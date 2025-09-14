ONLINE: Úspěšná challenge Sparty, Kometa ale vede. Hradec srovnal v Kladně

První týden hokejové extraligy finišuje kompletním třetím kolem. Šlágr se hraje v Brně, kam přijíždí v repríze semifinále pražská Sparta. Do Třince se vydává Liberec, Pardubice se chtějí vrátit na vítěznou vlnu proti Mladé Boleslavi, hrají i další týmy. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Po dvou úvodních kolech zůstávají stoprocentní jen tři týmy. A tento počet se v neděli s jistotu zúží.

Šestibodová Kometa totiž hostí Spartu, která rovněž nezaváhala. Jeden z těchto celků tak o bezchybný zápis přijde. Doposud ale oba jasně ukázaly svoji velkou sílu.

Pražané zvládli napínavý duel v Budějovicích i tuhou bitvu s Třincem, Brno zase zdolalo Litvínov i Mladou Boleslav. Teď čelí v tradičně vyhroceném souboji klubu z hlavního města.

Daří se i Plzni, která má stejně jako výše zmínění na kontě maximální počet bodů. Vyhrála v Liberci i Olomouci, teď hraje poprvé doma. Čelí Motoru.

Dvakrát vyhrály také Vítkovice, byť naposledy nad Kladnem až v nájezdech. A zatímco ve Varech nasázely hned sedm gólů, doma rozvlnily síť až v penaltovém rozstřelu.

V neděli se vydávají do Litvínova, jenž naopak do nové sezony nevstoupil vůbec dobře a spolu s Hradcem a Olomoucí leží na dně extraligové tabulky.

Oba jeho nejbližší konkurenti ale třetí kolo hrají venku. Mountfield na ledě ambiciózního Kladna, Mora zase na západě Čech ve Varech.

Velký favorit na titul z Pardubic se po klopýtnutí v Liberci vrací do enteria arény, kde hostí Mladou Boleslav. Neméně nabitý Třinec vítá pro změnu Liberec.

