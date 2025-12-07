ONLINE: Hradec hostí Plzeň. Spartu čekají neoblíbené Vary, Vítkovice čelí Kometě

Našlapanou osmičku ohraničují dva celky, které se potkávají v hlavním městě. Vedoucí Sparta jde na osmé Vary v roli poměrně jasného favorita, domů se vrací takřka po měsíci. Stojí proti ní ale hned několik statistik.
Pražané patří mezi nejhorší týmy extraligy na vlastním ledě, když ze třinácti zápasů získali pouze devatenáct bodů. Západočeši k duelu nastupují s pětizápasovou vítěznou sérií a navíc s bilancí, že svého nedělního protivníka zdolali sedmkrát z posledních osmi klání.
Sledujte duely 30. kola hokejové extraligy ONLINE
Případné další klopýtnutí lídra soutěže by dalo slušnou šanci o bod druhému Liberci. Ten naposledy zdolal Pardubice (4:2) i Třinec (5:3), má ještě dvě utkání k dobru a nyní nastupuje na ledě suverénně posledního Litvínova, který naopak v posledních dvou utkáních dvakrát doma padl.
Třetí Dynamo následuje s odstupem dalšího bodíku. V nevyrovnané formě vyráží do desátých Budějovic, které se po reprezentační pauze mírně zvedly, teď by to ale rády potvrdily i proti jednomu z aspirantů na titul.
Top čtyřku, kterou na konci základní sezony čeká přímý postup do čtvrtfinále, průběžně uzavírá Třinec. Oceláři se však po výborném úvodu nemohou chytit, prohráli devět z předešlých jedenácti duelů, v pátek schytali pět gólů od Liberce. Naladí se proti Boleslavi, která se vinou tří proher v řadě se čtrnácti inkasovanými góly propadla až na předposlední pozici?
Právě před Středočechy teď pozoruhodnou bitvu svádí Olomouc a Kladno, tabulkoví sousedé z jedenáctého a dvanáctého místa. Poslední dvě příčky pro postup do play off drží i díky solidní formě. Z posledních pěti utkání vytěžily oba celky po devíti bodech.
Domácí Mora má ale ještě motivaci navíc, slaví 70. výročí od založení, nastoupí ve slavnostních dresech a před startem utkání se rozloučí s gólmanem Branislavem Konrádem, který na Hané strávil takřka dekádu.
Souboj šesté Komety s devátými Vítkovicemi představuje střet dvou týmů, které mají rozhodně vyšší ambice. Mistrovští obhájci do Ostravy vyrazili poté, co doma ve vyrovnané bitvě zdolali Spartu 2:1. Utrápené Vítkovice zase v Litvínově zastavily sérii porážek triumfem 5:2.
Zbývající mač mezi sedmou Plzní a pátým Hradcem program 30. kola otevírá. Soupeře od sebe dělí pouhý bod, byli zvyklí atakovat první příčku, teď si vedou spíš hůř. Vítěz se ale rychle vrátí do těsného kontaktu s nejlepším kvartetem.