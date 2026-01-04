ONLINE: Třinec hraje s Litvínovem. Sparta se vrací proti Kladnu, lídr čelí Vítkovicím

Sparta se do soutěže vrací poprvé od 23. prosince, kdy doma přejela Olomouc 7:2. Od té doby Pražané absentovali a tabulkou se propadli z druhého na sedmé místo. Pakliže nyní uspějí, budou opět atakovat top čtyřku. Což jen svědčí o vyrovnanosti aktuálního ročníku.
Proti stojí Kladno, které se zvedá z nepříznivé situace na třinácté příčce. Poslední Litvínov se Rytířům přiblížil na jeden bod, Středočeši však zabrali a dvěma vítězstvími se Vervě zase vzdálili. Naposledy v pátek uspěli na ledě mistra v Brně, vyloupí i hlavní město?
Sledujte duely 38. kola hokejové extraligy ONLINE
To Litvínov samozřejmě eminentně zajímá. Sám má ale problémů dost, v pátek schytal děsivý domácí debakl 1:8 od Plzně, nejvyšší od října 2003. A krátce nato se přesunul do vzdáleného Třince, jenž se stabilně drží v popředí. Nyní mu patří druhé místo a usiluje o čtvrtou výhru po sobě.
Před Oceláři už figurují jen Pardubice, avšak se sedmibodovým náskokem a navíc se zápasem k dobru. Vcelku suverénní lídr sice posledně padl ve Varech (2:3P), stále ovšem bodoval devětkrát v řadě a v enteria aréně narazí na šesté Vítkovice.
Dříve oblíbeného protivníka, kterého ale v čerstvě uplynulém kalendářním roce ani jednou nezdolal. Ostravané si můžou dělat zálusk na elitní čtyřku, nutno však dodat, že odehráli už 39 zápasů, povětšinou o tři víc než mužstva v blízkém okolí.
Jedna z místenek na pozicích zajišťujících přímý postup do čtvrtfinále play off průběžně patří i třetímu Hradci, který má stejný zisk jako Třinec (62 bodů). Na východ Čech dorazil Liberec, jenž v nedávné době spíš kupí porážky a klesl na osmou pozici.
Čtvrtá v pořadí za Mountfieldem následuje Plzeň. Ta se dlouhodobě drží vysoko, teď i díky třem výhrám za sebou, v pátek si i s nezvykle velkou chutí zastřílela v Litvínově a ukázala, že venku exceluje. Jenže s Mladou Boleslaví hraje v neděli doma a tam už to není nic extra. Využijí toho dvanáctí Středočeši a urvou v boji o play off počtvrté za sebou body?
Postupně se přibližují mimo jiné i mistrovské Kometě, která se trápí a je devátá. Pět nezdarů z předešlých šesti klání to dokazuje jasně. Negativní šňůru chce zarazit proti pátým Varům, týmu, který má poslední týdny druhou nejlepší formu v lize za Pardubicemi. Právě na ně si po porážkách s Plzní a na Kladně v pátek vyšlápl. Brňany tak nečeká vůbec nic lehkého.
Ve zbylém utkání se střetávají tabulkoví sousedé z desáté Olomouce a jedenáctých Budějovic. A jsou opravdu vyrovnaní, dělí je bod, hned vedle sebe stojí také v pořadí domácích a venkovních zápasů. Čtyři z jejich posledních pěti vzájemných duelů skončily 2:1, tři z toho nad rámec základní hrací doby. Čeká se tedy rovnocenný, avšak nepříliš gólový duel.