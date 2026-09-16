Vsetín v derby deklasoval Zlín sedmi góly. Rezerva Pardubic je stále stoprocentní

Za Vsetín se dvakrát gólově prosadil útočník Erik Pospíšil, tři asistence zaznamenal obránce Šimon Jenáček. Gólman Miroslav Svoboda přišel o druhé čisté konto v ročníku necelé čtyři minuty před koncem, kdy ho překonal Vojtěch Port. Zlín utrpěl v derby se Vsetínem historicky nejvyšší porážku.
Pardubické rezervě zajistil tříbodový zisk zejména útočník František Formánek, který skóroval v přesilovce i v oslabení. Čisté konto vychytal v Kolíně Lukáš Matěcha, Středočechům skončila neporazitelnost v sezoně.
Jihlavští vítězové předchozích dvou ročníků druhé nejvyšší soutěže prohráli nečekaně v Sokolově 3:6. Západočeši si připsali první vítězství a zasloužilo se o něj šest různých střelců.
Útočník Štěpán Csamangó si vedle gólu připsal dvě asistence. Dukla dokázala v aktuálním ročníku zvítězit za tři body pouze jednou a v tabulce je v začínající sezoně až jedenáctá hned za Sokolovem.
Frýdek-Místek zvítězil doma 4:2 nad Slavií a navázal na úspěchy proti dalším favoritům. Před vítězem základní části minulé sezony už Slezané porazili Zlín a obrali o bod Jihlavu.
Pražanům se v úvodu sezony nedaří a mají na kontě jen tři body. Za nimi jsou pouze Havířov, který neudržel vedení v Táboře a prohrál 1:2, a Chomutov. Piráty potkal úplně stejný osud v Přerově a po porážce 1:2 jako jediní ještě nebodovali.
00:50 Šalda (Suchý, Slováček)
10:15 Straka (Klhůfek, Jenáček)
12:12 Plos (Jenáček, Costa)
26:38 Costa (Slováček)
28:43 Šmerha (Jenáček)
29:58 E. Pospíšil (L. Adámek)
51:50 E. Pospíšil (L. Adámek, Šalda)
56:06 Port (Válek)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Kříženecký, Šalda, Zahradníček (A), Jenáček, Stodůlka – Jandus, Suchý, Půček – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Plos, Dědek, Costa – L. Adámek, Š. Bláha, Hořanský – E. Pospíšil.
Kantor (29. Huf) – Šenkeřík (A), Port, Ondračka, Škůrek, Zavřel, Guévin, Talafa – Jarůšek (A), Heš, Číp – Válek, Holík (C), Doktor – Paukku, Sadovikov, Vaculík – Říčka, Sedláček, Köhler – Čechmánek.
Rozhodčí: Hucl, Micka – Hájková, Zídek
Počet diváků: 3383
02:45 Formánek (Rákos)
47:47 Formánek (Pavlata, Rákos)
48:09 Hauser (Rolinek, Nedbal)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Veselý, P. Moravec, Hašek – Zvagulis, Závora, Chalupa – P. Svoboda, Pokorný, Ouřada – Šimek, Pajer, Dlouhý (A) – Hora.
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, Rolinek, Kalužík – Štěpánek, Stránský, Pavlata – Teplý, Jevtěchov, Macek.
Rozhodčí: Bernat, Čamra – Maštalíř, Roischel
Počet diváků: 852
10:30 Zielinski (Střondala, Prčík)
29:16 Vojáček (Ročák)
53:59 Ročák (Ižacký)
59:05 Ostřížek (Kofroň, Matiaško)
20:34 Havlín (Průžek)
22:31 Elias
Dolejš (Forst) – Zielinski, Prčík, Ročák, Volas, Aubrecht, Sedláček, M. Pospíšil – Matiaško (A), Ostřížek (C), Kofroň – Ižacký, Střondala (A), Lednický – Indrst, Macháček, Haas – R. Švančara, Rybnikár, Vojáček – Gerych.
Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Havlín, Gaspar (A), Piskáček, Kočí, Havránek, Hrdinka – Průžek, Knotek (A), Šťovíček – Kružík, Polák, M. Beran – Elias, Trunda, Gricius – Varvařovský, Berka, Židlický.
Rozhodčí: Grygera, Gebauer – Otáhal, Kráľ
Počet diváků: 597
36:21 Drančák (Cícha, Mertl)
43:09 Prokeš (Tomáš Chlubna)
07:41 Bednář (Šuhaj, Stříteský)
Novotný (Mařík) – Cícha, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, Nedelka – Tomáš Chlubna, Mertl (C), Valský (A) – P. Novák, Prokeš (A), Lev – Jungwirth, Pech, Všetečka – Dančišin, Zadražil, Drančák – Slavíček.
Žukov (Kořének) – Teper, Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Bilčík, Ševčík, Hromádka – Kotala (C), Jáchym, Kordule – Zaťovič (A), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář, Razgals – O. Šedivý, Koudelný, Glas – Tvrdý.
Rozhodčí: Tomáš Horák, Michal Kostourek – David Klouček, Jakub Dědek
Počet diváků: 1022
05:29 Smetana (Špilka)
45:16 Špilka (Smetana, Daníček)
59:12 Lang (Pavlák, Kern)
Michajlov (Škorpík) – Suhrada (A), Pavlák, Smetana (C), Koštoval, J. Tůma, Samson, Dvořák – Daníček, Špilka, Sklenář – Ton, Kern (A), Lang – Pšenička, Hrabík, J. Pospíšil – Holčák, Přibyl, Jelínek – R. Chlán.
Jan Brož (Mičán) – Poledna, Stehlík, Bartejs, Tureček, E. Mareš, Bukač, Ošmera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Ferda, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Kozlík – Jan Kučera, Vodný, Jaša.
Rozhodčí: Petružálek, Domský – Kokrment, Bertlík
Počet diváků: 654
18:23 Vehovský (Skuhrovec, Krisl)
39:35 Černý (Mrázek, M. Novák)
15:57 Redlich (Baránek)
Schnattinger (Honzík) – Krisl, Černý, Zdráhal, Mozr, Zbořil, Šišák, Svozil – Ministr, M. Novák, Mrázek – Mácha, Novotný, Žálčík – Březina, Hanák, Hradil – Nášel, Skuhrovec, Vehovský – D. Moravec.
Málek (Jekel) – Žovinec, Krutil, Baránek, Žižka, Matějíček, Kadeřávek, Havel – Eret, Přikryl, Coskey – Badinka, Hanzl, Šprynar – Redlich, O. Bláha, M. Tůma – Havelka, Šilar, Matyáš Svoboda – T. Svoboda.
Rozhodčí: Rapák, Šudoma – Hanzlík, Smetková
01:22 Csamangó (Pulpán, Šik)
06:44 Šik (Csamangó, J. Müller)
25:16 Šiler (Janata)
34:56 Šlechta (M. Adámek, Csamangó)
44:20 Kverka (Dalecký, Vracovský)
59:10 Vracovský (Štebih, Dalecký)
35:24 Kuprijanov (Michnáč, Harkabus)
36:35 Cachnín (Menšík)
47:27 Riedl (Lhoták, Jiránek)
Dybal (Habal) – Klejna, Štebih, Perčič, Pulpán (C), J. Müller, Vogel, Dorot – Dalecký (A), Kverka (A), Vracovský – Csamangó, Osmík, Šik – Šiler, Jan Kučera, Dommers – Janata, M. Adámek, Luchkin – Šlechta.
Žajdlík (41. A. Beran) – Riedl, Dundáček, Bergmanis, Ozols, Chvátal, Srdínko, L. Mareš – Winder, Kulda, Štefančík – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Michnáč, Kuprijanov, Harkabus (A) – Lhoták, Pořízek, Jiránek.
Rozhodčí: Valenta, Matoušek – Malý, Pluháček
Počet diváků: 475