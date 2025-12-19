ONLINE: Litvínovský gól Spartě platí i po kontrole. Třinec ztrácí, Jágr zpět v sestavě

Sparta hraje poslední extraligové utkání na kluzišti soupeřů v letošním roce. Po zápasu v Litvínově nastoupí dvakrát doma a poté se představí na Spenglerově poháru v Davosu. Proti Vervě usilují Pražané o jubilejní desátou výhru v řadě, s Litvínovem naposledy prohráli v říjnu 2023. Čtyřikrát od té doby uspěli i na Zimním stadionu Ivana Hlinky.
31. kolo hokejové extraligy ONLINE
Na případné zaváhání Sparty čeká Hradec Králové, který ve středu vyhrál v Třinci a nyní nastupuje v Karlových Varech. Mountfield v sezoně se Západočechy dvakrát prohrál, Energie bude zároveň usilovat o páté domácí vítězství v řadě.
Na posun do čela tabulky může pomýšlet i Třinec, který hraje poslední ze série sedmi domácích zápasů. Oceláři vítají Plzeň, jež ve středu porazila Vítkovice. Slezané zdolali Západočechy čtyřikrát za sebou, poslední tři utkání skončila vždy 2:1 v prodloužení nebo po samostatných nájezdech.
Vítkovice se snaží odčinit porážku s Plzní proti Mladé Boleslavi. Bruslaři v sezoně již v Ostravě vyhráli, momentálně se jim ale příliš nedaří. Před reprezentační přestávkou prohráli čtyřikrát za sebou, klesli na předposlední místo tabulky a na čtrnáctý Litvínov mají k dobru 11 bodů. Navíc mají problém s početnou marodkou, na výpomoc tak získali obránce Šimona Kubíčka a jedenačtyřicetiletého útočníka Jakuba Klepiše.
Souboj tabulkových sousedů se hraje na kladenském ledě, kam přijíždějí České Budějovice. Utkává se tak jedenáctý a dvanáctý tým, které dělí pět bodů. Vzájemné zápasy v sezoně ovládl vždy Motor. Rytíři před pauzou dvakrát prohráli, Jihočeši nezvládli dvě z posledních tří utkání. Za domácí se do sestavy vrací po téměř dvou měsících legendární Jágr.
Mistrovské Brno, které je nyní osmé, vítá pátý Liberec. Ve vyrovnaném středu tabulky dělí oba týmy tři body. Bílí Tygři v sezoně Kometu dvakrát porazili, venku se jim ale aktuálně příliš nedaří. Na kluzištích soupeřů prohráli šest z posledních sedmi utkání, čtyřikrát ale v prodloužení nebo po samostatných nájezdech.
Ve středeční předehrávce zvítězila Olomouc v Pardubicích 5:4 po prodloužení, ačkoliv po 13 minutách prohrávala 0:3.