ONLINE: Liberec v Lize mistrů vede nad Grazem, neporažená Plzeň hraje ve Francii

Liberci se zatím v Lize mistrů příliš nedaří. Z úvodního tripu si nepřivezl ani bod, padl jak proti Tappaře (3:6), tak poté v Salcburku (0:3).
Až v pátek konečně uspěl, byť se proti slabšímu soupeři na vítězství pořádně natrápil. Dánský Herning totiž 19 sekund před koncem základní hrací doby vyrovnal na 1:1 a o výhře nakonec rozhodoval až v deváté sérii nájezdů Radan Lenc.
Hokejová Liga mistrů ONLINE
Graz je na tom však ještě hůř, jako jeden ze dvou týmů (ještě Tychy) nezískal ani bod, proti Liberci už nutně potřebuje nějaké získat. Bílým Tygrům zatím patří až 21. místo z 24 účastníků.
To Plzeň je na tom daleko líp. Společně se švédským Skellefteå zůstává stoprocentní a jen kvůli menšímu počtu odehraných zápasů je až čtvrtá.
Proti francouzskému mistrovi je favoritem, ovšem i ten se drží na postupových příčkách. Západočeši si už poradili s Rögle, Tychami a Fribourgem, zaváhat nechtějí ani tentokrát.
01:44 Lenc (Sandberg, Filippi)
22:07 Ahac (Petrovský, Musil)
24:50 Currie (Collins, Maier)
Kváča (Hamalčík) – Kachlíř, Šimek (C), Ivan (A), Zile, Zeman, Ahac, Pilíšek – Faško-Rudáš, Najman, Rychlovský – Sandberg, Filippi, Lenc (A) – Pytlík, Musil, Petrovský – Procházka, Jansa, Vlach.
Lagacé (Wieser) – F. Hora, Bjorgvik Holm, Maier, Stapelfeldt (A), Zündel, Hanus, Kirchebner, Gruber – Swaney, Vela (C), P. Huber – Lippitsch, Currie (A), Collins – Feldner, Schiechl, Ganahl – Dobnig, Moosbrugger, Gadžjev.
Rozhodčí: Kika, Šír – Axman, HnátPřejít na online reportáž
Papillon (Richard) – Lamarche (A), Dusseau (C), Beaudry, Boscq, Hilderman, Tournier, Guidoux, Rambelo – Santerno, Morin, Giroux – Bruche, Girard, Carry – Tomasino, Mongo, Fournier – Farnier, Guillaume (A), Leborgne.
Růžička (Malík) – MacPherson, Rubins, Merezhko, Malák, Robertson, Jeřábek (C), Sedláček, Čech – Strnad, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – A. Petman, E. Petman, Teplý – Lev, Žemlička, Schleiss.
Rozhodčí: G. Barcelo, W. Czech – Q. Cady, Q. UgoliniPřejít na online reportáž
02:00 Dorthe (Sörensen, Zosso)
19:42 de la Rose (Sörensen, Johnson)
37:14 Rathgeb (Richard, Kapla)
05:46 Mattinen (Renouf, Solow)
30:50 Gawanke (Schütz)
38:10 Mattinen (Macek, Shaw)
52:18 Brown (Greco)
Waeber (Galley) – Johnson, Rathgeb, Streule, Seiler, Nemeth, Kapla, Jecker – Richard, Taibel, Hedlund – Schmid, de la Rose (A), Sörensen – Zosso, Dorthe, Boppart – Marchon, Walser, Nicolet
Franzreb (Hildebrand) – Renouf, Mattinen, Poirier, Gilmour, Shaw, Gawanke, Fohrler – Bennett, Brown, Greco – Schütz, Michaelis, Macek – Kühnhackl, Reichel, Ehl – Plachta, Esposito, Solow.
Rozhodčí: MacFarlane, Unterweger – Schlegel, Żak
Počet diváků: 8867
05:45 Johansson (Zaar, Haan)
18:53 Kellman (Clurman)
23:06 Horký (Solberg)
23:25 Jellvik (Claesson, Zaar)
Clang (26. Holm) – Johansson, de Haan, LaDue, Själin, Clurman, Friedman, Claesson – Jellvik, Sundsvik, Zaar – Solberg, Olofsson, Horký – Everberg, Bengtsson, Zether – Sandin, Kellman, Kuhlman – Bartholdsson
Metsola (Heljanko) – Jokipakka, Mattila, Strandell, Tuulola, Almari, Kolonummi, I. Räsänen – Haapala, A. Räsänen, Blichfeld – Vanhatalo, Sallinen, Simontaival – Fabre, Suvanto, Nykänen – Pavel, Rauhala, Wia – Järvelä
Rozhodčí: Björk, Sewell – Lundgren, Fischerová
07:07 E. (Henrikson, J.)
12:19 Suomi (Rasmussen)
18:33 Gustaffson (Strandberg, Levin)
23:02 Rasmussen (Rafferty, Elvenes)
26:46 E. (Elvenes, Cooper)
59:46 Elvenes (Nadeau, Rassmusen)
30:07 Robetson (Hochkofler, Hörl)
41:07 Nissner (Schneider, Horl)
44:21 Poison (Schneider, Norlin)
L. Persson (Ahman) – Cooper, J. Persson, Aho, Rafferty, Suomi, Lindgren, Palme – Gustaffson, Strandberg, Levin – Suomi, Mäntykivi, Henriksson – Nadeau, Rasmussen, Elvenes – Karlsson, Kratz, Anderberg – Nilsson
Tolvanen (Kickert) – Robertson, Hörl, Rebernig, Nienhuis, Galipeau, Lee, Norlin
Rozhodčí: Wedin J. (Swe) – Magnusson R. (Swe