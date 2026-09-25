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ONLINE: Třinec otáčí derby, Sparta hraje s Litvínovem. Uhájí Kladno neporazitelnost?

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  17:32aktualizováno  17:40
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Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce Jakuba Zbořila. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Šest pátečních zápasů kompletuje 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v něm od 17 hodin hájí neporazitelnost v derby s Vítkovicemi, bez porážky je zatím také Kladno, které od 18 hodin hostí Plzeň. Sparta se představuje v Litvínově, mistrovské Pardubice nastupují v Mladé Boleslavi. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Třinec jako jediný ještě neztratil ani bod, postupně zdolal Karlovy Vary, Brno a Plzeň. Další výhru si chce nyní připsat proti Vítkovicím, které jsou naopak jediným celkem bez bodu. Ostravané doma padli o gól s Kladnem a Litvínovem.

Zápasy 4. kola hokejové extraligy ONLINE

Zcela odlišný start do sezony než před rokem zažívá Litvínov. Vyhrál dva ze tří zápasů a teď chce uspět i doma proti Spartě. Bilance Pražanů je opačná, jedno vítězství a dvě porážky. V úterý padli doma s Mladou Boleslaví.

Středočeši i podruhé v sezoně vyhráli na venkovním stadionu, nyní by si rádi připsali také domácí triumf. V cestě jim stojí mistrovské Pardubice, které chtějí navázat na výhru z Litvínova.

Kladno, které je s osmi body druhé a i po třech kolech drží neporazitelnost, vítá Plzeň. Západočeši bodovali ve dvou ze tří utkání, v základní hrací době však ještě nevyhráli.

O první domácí výhru v sezoně usilují Karlovy Vary, jež zatím uspěly pouze na ledě Mladé Boleslavi. Nyní hostí České Budějovice, které ve všech třech dosavadních utkáních bodovaly, dvě z nich vyhrály.

Premiérové vítězství v základní hrací době nahání Olomouc v duelu s Kometou, která dvakrát venku prohrála. Naposledy však zvládla domácí zápas s Hradcem.

Právě Východočeši předehrávali čtvrté kolo už ve čtvrtek, na domácím ledě si poradili s Libercem 5:2.

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