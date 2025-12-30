Co přineslo 36. kolo extraligy
- Skvělou premiéru kouče Plekance. Kladno pod novým trenérem zabralo a slavilo výhru po šesti zápasech bez bodového zisku. Dvě branky vstřelil finský útočník Niko Ojamäki.
- Přetahovanou v Třinci. Vyrovnaný duel, skóre jako na houpačce a rozuzlení v nájezdech. Brno prohrávalo, vedlo, prohrávalo, vyrovnalo a nakonec padlo. Kouč Boris Žabka uspěl i ve svém druhém duelu na střídačce Třince.
- Další venkovní vítězství Vítkovic. Anthony Nellis zarmoutil v nájezdech budějovické publikum a rozhodl o čtvrté vítkovické výhře na ledě soupeře za sebou.
- Prodloužení pardubické vítězné jízdy. Lídr soutěže popáté za sebou vyhrál, i když proti probuzenému Litvínovu to byl velký boj. Rozhodl v přesilovce Jan Košťálek. U všech gólů Pardubic byl nejproduktivnější hráč soutěže Roman Červenka (1+2).
- Hradeckého hrdinu Bunnamana. Kanadský útočník rozhodl duel s Olomoucí dvěma góly. Ten rozhodující přišel v 56. minutě.
- První bonusový bod pro Liberec. Bílí Tygři v předešlých pěti případech v prodloužení nebo po nájezdech prohráli. O jejich vítězství rozhodl Radan Lenc.
Třinec – Brno 4:3N
Utkání rozhodl Andrej Nestrašil, který si v základní hrací době připsal gól a asistenci. Mistrovská Kometa prohrála na kluzištích soupeřů počtvrté za sebou.
O největší rozruch se na začátku utkání postarali fanoušci Komety, kteří s prvním vhozeným buly vytáhli na scénu pyrotechniku. Na ledě se hrál v úvodu spíš opatrnější hokej. To se ale změnilo v 7. minutě při prvním výraznějším tlaku domácích. Marinčin poslal do předbankového prostoru kotouč na teč a pohotový Nestrašil otevřel skóre.
V polovině třetiny si mohli Oceláři pomoct přesilovou hrou, ale za celé dvě minuty se nedokázali výrazněji usadit v útočném pásmu. S přibývajícím časem se dostávala do tempa také Kometa, která také v 17. minutě vyrovnala. Ščotka si sjel pro nahrávku mezi kruhy a střelou zápěstím překonal Mazance.
Tak jak Kometa první třetinu končila, tak začala i druhou. Ščotka tentokrát střílel od modré čáry na teč a Hynek Zohorna už po necelé minutě poslal Kometu do vedení. To ale nevydrželo hostům dlouho. Oceláři se hned vrhli do útoku a za necelé dvě minuty odpověděli. Nestrašil vyslal do útoku Ondřeje Kovařčíka, který pohotovou střelou z pravého kruhu vyrovnal.
Ve 29. minutě si vzali domácí vedení zpět. Růžička vybídnul zpoza branky chytrou nahrávkou Romana, jenž se z ostrého úhlu trefil do „šibenice“ Stezkovy branky. Chvíli na to zívala odkrytá brněnská branka na Draveckého, avšak ten příliš dlouho zpracovával puk.
Na startu třetí části domácí dvakrát faulovali, Kometa hrála pár vteřin dokonce přesilovku pět na tři, třinečtí hokejisté však těžké chvíle ustáli. Kometa dlouho těžce prostupovala přes obranný val domácích, ale v 51. minutě se přece jen k vyrovnání dostala. Gulašiho střela od modré šla sice vedle, ale odrazem od třineckého obránce Kundrátka se dostala do sítě.
Minutu před koncem měl velkou šancí na rozhodnutí ze samostatného úniku v oslabení Hrehorčák, kotouč se mu ale postavil a vystřelil nad. I přes dramatické momenty v prodloužení musely nakonec o osudu zápasu rozhodnout nájezdy. V těch se Oceláři prosadili dvakrát, včetně brilantní forsbergovy kličky v podání Nestrašila. Kometa jen jednou a připsala si tak třetí porážku za sebou.
6:26 A. Nestrašil (M. Kovařčík , M. Marinčin), 22:47 O. Kovařčík (A. Nestrašil), 28:15 M. Roman (M. Růžička )
17:46 J. Ščotka (A. Zbořil, J. Kos), 20:59 H. Zohorna (J. Ščotka, T. Zohorna), 49:24 M. Gulaši (Š. Stránský, T. Zohorna)
Nájezd proměnil: 65:00 A. Nestrašil, 65:00 L. Hudáček
Nájezd neproměnil: 65:00 M. Kovařčík , 65:00 D. Cienciala
Nájezd proměnil: 65:00 J. Flek
Nájezd neproměnil: 65:00 K. Pospíšil, 65:00 Š. Stránský, 65:00 T. Zohorna, 65:00 A. Zbořil
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, D. Musil - T. Kundrátek, R. Nedomlel - P. Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, P. Vrána, D. Cienciala
A. Stezka - L. Zábranský, F. Král - R. Holland, J. Ščotka - M. Gulaši, M. Ďaloga - T. Bartejs - J. Flek, L. Cingel, K. Pospíšil - H. Zohorna, T. Zohorna, Š. Stránský - R. Ferda, A. Zbořil, J. Kos - D. Moravec, J. Ekrt, J. Malý - A. Boltvan
Vyloučení: 5:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 29:18, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)
Č. Budějovice – Vítkovice 2:3N
V opatrném úvodu se dlouho čekalo na zajímavější akci. Domácí měli mírně navrch a také jako první vážněji ohrozili soupeřovu branku ve 13. minutě, kdy Olesen dvakrát po sobě zblízka nastřelil tyčku.
Střelou švihem z pravého kruhu vyzkoušel Hrachovinu budějovický kapitán Bulíř, poté Valský tečoval nahození Štencela. V 15. minutě Pýcha tvrdou ranou od modré mířil do tyčky a odražený kotouč vrátil do odkryté branky Olesen. Hosté zkusili trenérskou výzvu, ale vysloužili si trest za zdržování hry. Po dlouhém zkoumání videa rozhodčí potvrdili regulérní gól.
Vítkovičtí ale vyrovnali záhy. Po nahození puku od modré čáry zůstal před brankou jediný obránce Štencel proti dvěma útočníkům soupeře a Nellis umístil puk za brankovou čáru pod Strmeňovými betony. Zakrátko Slezané ujeli ve dvou na jednou a po Hauserově střele otočili stav.
Do druhé části vstoupily svižněji Vítkovice, ale Jihočeši brzy srovnali krok. Ve vlastním oslabení zahrozil Beránek, v dalším průběhu nevyužil příležitost zblízka Bulíř. Po chybě budějovické obrany se ocitl před Strmeněm zcela sám Yetman a přestože měl dost času, nepřelstil domácího gólmana.
Další příležitost si vytvořil důrazný Beránek a Jihočeši zvyšovali tlak. Při vyloučení Yetmana se však neprosadili v dobrých pozicích Bulíř ani Novák. Při hře pět na pět se Bulíř snažil potrestat chybu Moravanů, jenže nepřelstil pozorného Hrachovinu.
Třetí třetinu zahájili domácí jen se třemi útočnými formacemi a pokračovali v tlaku. Střely Tomana i Nováka skončily v lapačce vítkovického brankáře, neujaly se ani pokusy Bulíře, Lantošiho a Kašlíka. Při vyloučení Řeháka nevymysleli hráči Motoru nic výrazného, ale krátce po jeho návratu na led tečoval Přikryl střelu od modré čáry a bylo vyrovnáno.
Následný trest Beránka přinesl bránícímu těžké chvíle, ale sotva se hříšník vrátil do hry, vypravil se na zteč do útočného pásma, Hrachovina však jeho pokus zastavil. V závěru Lantoši ukázkově našel Štencela najíždějícího před branku, ale znovu čaroval Hrachovina.
V úvodu prodloužení Strmeň se štěstím zasahoval při akci Nellise, na protější straně Hrachovina s jistotou zastavil střelu Olesena a poté i pokus Lantošiho. Zápase se tak rozhodl v nájezdech, ve kterých jako jediný uspěl Nellis.
14:36 N. Olesen (P. Pýcha, F. Přikryl), 46:01 F. Přikryl (N. Olesen, J. Štencel)
Nájezd neproměnil: 65:00 M. Bulíř, 65:00 T. Cibulka, 65:00 R. Lantoši, 65:00 F. Přikryl, 65:00 N. Olesen
Nájezd proměnil: 65:00 A. Nellis
Nájezd neproměnil: 65:00 S. Kňažko, 65:00 L. Edmonds, 65:00 C. Yetman, 65:00 M. Hrivík
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, T. Cibulka - M. Doudera, P. Pýcha - O. Kachyňa - J. Ordoš, M. Bulíř, R. Lantoši - N. Olesen, F. Přikryl, M. Kašlík - J. Valský, M. Toman, M. Beránek - P. Novák, M. Humeník
D. Hrachovina - P. Demel, J. Wesley - V. Budík, S. Kňažko - J. Zbořil, V. Port - D. Krenželok - J. Abdul, A. Nellis, C. Yetman - M. Kalus, M. Hrivík, L. Edmonds - Š. Fasner, J. Hladonik, V. Lednický - K. Macias, J. Šír, P. Hauser - F. Řehák
Vyloučení: 2:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 19:38, Počet diváků: 6 421 (100 % z kapacity 6 421)
Kladno – Karlovy Vary 3:1
Vedle sportovního ředitele Plekance, který nahradil odvolaného Davida Čermáka, a asistenta Ivana Majeského nechyběl na střídačce Rytířů ani sportovní manažer Jiří Burger. Stejně jako v neděli v Třinci se muselo Kladno obejít bez zraněného ofenzivního lídra Tristena Robinse a chyběl opět i třiapadesátiletý Jaromír Jágr.
V úvodu se natlačil kladenský Marcel před Frodla, ale ke koncovce se nedostal. Na druhé straně mohl ve 2. minutě otevřít skóre Jiskra, který trefil z pravého kruhu bližší tyč Brízgalovy branky. Potom za Energii zahrozil i Tomek a v čase 7:48 už se hosté radovali. Zpoza levého kruhu zamířil přesně Beránek.
V polovině úvodní části mohl v oslabení vyrovnat Forman, ale v úniku na karlovarského gólmana nevyzrál. Ve 13. minutě se dostal před Frodla i Vigneault, který také neuspěl. V 17. minutě se Rytíři dočkali vyrovnání. V přečíslení proměnil Formanovu přihrávku Procházka.
V úvodu druhé části zahrozil bekhendovou dorážkou Marcel. Frodl si poradil se střelou Ryšavého z otočky. Ve 27. minutě měl po Lukošikově přihrávce ideální příležitost vrátit hostům vedení Koffer, ale Brízgalu neprostřelil.
V čase 28:55 při signalizovaném vyloučení zakončil kombinaci Houdka a Vigneaulta do odkryté branky Ojamäki. Ve 34. minutě při Mamčicsově trestu zvýšil opět Ojamäki, který se po Blainově asistenci trefil zpoza levého kruhu. V dalším oslabení po Beránkově faulu už Energie odolala. Kladno se na přelomu druhé a třetí části ubránilo při Klímově trestu a mohlo ještě před pauzou přidat další gól, když Konečný trefil z levého kruhu protější tyč.
V závěrečné části se Rytíři neprosadili v přesilovce po špatném střídání hostů a potom měl dvě možnosti Egle, Brízgalu ale nepřekonal. V 50. minutě při Jaksově trestu pomohla Frodlovi po Vigneaultově teči Wylieho střely pravá tyč. Energie se marně snažila výsledek zkorigovat a neuspěla ani při Jandusově trestu v přesilovce umocněné hrou bez brankáře.
16:50 M. Procházka (M. Forman, J. Blain), 28:55 N. Ojamäki (S. Vigneault, M. Houdek), 33:38 N. Ojamäki (J. Blain, O. Lisler)
7:48 O. Beránek (J. Černoch, J. Myšák)
A. Brízgala - J. Piskáček, M. Jandus - T. Tomek, J. Blain - M. Houdek, W. Wylie - P. Pietroniro - M. Ryšavý, S. Vigneault, K. Klíma - M. Marcel, D. Audette, N. Ojamäki - M. Forman, A. Melka, M. Procházka - O. Lisler, J. Konečný, A. Bareš - J. Strnad
D. Frodl - M. Kočí , D. Mikyska - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, T. Dello - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - O. Beránek, R. Sapoušek, N. Jones - J. Bambula, V. Jiskra, H. Egle - P. Tomek, A. Lukošik, J. Minárik - F. Koffer
Vyloučení: 6:7, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 23:32, Počet diváků: 3 526 (68 % z kapacity 5 200)
Pardubice – Litvínov 3:2
Do sestavy Pardubic se vrátili útočníci Martin Kaut a Robert Kousal, prvně jmenovaný hrál kvůli vážnému zranění poprvé od 25. února 2025. Dynamu naopak budou v následujících zápasech chybět zranění Kondelík, Ludvig či brankář Subban. Ani Litvínov nepřijel kompletní, oproti předešlému utkání v jejich sestavě chyběli Ondřej Kaše, Polášek a Jurčík.
Východočeši vstoupili do zápasu aktivně, ale z úvodního náporu gól nevytěžili. Na druhé straně střílel Pištěk do tyčky pardubické branky. V dalším momentu první třetiny poslal Mikliš k ledu Šprynara, na pardubického beka pak vystartoval Zygmunt. Rozhodčí si zákrok Mikliše prohlédli na videu, trest nakonec neudělili. Dva hráči si pouze odseděli pětiminutové tresty za bitku.
První přesilovku pak měli k dispozici domácí, ale překvapivě udeřili hosté. Po přihrávce Czuczmana o mantinel využil nájezd na Willa útočník Maštalířský. Za Dynamo ve 14. minutě vyrovnal Červenka, který střelou z prostoru kruhu poprvé překonal Čajana. A to ve chvíli, kdy právě končila přesilovka Pardubic. Hru Litvínova v šesti pak potrestal obránce Čerešňák, jehož dělovka otočila stav na 2:1 ve prospěch Dynama.
Ve 28. minutě jel Sukel sám na Willa, který chytil puk po střele hostujícího útočníka do lapačky. Jenže Litvínov dostal druhou šanci, když rozhodčí nařídili trestné střílení za hození hole Hájka. Tentokrát se na Willa rozjel Holmström, ale ani on pardubického gólmana nepřekonal. Hosté měli ve druhé třetině více střel na branku než soupeř, své šance ovšem nevyužili ani Plutnar a Czuczman. Dynamo díky zákrokům Willa stále vedlo 2:1.
Třetí dějství zahájil Gazda sólem, které nedotáhl do konce, Ve 46. minutě už se radovali hosté, když osamocený Šenkeřík mířil přesně a vyrovnal na 2:2. Zanedlouho si Litvínov zahrál svou první přesilovku zápasu, kterou nevyužil. Lépe si vedli vzápětí domácí, když se prosadil Košťálek za dvacet vteřin v početní výhodě. Pardubičtí pak už neinkasovali během litvínovské přesilovky ani při hře Vervy bez brankáře a udrželi jednobrankový náskok.
13:17 R. Červenka (L. Sedlák, J. Košťálek), 17:33 P. Čerešňák (R. Červenka), 50:35 J. Košťálek (R. Červenka)
9:33 M. Maštalířský (K. Czuczman), 45:28 P. Šenkeřík
R. Will - T. Dvořák, P. Čerešňák - L. Hájek, J. Košťálek - M. Tourigny, D. Gazda - O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Lauko - M. Kelemen, P. Poulíček, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, D. Rákos, T. Vondráček
P. Čajan - M. Plutnar, K. Czuczman - Q. Schmiemann, V. Husinecký - P. Šenkeřík, M. Komuls - M. Baránek - N. Hlava, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, L. Bednařík, M. Hännikäinen - J. Brož, A. Holmström, M. Maštalířský - J. Šprynar, P. Zygmunt, M. Berka
Vyloučení: 3:5, Využití: 3:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 25:39, Počet diváků: 10 092 (99 % z kapacity 10 194)
Hradec Králové – Olomouc 3:2
Více než třicet minut připomínal zápas partii starou na den přesně tři měsíce, kdy Olomouc vyhrála v Hradci Králové 1:0. Nyní za sebou Hanáci měli silně nevydařený týden, v němž utrpěli tři porážky s celkovým skóre 4:18, ale papírovému favoritovi se herně opět vyrovnali, byť v úvodní části střelecky zaostávali.
Brankář Cichoň je podržel při dvou velkých šancích Poura. Na druhé straně Hrádek napálil tyč, která před koncem první třetiny zachránila i hosty proti skrytému pokusu Kohouta. Po návratu do hry si Olomouc vypracovala převahu, Petrovický však nedokázal potrestat daleký výjezd Novotného z branky a ani další velký závar gólem neskončil.
Hosté se ujali vedení až v přesilové hře, kdy tlak na brankoviště zakončil zblízka Orsava. Mountfield ale odmítl opakování záříjového scénáře už po třech minutách. Na Radilovu nahrávku zpoza branky si najel Pavlík a bekhendovou střelou vyrovnal.
Zvýšené úsilí dovedlo hradecký tým krátce po startu třetí části i k vedoucí brance. Radil tentokrát vybídl napříč útočným pásmem Bunnamana, jenž zamířil přesně na vzdálenější tyč. Hanáci dostali hned vzápětí možnost pětiminutové přesilovky po Kivistövě seknutí do rozkroku Doktora, sehráli ji však mizerně. Největší šanci měl paradoxně Hradec z přečíslení tři na jednoho.
Hosté přesto slavili vyrovnání, když Fridrichovu prudkou přihrávku ztečoval do vlastní branky bruslí Bunnaman. Kanadský útočník ale tento moment odčinil dalším zásahem do „správné“ sítě a v 56. minutě rozhodl dorážkou Melanconovy střely o vítězství Mountfieldu 3:2.
33:52 R. Pavlík (L. Radil, D. Mudrák), 42:02 C. Bunnaman (L. Radil, M. Pláněk), 55:06 C. Bunnaman (T. Melancon, L. Radil)
30:55 J. Orsava (V. Čacho), 52:04 J. Orsava (T. Cosgrove, P. Fridrich)
F. Novotný - T. Kivistö, T. Melancon - R. Pilař, D. Mudrák - P. Kalina, M. Pláněk - O. Dlapa - R. Pavlík, C. Bunnaman, L. Radil - J. Perret, M. Kohout, A. Jergl - J. Pour, P. Hašek, M. Nenonen - Š. Marha, D. Kusý
O. Cichoň - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, E. Stella - D. Řezníček, M. Hrádek - R. Petrovický, A. Rašner - S. Kusko, L. Nahodil, J. Navrátil - P. Fridrich, O. Najman, J. Orsava - R. Krastenbergs, V. Čacho, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor
Vyloučení: 4:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 25:27, Počet diváků: 4 126 (60 % z kapacity 6 890)
Liberec- Mladá Boleslav 2:1N
Začátek utkání byl opatrný z obou stran. Jako první se osmělili domácí a Mokry, který dostal přednost před jedničkou Furchem, musel být ve střehu proti střele Ivana i následné dorážce Jansy. Na opačné straně zahrozil Procházka, také Kváča byl ale připraven. Blízko úvodního gólu byl po nahození Filippiho tečující Petrovský, Mokry ale s problémy dokázal udržet kotouč před brankovou čárou.
Skóre zápasu se poprvé měnilo ve 27. minutě a k radosti domácího publika šli do vedení Bílí Tygři. Zileho nahození od modré čáry jemně tečoval za Mokrého záda Jansa, Liberec se proti Mladé Boleslavi prosadil poprvé v sezoně a vedl.
Domácí vstřelený gól nabudil a další velkou šanci měl Vlach, Mokry se ale proti jeho střele dokázal včas přesunout. První přesilovou hru v zápase si zahráli Liberečtí, největší šanci ale měl ve vlastním oslabení hostující Fořt. Kváča však jeho samostatný únik zlikvidoval. Na opačné straně mohl v závěru druhé dvacetiminutovky přidat druhou branku domácích Lenc, tváří v tvář Mokrému ale rovněž neuspěl.
Ve 42. minutě tak bylo zničehonic vyrovnáno. Z nulového úhlu nahodil kotouč na Kváču Klepiš a libereckému brankáři puk nešťastně propadnul mezi rukou a tělem až do branky.
Severočeši si chtěli své vedení vzít zpět, proti dělovkám Hanouska a Šimka se ale vyznamenal Mokry. Z rychlého kontru se dostali ke slovu také Bruslaři a velkou šanci měl Fořt, také Kváča si ale připsal výborný zákrok. Ve zbytku třetí části se už obě mužstva soustředila na defenzivu a zápas dospěl až do prodloužení.
V nastaveném čase mohl nejprve rozhodnout domácí Filippi, Mokry ho ale skvěle vychytal. Následně dostali Mladoboleslavští po faulu Ivana možnost přesilové hry, domácí se ale výborně ubránili. Rozhodlo se tak až v samostatných nájezdech. Na domácí straně uspěli Filippi a Lenc, Kváču překonal jen Fořt.
26:50 F. Jansa (K. Zile, T. Filippi)
41:13 J. Klepiš (O. Procházka)
Nájezd proměnil: 65:00 R. Lenc, 65:00 T. Filippi
Nájezd neproměnil: 65:00 D. Zeman, 65:00 J. Pytlík, 65:00 A. Najman
Nájezd proměnil: 65:00 T. Fořt
Nájezd neproměnil: 65:00 J. Klepiš, 65:00 P. Zdráhal, 65:00 A. Rekonen, 65:00 O. Procházka
P. Kváča - T. Hanousek, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - P. Kolmann - T. Mazura, A. Najman, R. Lenc - F. Jansa, T. Filippi, S. Petrovský - J. Pytlík, J. Weatherby, A. Musil - J. Vlach, V. Spilka, J. Hujer
V. Mokry - P. Gewiese, F. Pyrochta - M. Skärberg, F. Pavlík - A. Lintuniemi , Š. Kubíček - T. Havlín - P. Skalický, T. Fořt, P. Zdráhal - J. Buchtele, J. Klepiš, O. Procházka - C. Berglund, V. Malínek, A. Rekonen - F. Suchý, J. Závora, J. Lichtag - M. Gardoň
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 34:36, Počet diváků: 7 367 (98 % z kapacity 7 500)