ONLINE: Třetí semifinále. Třinec vyrovnal ve Varech, Sparta přivítá Pardubice

Autor: ,
  18:31
Play off hokejové extraligy pokračuje třetími zápasy. Třinec může po dvou domácích výhrách získat mečbol na ledě Karlových Varů, kde se představuje od 18 hodin. Vyrovnaný stav platí pro sérii Sparty s Pardubicemi, o druhý bod zápolí týmy v Praze od 19.15. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Před karlovarským Jiřím Černochem zasahuje třinecký gólman Ondřej Kacetl, pomáhá mu bek Marian Adámek. | foto: ČTK

Karlovarští měli po úvodním nezdaru v Třinci skvěle rozehrané druhé utkání, na začátku 38. minuty vedli 4:1. Jenže ještě do přestávky Oceláři srovnali, když se prosadili třikrát během 129 sekund. Druhý bod v sérii pak navíc v čase 59:46 Slezanům vystřelil forvard Michal Kovařčík.

Třetí semifinále extraligového play off ONLINE

„Hráči nejsou hloupí. Moc dobře vědí, že to nebylo od nás poctivé a že jsme to soupeři nabídli. A když Třinci něco nabídneš, tak to dopadne, jak to dopadlo,“ litoval promarněné příležitosti kouč Pavel Patera.

Třinec má zatím v letošním play off skvělou bilanci – z deseti dosavadních zápasů prohrál pouze jednou, ve čtvrtfinále s Hradcem Králové. Nyní jsou svěřenci Borise Žabky posilněni velký obratem, na který chtějí navázat na západě Čech.

„Očekávám stejný průběh. Budou hrát doma, fanoušci je poženou, vletí na nás. Musíme od začátku hrát tak, jak minule od konce druhé třetiny,“ varoval Michal Kovařčík před střetnutími v Karlových Varech.

Sparta se v play off vrací do tradičního domova v O2 areně poté, co čtvrtfinálové bitvy absolvovala v holešovické Sportovní hale. V modernějším prostředí chce navázat na triumf 2:1 z druhého semifinále v Pardubicích.

„Hrajeme proti neskutečnému soupeři, který má neskutečné hráče. Připravíme se na další utkání a zase budeme bojovat. Zatím jsme vyhráli jen jeden zápas a jedeme s pokorou do Prahy. Bude to těžká série. Na to jsme se ale připravovali,“ hlásil útočník Michal Řepík, jenž v sobotu vstřelil oba góly svého týmu.

Východočeši tak v letošních vyřazovacích bojích padli vůbec poprvé. Mrzet je mohla neuznaná trefa Miloše Kelemena kvůli vysoké holi, ke zdramatizování vývoje jim nepomohla ani zvýšená aktivita v závěrečném dějství.

„Sparta byla podle mě lépe nastavená do zápasu. Nám nevyšla první třetina, Sparta to chtěla víc než my a to nás stálo celé utkání. Čeká nás další těžký zápas, na který se chceme dobře připravit i v hlavě,“ uvedl kapitán Lukáš Sedlák.

Povede se nyní jeho týmu lepší vstup?

Tipsport extraliga 2025/26
7. 4. 2026 18:00
Zápas probíhá
K. Vary : Třinec 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
11:46 O. Beránek
Góly:
16:29 L. Hudáček (T. Kundrátek, A. Nestrašil)
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - P. Tomek, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, A. Lukošik
Sestavy:
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň

Vyloučení: 1:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

Tipsport extraliga 2025/26
7. 4. 2026 19:15
Sparta : Pardubice
()
Sestavy:
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - J. Pospíšil
Sestavy:
R. Will - L. Hájek, O. Mikliš - J. Ludvig, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, D. Rákos, J. Stránský - S. Fejes

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Komentář

