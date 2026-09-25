ONLINE: Třinec otáčí derby, Sparta hraje s Litvínovem. Uhájí Kladno neporazitelnost?

Třinec jako jediný ještě neztratil ani bod, postupně zdolal Karlovy Vary, Brno a Plzeň. Další výhru si chce nyní připsat proti Vítkovicím, které jsou naopak jediným celkem bez bodu. Ostravané doma padli o gól s Kladnem a Litvínovem.
Zápasy 4. kola hokejové extraligy ONLINE
Zcela odlišný start do sezony než před rokem zažívá Litvínov. Vyhrál dva ze tří zápasů a teď chce uspět i doma proti Spartě. Bilance Pražanů je opačná, jedno vítězství a dvě porážky. V úterý padli doma s Mladou Boleslaví.
Středočeši i podruhé v sezoně vyhráli na venkovním stadionu, nyní by si rádi připsali také domácí triumf. V cestě jim stojí mistrovské Pardubice, které chtějí navázat na výhru z Litvínova.
Kladno, které je s osmi body druhé a i po třech kolech drží neporazitelnost, vítá Plzeň. Západočeši bodovali ve dvou ze tří utkání, v základní hrací době však ještě nevyhráli.
O první domácí výhru v sezoně usilují Karlovy Vary, jež zatím uspěly pouze na ledě Mladé Boleslavi. Nyní hostí České Budějovice, které ve všech třech dosavadních utkáních bodovaly, dvě z nich vyhrály.
Premiérové vítězství v základní hrací době nahání Olomouc v duelu s Kometou, která dvakrát venku prohrála. Naposledy však zvládla domácí zápas s Hradcem.
Právě Východočeši předehrávali čtvrté kolo už ve čtvrtek, na domácím ledě si poradili s Libercem 5:2.