvanácté pozice vystřídalo Boleslav, brankář Adam Brízgala přitom inkasoval pouze jednou, gól nedostal už 149 minut, přitom v každém z utkání čelil bezmála 40 střelám. Aktuální soupeř Středočechů z Hradce naopak v brankovišti tíží svízelná situace, tandem Škorvánek a Novotný se jim zranil. Mountfield vyhrál jediný z šesti posledních klání, jak si povede nyní?
Ve zbylém utkání proti sobě hrají Plzeň a České Budějovice. Západočeši pětkrát po sobě neobdrželi víc jak dvě branky, přesto dvakrát prohráli. Stále ale drží solidní páté místo. Motor na led Indiánů přijíždí coby desátý celek pořadí.