ONLINE: Litvínov vede nad Kladnem, Kometa prohrává. Sparta vyzve Pardubice

Sparta se v neděli představila poprvé po návratu ze Spengler Cupu a s Kladnem uhrála doma jen bod za prohru 4:5 v prodloužení. Proti lídrovi soutěže mají nyní Pražané šanci k nápravě.
Pardubičtí natáhli výhrou nad Vítkovicemi (4:1) bodovou sérii už na deset zápasů, z nichž v osmi případech slavili vítězství. Nyní čeká Dynamo mimořádně zajímavý dvojboj: po úterním startu v Praze se v pátek představí při východočeském derby v Hradci Králové.
Zápasy 39. kola hokejové extraligy ONLINE
Olomouc prohrála pět z posledních šesti zápasů. Na vině je především nízká produktivita, která stála Hanáky lepší výsledek i v posledním utkání na ledě Českých Budějovic, kde prohráli 1:2.
Desátá Kometa je jen o bod před úterním soupeřem. Představuje se poprvé po rezignaci trenéra Pokorného, jenž ji dovedl k titulu. Roli hlavního kouče převzal asistent Jiří Horáček, tým vede s asistenty Jaroslavem Barvířem a Karlem Beranem.
Litvínov po výborné sérii, během níž získal 16 bodů z 18 možných a přitáhl se díky tomu k týmům nad sebou, třikrát po sobě prohrál. V neděli v Třinci vydřel alespoň bod za porážku 2:3 v prodloužení. Na dvanácté Kladno mají Severočeši ze dna tabulky osmibodové manko, na předposlední Mladou Boleslav sedmibodové.
Rytíři od chvíle, kdy se Tomáš Plekanec chopil vlády nad střídačkou místo Davida Čermáka, ztratili ze tří zápasů jediný bod. Proti Litvínovu získali ze dvou dosavadních soubojů v sezoně pět bodů.
Osmé Vítkovice hostí rozjetou Plzeň, které ve čtyřech posledních vzájemných zápasech nedokázaly sebrat ani bod. Jen v této sezoně dostali Ostravané výprask 0:7 na západě Čech a poté podlehli Indiánům také doma (1:3).
Za poslední dva zápasy dal tým jediný gól – při nedělní prohře v Pardubicích (1:4). Plzeň naproti tomu gólově explodovala a za uplynulé dva starty nastřílela 14 branek. Indiáni už čtyřikrát v řadě bodovali naplno a jsou třetí.
Duel mezi Třincem a Karlovými Vary je na programu až ve středu, zápasy Liberce s Českými Budějovicemi a Mladé Boleslavi s Hradcem Králové byly odloženy kvůli rozsáhlé marodce v kádrech Jihočechů a Bruslařů.