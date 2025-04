Nepříjemná událost z pondělního utkání má dohru. Martin Pláněk dostal od disciplinární komise za faul na Sedláka nejvyšší stopku v sezoně, vynechá příštích osm zápasů.

Pardubický kapitán, kterého záchranáři vezli z ledu na nosítkách, se okamžitě přesunul do nemocnice. Tam absolvoval sérii vyšetření, v úterý ráno byl propuštěn domů.

„Nezbylo nám nic, než odvrátit zrak a pokračovat s plnou koncentrací. Museli jsme se všichni navzájem trochu uklidnit,“ přiznal Patrik Poulíček.

Právě on ve dvanácté minutě otevřel skóre, domácí potvrdili herní převahu i v dalším průběhu a zvítězili 4:0. Roman Will vychytal druhou nulu v letošním play off.

Svěřenci Miloslava Hořavy chtějí opět využít výhody domácího prostředí. Pokud uspějí i tentokrát, ve čtvrtek budou moct sérii ukončit a znovu po roce si zajistí účast ve finále.

„Dostali jsme tři rychlé góly, pak už bylo těžké s tím něco udělat, protože soupeř má kvalitní tým. Vyhrál zaslouženě, sice jsme měli nějaké šance, ale neproměnili jsme je,“ uznal hradecký trenér Tomáš Martinec.

Zvládnou jeho svěřenci na nepříznivý vývoj semifinále zareagovat?