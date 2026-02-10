4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Autor:
  8:20aktualizováno  14:13
Výborný start do čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který prošel ve sprintu až do boje o medaile a ve finále obsadil páté místo. Dalším českým sportovcům se už tak nedařilo. Lyžařky figurují na konci výsledkové listiny náročné týmové kombinace, nejlepším biatlonstou ve vytrvalostním závodě byl Vítězslav Hornig na 26. místě. Lyžař Matyáš Kroupa skončil v kvalifikaci v boulích daleko za první várkou postupujících.
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026) | foto: Stephanie LecocqAP

Český závodník Vítězslav Hornig během individuálního závodu mužů na 20...
Český závodník Petr Hák během individuálního závodu mužů na 20 kilometrů v...
Martina Dubovská v závodu kombinace (slalom). (10. února 2026)
Czechia's Alena Labastova competes in an alpine ski, women's slalom portion of...
Top momenty 4. dne ZOH 2026

Běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo ve sprintu klasickou technikou. Do vyřazovacích bojů se v Predazzu probojovali také Kateřina Janatová a Ondřej Černý, ale oba byli ve svých čtvrtfinálových rozjížďkách těsně třetí a vypadli.

Zbývající Češi vypadli už v kvalifikaci. Annu Marii Jaklovou na 41. místě dělilo od postupové třicítky přes tři a půl sekundy. Barbora Antošová obsadila 46. pozici a Tereza Beranová skončila o tři místa za ní. Mezi muži Michalu Novákovi na 38. místě scházely k postupu bezmála tři sekundy. (zpravodajství ze sprintu)

Vytrvalostní závod biatlonistů v Anterselvě přinesl dramatickou bitvu o zlato, které však byli Češi hodně vzdálení. Nejlepší výsledek zapsal Vítězslav Hornig, který skončil se dvěma chybami na 26. místě.

Michal Krčmář doběhl na 38. pozici, Mikuláš Karlík obsadil 68. místo. Střelecky protrápený závod prožil olympijský debutant na hrách Petr Hák, který posbíral sedm chyb a na 81. příčce uzavíral výsledkovou listinu.

Týmová kombinace přinesla závod v mimořádně těžkých podmínkách, který dokončilo jen osmnáct z 28 dvojic. České lyžařky do cíle dorazily, ale figurují posledních příčkách výsledkové listiny. Barbora Nováková s Martinou Dubovskou skončily šestnácté, Elisa Maria Negri a Alena Labaštová byly na posledním osmnáctém místě. (zpravodajství z kombinace)

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa v první části kvalifikace v jízdě v boulích obsadil 24. pozici a ve čtvrtek ho čeká druhá kvalifikační jízda. (zpravodajství z kvalifikace boulařů)

Český program ve 4. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceKateřina Janatová - 25. místo, POSTUP, Anna Marie Jaklová – 41, Barbora Antošová – 46., Tereza Beranová, – 49., VYŘAZENY
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceJiří Tuž – 4., Ondřej Černý – 14., POSTUP, Michal Novák – 38., VYŘAZEN
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezdBarbora Nováková – 23., Elisa Negri – 25.
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa – 24. místo, posun do druhé kvalifikační jízdy
11:45Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy vyřazovací bojeKateřina Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále
12:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži vyřazovací bojeJiří Tuž – 5., Ondřej Černý – vyřazen ve čtvrtfinále
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEMichal Krčmář, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalomAlena Labaštová, Martina Dubovská
