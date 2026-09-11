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ONLINE: Liberec hraje v Lize mistrů o první body s Herningem, Plzeň čeká Fribourg

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  17:52aktualizováno  17:52
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Radost libereckých hokejistů po gólu v přípravném duelu s Hradcem Králové. | foto: Tane?ek DavidČTK

Hokejová Liga mistrů pokračuje třetími zápasy. V pátek hned s dvojnásobnou českou účastí. Liberec a Plzeň se ale nachází v úplně opačné situaci. Severočeši se od 18 hodin snaží v evropské soutěži získat první body doma proti Herningu. To Plzeň zůstává stoprocentní, teď ji ale čeká těžký soupeř ze Švýcarska, mistrovský Fribourg, na jehož ledě utkání začíná v 19.45. Oba duely můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Bílí Tygři z venkovního dvojboje dorazili s prázdnou. Minulý čtvrtek nejprve prohráli s Tampere 3:6, i když se ještě ze začátku třetí části drželi na dostřel po snižující brance Faška-Rudáše na 2:3. Porážka od silného finského celku se ale očekávala.

ONLINE: Bílí Tygři Liberec vs. Herning Blue Fox

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně od 18 hodin.

To proti Salcburku o dva dny později už se šance Libereckých jevily lépe. Jenže ve druhém vystoupení byli v koncovce impotentní, marně stahovali ztrátu 0:1 nabranou v 7. minutě. Soupeř utkání po trefě Brookse zlomil v 57. minutě, pak přidal zásah do prázdné branky a slavil vítězství 3:0.

Jak si teď Severočeši povedou s patrně nejslabším soupeřem v jejich putování ligovou fází? Dánský protivník z Herningu zatím sehrál dva domácí duely proti klubům z Finska. Jak s Kookoo (2:5), tak se SaiPou (2:7) ale jasně prohrál a také vyhlíží první zisk. Kdo nyní čekání ukončí?

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : Herning Blue Fox Herning Blue Fox 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Ivan (A), Ahac, Zeman, Hanousek – Faško-Rudáš, Najman, Rychlovský – Lenc (A), Filippi, Sandberg – Petrovský, Musil, Pytlík – Vlach, Jansa, Procházka.
Sestavy:
Fecers (Sorensen) – K. Larsen, Amorosa, Söderbom, Kristensen (A), Glinski, Cibulskis (A) – Poulsen (C), O'Neil, Bau Hansen – Kiljunen, Toivola, Dmytriw – Kruse Thomsen, Linde, Schultz – Bang, Eskildsen, Baerentsen.

Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Ondráček, Hynek.

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Plzeň naopak nyní čekají výjezdy ven, vedle Fribourgu vyzve ještě v neděli Bordeaux. Indiáni doma překvapili hned na úvod soutěže, když si nečekaně hravě, poměrem 4:0, poradili se švédským Rögle. Posléze se paradoxně nadřeli s polskými Tychy, tedy s jasným outsiderem.

ONLINE: HC Fribourg-Gottéron vs. HC Škoda Plzeň

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně od 19.45 hodin.

Ten se v první třetině ujal vedení, o které přišel až po polovině klání. Definitivně jej pak ve prospěch favorita rozsekl vítězným zásahem z 52. minuty Rohlík. I díky jeho dosavadní bilanci 1+2 ještě Plzeň neklopýtla.

Fribourg ale také nezaváhal. A ještě v domácím prostředí představuje zvlášť těžkou výzvu. Švýcarští mistři, jejichž město spoluhostilo také poslední světový šampionát, do úvodní fáze Ligy mistrů vstoupilo venkovními výhrami nad celky z Rakouska. Graz porazili 4:2, Klagenfurt pak 3:1. Zůstane jeden z celků stoprocentní i po pátku?

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:45
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Gerber (SUI), Unterweger (AUT) – Stalder (SUI), Żak (POL)

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Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:00
Rögle BK Rögle BK : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:00
Växjö Lakers Växjö Lakers : Tappara Tampere Tappara Tampere 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:30
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Graz 99ers Graz 99ers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 20:15
Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux : Adler Mannheim Adler Mannheim 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Debuche (FRA), Czech (POL) – Yssembourg (FRA), Mercier-Landry (FRA)

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