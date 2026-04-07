ONLINE: Pardubice vedou na Spartě, Třinec uspěl ve Varech a je výhru od finále

  18:31aktualizováno  19:34
Třinečtí hokejisté po dvou domácích výhrách uspěli 3:2 v Karlových Varech a od účasti v extraligovém finále je dělí jediné vítězství. Vyrovnaný stav platí pro sérii Sparty s Pardubicemi, o druhý bod zápolí týmy v Praze od 19.15. Jejich duel sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.
Pardubická radost na Spartě. Trefil se Jiří Smejkal (vlevo). | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pardubice jdou do vedení po brance Jiřího Smejkala.
Sparta vs. Pardubice, třetí semifinále extraligy.
Třinecká radost z vyrovnání.
Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Karlovy Vary - Třinec....
ONLINE: Sparta – Pardubice

Co přinesla třetí semifinále play off extraligy

  • Třineckou efektivitu. Pro Karlovy Vary už to musí být frustrující. Potřetí sehrály proti Ocelářům vyrovnaný duel, jenže soupeř znovu využil své příležitosti lépe. Třinec je blízko k sedmému postupu do finále za poledních osm dohraných sezon. V čase 54:10 rozhodl útočník Ondřej Kovařčík. Čtvrtý duel se hraje ve středu opět v Mattoni Aréně od 18:30.

Karlovy Vary – Třinec 2:3

Stav série 0:3

Do brankoviště se na obou stranách postavili gólmani, kteří v minulém zápase nastoupili do hry až v průběhu - karlovarská jednička Frodl a třinecká dvojka Kacetl. Frodla v úvodu prověřil od pravého kruhu Nestrašil. Energie se neprosadila při Galvasově vyloučení a ještě přišla o útočníka Tomka, jenž po Hrehorčákově nepotrestaném seknutí hokejkou opustil zápas se zkrvavenými prsty levé ruky.

V polovině úvodní části neměl přesnou mušku hostující Růžička. V čase 11:46 se radovala z vedení Energie. Beránek se dostal za obranu Ocelářů a z pravého kruhu prostřelil Kacetla pod vyrážečku. V 17. minutě nevyužil další možnost Růžička. V čase 16:29 při Dellově trestu už vyrovnal ránou z levého kruhu Hudáček.

Třinečtí hokejisté oslavují druhý gól na ledě Karlových Varů.

Ve 25. minutě mohl při Musilově vyloučení vrátit domácím náskok navrátilec do sestavy Jones. Po Minárikově přihrávce ale zamířil do třineckého gólmana a svůj první start od 27. února gólem neoslavil. Kacetl vytěsnil i Černochovu střelu z pravého kruhu. Karlovarští se ubránili při Bambulově trestu, ale v 35. minutě už se opět prosadil Třinec: Roman z pravého kruhu překonal Frodla na vyrážečku. Po Beránkově pasu mohl odpovědět Černoch, ale přestřelil.

V závěru druhé části dostal Číp za hru vysokou holí na Flynna trest na dvě plus dvě minuty, ale domácí při dlouhém oslabení odolali. Ve 49. minutě při Galvasově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Sapoušek. Kacetla předtím rozhodil Beránek, jehož srazil do vlastního brankoviště Musil.

V 54. minutě stihl Frodl vytěsnit Hrehorčákovu střelu z pozice mezi kruhy, ale o chvíli později se Oceláři radovali. Adámkovu přihrávku usměrnil z předbrankového prostoru za karlovarského gólmana Ondřej Kovařčík. V závěru mohl při power play vyrovnat Beránek, jenže puk skončil vedle levé tyče. Třinci se ještě těsně před koncem zranil útočník Michal Kovařčík.

7. 4. 2026 18:00
Konec zápasu
K. Vary : Třinec 2 : 3
(1 : 1, 0 : 1, 1 : 1)
Góly:
11:46 O. Beránek (V. Jiskra, T. Dello), 48:35 R. Sapoušek (J. Černoch, J. Jaks)
16:29 L. Hudáček (T. Kundrátek, A. Nestrašil), 34:03 M. Roman (M. Adámek), 54:11 O. Kovařčík (M. Adámek, M. Marinčin)
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - P. Tomek, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, A. Lukošik
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň

Vyloučení: 3:4, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 25:30, Počet diváků: 5 542 (92 % z kapacity 6 000)

7. 4. 2026 19:15
Zápas probíhá
Sparta : Pardubice 0 : 1
(0 : 1, 0 : 0)
Góly:
Góly:
5:00 J. Smejkal (M. Kelemen)
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - J. Pospíšil
Sestavy:
R. Will - L. Hájek, O. Mikliš - J. Ludvig, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, D. Rákos, J. Stránský - S. Fejes

Vyloučení: 1:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

