4. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisté pojedou vytrvalostní závod, v akci běžci

  8:20aktualizováno  8:20
Úterní program na zimní olympiádě patří z českého pohledu sportům na lyžích. Ve Val di Fiemme se běží sprinty, v Cortině čeká lyžařky týmová kombinace, v Livignu jede Matyáš Kroupa kvalifikaci v boulích a v Anterselvě absolvují biatlonisté vytrvalostní závod.

Biatlonista projíždí areálem v Anterselvě během tréninku. | foto: AP

Top momenty 4. dne ZOH 2026

  • 13:30 biatlon – vytrvalostní závod mužů
  • 18:30 krasobruslení – krátký program mužů
  • 20:10 hokej, ženy – Kanada – USA

Český program ve 4. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceMichal Novák, Ondřej Černý, Jiří Tuž
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezdElisa Negri, Barbora Nováková
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEMichal Krčmář, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
13:25Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy FINÁLE? Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová
13:30Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži FINÁLE? Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Jiří Tuž
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalomAlena Labaštová, Martina Dubovská

V 9:15 startuje v Teseru kvalifikace sprintu pro běžkyně na lyžích, v 9:55 absolvují stejnou fázi závodu jejich mužští kolegové.

Český tým má na startu čtyři závodnice a tři závodníky. První vyjede s číslem 15 Kateřina Janatová, která může navázat na skvělé sedmé místo ze sobotního skiatlonu. Ve startovní listině ji doplňují Barbora Antošová, Tereza Beranová a Anna Marie Jaklová.

Z běžců absolvují úterní klání Jiří Tuž, Ondřej Černý a Michal Novák.

V týmové kombinaci mají české lyžařky hned dva páry. Barbora Nováková startuje s Martinou Dubovskou, druhou dvojicí je Elisa Maria Negri s Alenou Labaštovou.

Krátce před polednem čeká kvalifikace v jízdě v boulích akrobatického lyžaře Matyáše Kroupu. Ten je v paralelní jízdě v boulích juniorským mistrem světa.

Ve 13:30 začíná vytrvalostní závod biatlonistů v Anterselvě. Michal Krčmář může navázat na své sedmé místo z Pchjongčchangu 2018, Mikuláš Karlík chce odčinit pokaženou poslední položku z Pekingu, kterou se připravil o první desítku.

Vítězslav Hornig absolvuje na olympiádě svůj první individuální start, stejně jako Petr Hák, který zaskakuje za nemocného Tomáše Mikysku.

