ONLINE: Pardubice hrají o mečbol, zabere Kometa? Sparta vyzve Plzeň v Holešovicích

Pardubice vstoupily do vyřazovacích bojů suverénně. Vítěz základní části před vlastními fanoušky přejel obhájce titulu 5:1 a 8:4, druhý duel vyšel především Lukáši Sedlákovi (3+2).
3. zápasy čtvrtfinále play off hokejové extraligy
„Za žádné situace nesmíte panikařit a dál hrát hokej, který vás zdobí. Někdy je to těžké, někdo se třeba začne trochu bát, ale my se tentokrát nebáli,“ líčil spokojeně kapitán Východočechů.
Kometa se potřebuje zmátořit a zlepšit takřka ve všech ohledech. V sérii zatím doplácí i na mizernou disciplínu. Soupeři nabídla hned čtrnáct přesilovek, v oslabení inkasovala osmkrát.
„Velmi těžko se mi to hodnotí, sami jsme si hodili klacky pod nohy. Fauly byly zbytečné a bylo jich mraky, musíme se z toho konečně poučit,“ povzdechl si Jakub Flek.
Ve třetím pokračování čtvrtfinále nebude chybět ani Tomáš Zohorna, disciplinární komise jeho úder hlavou při strkanici s Tomášem Dvořákem přešla bez dodatečného trestu.
Klání mezi Spartou a Plzní je po dvou utkáních nerozhodné 1:1. Obě tuhé bitvy skončily výsledkem 2:0, do vedení se dostali svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda, ale Západočeši ve čtvrtek srovnali.
„Tentokrát přišlo na led úplně jiné mužstvo. Podali jsme mnohem lepší výkon, obraz hry byl zcela opačný, zase jsme to byli my,“ pochvaloval si výkon trenér Josef Jandač.
Série se stěhuje do hlavního města. Pražané pro čtvrtfinále mění O2 arenu, kde v úterý startuje mistrovství světa v krasobruslení, za Sportovní halu v Holešovicích.
K extraligovému zápasu zde nastupují poprvé od 6. dubna 2015. „Bude to skvělé, věřím, že nás fanoušci poženou a společně to zvládneme,“ hlásil kanadský útočník Devin Shore.
Komu bude prostředí legendární haly více vyhovovat?
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, J. Zdráhal - M. Gulaši, T. Bartejs - M. Furch - L. Cingel, T. Zohorna, A. Ilomäki - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - J. Kos, A. Zbořil, D. Moravec - D. Chludil, D. Michálek, R. Ferda - J. Süss
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - D. Gazda, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, T. Vondráček, S. Fejes
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0