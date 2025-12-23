ONLINE: Vary hrají s Budějovicemi. První místo hájí Pardubice, Kometa čelí Plzni

Po neděli se zdá, že vyrovnaný ročník soutěže vcelku jasně oddělil jedenáct celků, které se tísní v sedmibodovém rozestupu, a poslední tři odříznuté mezerou hned jedenácti bodů.
Trojice na chvostu bojuje o poslední volné místo v play off a zároveň o vyhnutí se baráži. Veledůležité utkání se odehrává v Litvínově. Poslední mužstvo bojuje s o deset bodů odskočeným soupeřem z Mladé Boleslavi. Díky ziskům z posledních tří duelů se mu ale přibližuje, stlačí Severočeši po dlouhé době ztrátu na jednociferný počet?
Sledujte duely 33. kola hokejové extraligy ONLINE
„Musíme jít do každého zápasu s tím, že je to naše malé play off. Musíme být bojovníci,“ prohlásil útočník Nicolas Hlava na webu Severočechů.
Třetí do party „odpadlíků“, totiž Kladno, které má stejný zisk (38 bodů) jako Mladá Boleslav, čeká přetěžký úkol. Pokus o překvapení lídra z Pardubic, navíc po čtyřech porážkách v řadě. Rytíři zdolali Dynamo naposledy v únoru 2022.
Pokud by ale Východočeši přece jen zaváhali, do čela se může posunout aktuálně třetí Sparta. Pražané ztrácí dva body a ve vánočním klání měří síly s rozjetou Olomoucí, která vyhrála pět z posledních šesti duelů.
V neděli O2 arenu vyloupily Vítkovice (6:3), povede se totéž i Hanákům, kteří v hlavním městě triumfovali i při zatím poslední příležitosti z půlky února?
Do top čtyřky, která na konci sezony zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále, chce poskočit prozatím pátý Liberec. Ještě když se Bílí Tygři museli před svátky smířit s dalekou cestou do Vítkovic, kde se jim vůbec nedaří. Počínaje říjnem 2022 tu sedmkrát za sebou padli. Pokud negativní šňůru ještě natáhnou, Ostravané je můžou bodově dotáhnout.
Podobný scénář se může naplnit taky ve Varech. Domácí šestou Energii a hosty z Budějovic od sebe dělí tři body, ale hned pět příček. Tak našlapaná je nyní extraliga. Na západě Čech se navíc utkají dvě mužstva ve formě, která usilují o třetí vítězství po sobě a čtvrté v prosinci „narušeném“ reprezentační pauzou.
Tabulkoví sousedé se potkávají v Brně, jak osmá Kometa, tak sedmá Plzeň mají 50 bodů. Stejně jako duo Olomouc a Vítkovice za nimi. Domácí uspěli v pěti z předešlých šesti střetů na vlastním ledě. Naopak Indiáni mají venku přesně opačnou bilanci. Statistiky nabízí jasného favorita, jak tomu ale bude na ledě?
Do boje o první místo se nezapojí Třinec s Hradcem, které si 33. kolo předehrály minulou středu, Oceláři domácí zápas nezvládli a Hradec je porazil jasně 5:2.