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ONLINE: Liberec v Lize mistrů vede nad Grazem, neporažená Plzeň hraje ve Francii

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  17:17aktualizováno  17:17
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Liberecký Jakub Rychlovský slaví gól v utkání Ligy mistrů proti Herningu. | foto: ČTK

Hokejová Liga mistrů má na programu poslední kolo před startem domácích soutěží. A platí to i pro dva české týmy. Plzeň si chce udržet neporazitelnost, čtvrtou výhru může přidat ve francouzském Bordeaux. Naopak Liberec by se rád prodral tabulkou vzhůru, pomoct mu k tomu má souboj s rakouským Grazem. Zápasy sledujeme v podrobných reportážích online.

Liberci se zatím v Lize mistrů příliš nedaří. Z úvodního tripu si nepřivezl ani bod, padl jak proti Tappaře (3:6), tak poté v Salcburku (0:3).

Až v pátek konečně uspěl, byť se proti slabšímu soupeři na vítězství pořádně natrápil. Dánský Herning totiž 19 sekund před koncem základní hrací doby vyrovnal na 1:1 a o výhře nakonec rozhodoval až v deváté sérii nájezdů Radan Lenc.

Hokejová Liga mistrů ONLINE

Graz je na tom však ještě hůř, jako jeden ze dvou týmů (ještě Tychy) nezískal ani bod, proti Liberci už nutně potřebuje nějaké získat. Bílým Tygrům zatím patří až 21. místo z 24 účastníků.

To Plzeň je na tom daleko líp. Společně se švédským Skellefteå zůstává stoprocentní a jen kvůli menšímu počtu odehraných zápasů je až čtvrtá.

Proti francouzskému mistrovi je favoritem, ovšem i ten se drží na postupových příčkách. Západočeši si už poradili s Rögle, Tychami a Fribourgem, zaváhat nechtějí ani tentokrát.

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : Graz 99ers Graz 99ers 2:1 (1:0, 1:1, -:-)
Góly:
01:44 Lenc (Sandberg, Filippi)
22:07 Ahac (Petrovský, Musil)
Góly:
24:50 Currie (Collins, Maier)
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Kachlíř, Šimek (C), Ivan (A), Zile, Zeman, Ahac, Pilíšek – Faško-Rudáš, Najman, Rychlovský – Sandberg, Filippi, Lenc (A) – Pytlík, Musil, Petrovský – Procházka, Jansa, Vlach.
Sestavy:
Lagacé (Wieser) – F. Hora, Bjorgvik Holm, Maier, Stapelfeldt (A), Zündel, Hanus, Kirchebner, Gruber – Swaney, Vela (C), P. Huber – Lippitsch, Currie (A), Collins – Feldner, Schiechl, Ganahl – Dobnig, Moosbrugger, Gadžjev.

Rozhodčí: Kika, Šír – Axman, Hnát

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Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 18:00
Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Papillon (Richard) – Lamarche (A), Dusseau (C), Beaudry, Boscq, Hilderman, Tournier, Guidoux, Rambelo – Santerno, Morin, Giroux – Bruche, Girard, Carry – Tomasino, Mongo, Fournier – Farnier, Guillaume (A), Leborgne.
Sestavy:
Růžička (Malík) – MacPherson, Rubins, Merezhko, Malák, Robertson, Jeřábek (C), Sedláček, Čech – Strnad, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – A. Petman, E. Petman, Teplý – Lev, Žemlička, Schleiss.

Rozhodčí: G. Barcelo, W. Czech – Q. Cady, Q. Ugolini

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Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 14:00
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : Adler Mannheim Adler Mannheim 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Góly:
02:00 Dorthe (Sörensen, Zosso)
19:42 de la Rose (Sörensen, Johnson)
37:14 Rathgeb (Richard, Kapla)
Góly:
05:46 Mattinen (Renouf, Solow)
30:50 Gawanke (Schütz)
38:10 Mattinen (Macek, Shaw)
52:18 Brown (Greco)
Sestavy:
Waeber (Galley) – Johnson, Rathgeb, Streule, Seiler, Nemeth, Kapla, Jecker – Richard, Taibel, Hedlund – Schmid, de la Rose (A), Sörensen – Zosso, Dorthe, Boppart – Marchon, Walser, Nicolet
Sestavy:
Franzreb (Hildebrand) – Renouf, Mattinen, Poirier, Gilmour, Shaw, Gawanke, Fohrler – Bennett, Brown, Greco – Schütz, Michaelis, Macek – Kühnhackl, Reichel, Ehl – Plachta, Esposito, Solow.

Rozhodčí: MacFarlane, Unterweger – Schlegel, Żak

Počet diváků: 8867

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 15:00
Rögle BK Rögle BK : Tappara Tampere Tappara Tampere 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly:
05:45 Johansson (Zaar, Haan)
18:53 Kellman (Clurman)
23:06 Horký (Solberg)
23:25 Jellvik (Claesson, Zaar)
Góly:
Sestavy:
Clang (26. Holm) – Johansson, de Haan, LaDue, Själin, Clurman, Friedman, Claesson – Jellvik, Sundsvik, Zaar – Solberg, Olofsson, Horký – Everberg, Bengtsson, Zether – Sandin, Kellman, Kuhlman – Bartholdsson
Sestavy:
Metsola (Heljanko) – Jokipakka, Mattila, Strandell, Tuulola, Almari, Kolonummi, I. Räsänen – Haapala, A. Räsänen, Blichfeld – Vanhatalo, Sallinen, Simontaival – Fabre, Suvanto, Nykänen – Pavel, Rauhala, Wia – Järvelä

Rozhodčí: Björk, Sewell – Lundgren, Fischerová

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 15:00
Växjö Lakers Växjö Lakers : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
Góly:
07:07 E. (Henrikson, J.)
12:19 Suomi (Rasmussen)
18:33 Gustaffson (Strandberg, Levin)
23:02 Rasmussen (Rafferty, Elvenes)
26:46 E. (Elvenes, Cooper)
59:46 Elvenes (Nadeau, Rassmusen)
Góly:
30:07 Robetson (Hochkofler, Hörl)
41:07 Nissner (Schneider, Horl)
44:21 Poison (Schneider, Norlin)
Sestavy:
L. Persson (Ahman) – Cooper, J. Persson, Aho, Rafferty, Suomi, Lindgren, Palme – Gustaffson, Strandberg, Levin – Suomi, Mäntykivi, Henriksson – Nadeau, Rasmussen, Elvenes – Karlsson, Kratz, Anderberg – Nilsson
Sestavy:
Tolvanen (Kickert) – Robertson, Hörl, Rebernig, Nienhuis, Galipeau, Lee, Norlin

Rozhodčí: Wedin J. (Swe) – Magnusson R. (Swe

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 18:00
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Herning Blue Fox Herning Blue Fox 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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