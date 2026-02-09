Top momenty 3. dne ZOH 2026
- 17:30 rychlobruslení, 1000 m – Nikola Zdráhalová
- 19:20 krasobruslení, rytmické tance – Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi
- 21:10 hokej ženy – Česko – Kanada
Český program ve třetí den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 13. kolo Česko - Estonsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (sjezd)
|Jan Zabystřan
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (slalom)
|Marek Müller
|17:30
|Rychlobruslení ⛸
|1000 m ženy FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|19:00
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:20
|Krasobruslení⛸️
|tance na ledě rytmické tance
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
|20:12
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
|21:10
|Hokej ženy 🏒
|skupina A: Kanada - Česko
|Český tým žen
Pondělní program z českého pohledu otevírají Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, které čeká poslední zápas v curlerském turnaji smíšených dvojic. V neděli přišli i o teoretickou šanci na postup do play off pro čtyři nejlepší, se svými pondělními soupeři Estonci budou přímo bojovat o konečné deváté místo.
Estonci Marie Kaldveeová a Harri Lill mají na turnaji stejnou bilanci jako Češi – z dosavadních osmi zápasů slavili dvakrát: nad Švédy a nad Kanaďany. Kaldveeová s Lillem získali stříbro na mistrovství světa v roce 2024 a čtvrté místo o rok později. Tím si zajistili i účast na olympijských hrách – jako vůbec první estonská smíšená dvojice curlerů v historii.
V 10:30 vstupuje Jan Zabystřan sjezdem do týmové kombinace lyžařů, ve 14:00 na něj naváže Marek Müller ve slalomu.
Nikolu Zdráhalovou čeká v 17:00 závod na 1000 metrů. Češka je nalosovaná do osmé rozjížďky s Japonkou Jukinou Jošidaovou.
Zdráhalová je na kilometrové trati čerstvou mistryní Evropy, ve svém posledním závodě na Světovém poháru dojela osmá.
Večer se na středním můstku v Predazzu představí skokani na lyžích. Do své páté olympiády při tomto závodě vstoupí Roman Koudelka. V šestatřiceti letech je jedním z nejzkušenějších účastníků her a na středním můstku obhajuje 18. příčku z Pekingu.
V 19:20 začínají v Miláně rytmické tance krasobruslařů. Český tým v nich má hned dvojnásobné zastoupení, zásluhou sourozenců Mrázkových a Taschlerových.
Zatímco juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi na olympijských hrách debutují, Natálie a Filip Taschlerovi získali v Pekingu šestnácté místo. O čtyři roky později si ale myslí mnohem výš.
Oba české páry startují na úvod třetí rozjížďky – Taschlerovi ve 20:40, Mrázkovi hned po nich ve 20:47.
Další pozdně večerní zápas mají před sebou české hokejistky. V neděli krátce před půlnocí zvítězily nad Finskem 2:0. V pondělí odehrají poslední zápas skupiny s Kanaďankami.