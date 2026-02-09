3. den ZOH ONLINE: Poslední utkání curlerů, do akce půjde Zdráhalová

  8:16
V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se rozloučí s turnajem smíšených dvojic, Jan Zabystřan a Marek Müller absolvují týmový závod v alpské kombinaci. Nikolu Zdráhalovou čeká klání na 1000 metrů, večer se představí čeští krasobruslaři v rytmických tancích a hokejistky nastoupí proti Kanadě.

Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů. | foto: AP

Top momenty 3. dne ZOH 2026

  • 17:30 rychlobruslení, 1000 m – Nikola Zdráhalová
  • 19:20 krasobruslení, rytmické tance – Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi
  • 21:10 hokej ženy – Česko – Kanada

Český program ve třetí den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌smíšené dvojice 13. kolo Česko - EstonskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (sjezd)Jan Zabystřan
14:00Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (slalom)Marek Müller
17:30Rychlobruslení 1000 m ženy FINÁLENikola Zdráhalová
19:00Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:20Krasobruslení⛸️tance na ledě rytmické tanceFilip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
20:12Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži FINÁLERoman Koudelka
21:10Hokej ženy 🏒skupina A: Kanada - ČeskoČeský tým žen

Pondělní program z českého pohledu otevírají Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, které čeká poslední zápas v curlerském turnaji smíšených dvojic. V neděli přišli i o teoretickou šanci na postup do play off pro čtyři nejlepší, se svými pondělními soupeři Estonci budou přímo bojovat o konečné deváté místo.

Estonci Marie Kaldveeová a Harri Lill mají na turnaji stejnou bilanci jako Češi – z dosavadních osmi zápasů slavili dvakrát: nad Švédy a nad Kanaďany. Kaldveeová s Lillem získali stříbro na mistrovství světa v roce 2024 a čtvrté místo o rok později. Tím si zajistili i účast na olympijských hrách – jako vůbec první estonská smíšená dvojice curlerů v historii.

V 10:30 vstupuje Jan Zabystřan sjezdem do týmové kombinace lyžařů, ve 14:00 na něj naváže Marek Müller ve slalomu.

Nikolu Zdráhalovou čeká v 17:00 závod na 1000 metrů. Češka je nalosovaná do osmé rozjížďky s Japonkou Jukinou Jošidaovou.

Zdráhalová je na kilometrové trati čerstvou mistryní Evropy, ve svém posledním závodě na Světovém poháru dojela osmá.

Večer se na středním můstku v Predazzu představí skokani na lyžích. Do své páté olympiády při tomto závodě vstoupí Roman Koudelka. V šestatřiceti letech je jedním z nejzkušenějších účastníků her a na středním můstku obhajuje 18. příčku z Pekingu.

V 19:20 začínají v Miláně rytmické tance krasobruslařů. Český tým v nich má hned dvojnásobné zastoupení, zásluhou sourozenců Mrázkových a Taschlerových.

Zatímco juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi na olympijských hrách debutují, Natálie a Filip Taschlerovi získali v Pekingu šestnácté místo. O čtyři roky později si ale myslí mnohem výš.

Oba české páry startují na úvod třetí rozjížďky – Taschlerovi ve 20:40, Mrázkovi hned po nich ve 20:47.

Další pozdně večerní zápas mají před sebou české hokejistky. V neděli krátce před půlnocí zvítězily nad Finskem 2:0. V pondělí odehrají poslední zápas skupiny s Kanaďankami.

