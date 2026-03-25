ONLINE: Uspějí poprvé domácí? Třinec chce mečbol proti Hradci, Vary pak čeká Liberec

  16:52
Ve středu se ještě nerozhodne, hokejisté Třince a Karlových Varů přesto mají velkou příležitost. Druhý pokus, aby ve čtvrtfinále extraligy ukořistily postupový mečbol. A ukončily série vítězství hostů. Situaci se domácím Ocelářům snaží zkomplikovat Hradec, na západě Čech zase o vyrovnání duelu usiluje Liberec. Obě čtvrtá čtvrtfinále můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Třinecký obránce Patrik Koch před svým brankářem Markem Mazancem brání královehradeckého Patrika Miškáře. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinec, který se po loňském vyřazení ve čtvrtfinále od Sparty snaží navázat na zlaté časy, v úterý nevyužil nedisciplinovanosti soupeře natolik, aby stáhl nepříznivý výsledek. A naopak si při porážce 2:3 zavařil vlastními fauly.

„Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Pokud je někdo neprojevuje, nemá v play off co dělat... Ale disciplína je klíčová,“ povídal útočník Patrik Hrehorčák, jehož spoluhráč Libor Hudáček vyfasoval trest do konce utkání. Tak jako na druhé straně Kevin Klíma.

Hradečtí museli ve třetí třetině dokonce podstoupit oslabení ve třech, přes napáchané nesnáze ale přece jen snížili stav série na 1:2.

Stejně jako se to povedlo Liberci na půdě Karlových Varů, kde Severočeši i díky dvěma trefám v prostřední části poměrně v klidu zdolali soupeře 3:0.

Zraněními sužované Energii opět chyběl Ondřej Beránek, teď se proti aktivní liberecké ofenzivě musí opět spolehnout na výtečného Dominika Frodla v brance. Dvě vítězství na stadionu Bílých Tygrů jim zároveň vynesla zbytečná vyloučení soupeře, kterých ubylo.

„Zároveň jsme prohrávali souboje, měli horší a pohyb a oni byli od začátku lepší. Nebyli jsme to my, byl to takový zabržděný výkon,“ poznamenal kouč Západočechů Pavel Patera.

Zatím platí, že v obou sériích týmy netradičně brzdí domácí prostředí. Přinesou středeční klání změnu?

Tipsport extraliga 2025/26
25. 3. 2026 17:00
Zápas probíhá
Třinec : Hradec Kr. 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - M. Kubiesa, D. Cienciala, D. Kofroň - V. Dravecký
S. Škorvánek - D. Mudrák, P. Kalina - T. Melancon, T. Kivistö - G. McCormack, M. Vukojevic - M. Pláněk - L. Radil, P. Miškář, R. Pavlík - A. Jergl, C. Bunnaman, J. Perret - S. Moses, K. Klíma , M. Kohout - M. Nenonen, P. Hašek, J. Pour - Š. Matějček

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Tipsport extraliga 2025/26
25. 3. 2026 18:30
K. Vary : Liberec
()
