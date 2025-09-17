ONLINE: Olomouc - Kladno 1:0, domácí v dohrávce vedou, trefil se Krastenbergs

  17:58aktualizováno  18:22
Hokejisté Olomouce a Kladna uzavírají středeční dohrávkou program 4. kola extraligy. Souboj týmů, které si v neděli připsaly první výhru v sezoně, začíná v 18.00. Sledovat ho můžete v podrobné reportáži online.

Olomoucký útočník Jakub Orsava vyváží puk z obranného pásma. | foto: ČTK

Hanáci uspěli na ledě Karlových Varů, kde otočili dvougólovou ztrátu na konečných 4:2. Poprvé vyhráli, poprvé také bodovali a vyhoupli se alespoň na 12. místo.

„Nálada v kabině nebyla po prvních dvou zápasech ideální, nulu v tabulce nechce mít nikdo. Zápasů však musíme takhle zahrát více, pak třeba experti začnou tvrdit něco jiného, než nám předpovídat dno tabulky. Jedna výhra nás z toho ale nevyhrabe,“ zdůraznil kapitán Jiří Ondrušek.

ONLINE: Olomouc – Kladno

Sledujte od 18 hodin dohrávku 4. kola podrobně

Stejným poměrem zvítězilo naposledy i Kladno proti Hradci. To už ovšem mělo na kontě alespoň jeden bodík za bezbrankovou remízu a následnou prohru v nájezdech z Vítkovic.

„Je to samozřejmě dobrý pocit a úleva, že jsme si mohli odškrtnout první výhru, ale mně se nejvíc líbilo, jak jsme hráli, protože jsme byli semknutí jako jeden tým,“ pravil útočník Kelly Klíma.

Ve vzájemných zápasech dvou mužstev, která musela v uplynulých sezonách hájit svou příslušnost k elitě v baráži, si během minulého ročníku vedlo lépe Kladno. Středočeši vyhráli doma dvakrát shodně 7:3, na konci února pak i na ledě soupeře 4:2. Jen první duel na Hané na začátku prosince pro sebe získali Kohouti.

