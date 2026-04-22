ONLINE: Třinec - Pardubice 1:2. Sedlákovu střelu si Kacetl smolně posouvá do brány

Titul z předkola, obrat z 0:3, sedmnáct vyhraných sérií v play off v řadě. Hokejisté Třince už mnohokrát vytvářeli a atakovali rekordy. Předváděli působivé zvraty. Letos ve finále usilují o další. Protože ještě nikdo v závěru soutěže neotočil ze stavu 0:2 na zápasy.
Domácí přitom v Pardubicích sehráli dvě rovnocenná klání, v řadě pasáží měli i navrch, soupeř ale zvládal lépe třetí třetiny a v nich zkušené Oceláře pokaždé zaskočil. O to víc se tak Východočeši přiblížili vysněnému titulu, na který ambiciózní klub vyčkává od roku 2012.
„Já myslím, že u nás doma čekají Pardubice velmi těžké zápasy,“ věří třinecký kouč Boris Žabka. „Jsme připravení.“
Také útočník Marko Daňo hlásí, že série zůstává nadále otevřená: „Věřím, že doma jsme natolik silní, že ukážeme, že se umíme do série vrátit. Oni si bohužel uhráli oba zápasy doma, ale já věřím, že my to taky zvládneme a sérii vyrovnáme.“
Ubránit ale potřebují první lajnu s Romanem Červenkou, který nejen ve finále s bilancí 3+1, ale obecně v play off září a s dvaceti body (11+9) vládne produktivitě. Žabka ale avizoval, že speciální obranu na protřelého českého útočníka nechystají. Druhým aspektem, který potřebují zastavit, jsou výkony brankáře Romana Willa, který chytá životní vyřazovací boje.
Už v závěru druhého zápasu Oceláři vyslali jasný vzkaz, že bojují. Útočník Sikora se pustil do bitky s Poulíčkem, vedle nich se odehrávala hromadná skrumáž. A zmiňovaný Žabka v emocích hodil lahev do publika, které předtím zasypalo led i třineckou střídačku řadou předmětů. Obě strany vyfasovaly pokuty, Pardubičtí i s podmíněné uzavření dvou sektorů.
„Dobře víme, že kdybychom se cítili komfortně, byla by to sebevražda,“ zdůraznil kapitán Východočechů Lukáš Sedlák. „Záleží na řadě věcí, kdo dá první gól, co oslabení, přesilovky. Musíme k tomu přistoupit ještě lépe než posledně, protože si nemyslím, že to bylo ideální.“
Právě i sebekritika Dynamu patrně pomáhá udržovat si nadhled, v týmu během obou zápasů dobře cítili, že dovedou hrát lépe.
„Rozhodly detaily, byli jsme šťastnější. Letos už umíme vyhrát v play off zápas, v němž nejsme celou dobu aktivnější. Hlavní je, když dokážete udržet chladnou hlavu,“ líčí útočník Jáchym Kondelík. „Jsme nastavení, jako by to bylo 0:0 a říkáme si, že nejdůležitější je až další zápas, chceme teď hlavně vyhrát první utkání v Třinci.“
Pro něj už pardubický kouč Filip Pešán může počítat s útočníkem Martinem Kautem, jemuž vypršel disciplinární trest na jedno utkání za zákrok na Kubiesu v úvodním duelu.
8:33 A. Nestrašil (M. Kovařčík , M. Adámek)
5:17 J. Kondelík (D. Gazda, J. Stránský), 15:35 L. Sedlák (J. Mandát)
O. Kacetl - T. Kundrátek, J. Galvas - D. Musil, M. Marinčin - M. Adámek, P. Koch - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - M. Daňo, M. Roman, P. Hrehorčák - D. Cienciala
R. Will - P. Čerešňák, L. Hájek - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, T. Dvořák - O. Mikliš, D. Gazda - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, J. Lauko - T. Vondráček, P. Poulíček, J. Stránský
Vyloučení: 1:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0