ONLINE: Plzeň se může vrátit na druhé místo, v dohrávce vede nad Olomoucí

Plzeň ztrácí na druhý Třinec tři body. V pátek sice nestačila na Liberec (2:3 po samostatných nájezdech), ale předchozích pět utkání vyhrála s celkovým skóre 25:8.
Mužstvo vedené koučem Jandačem patří k největším překvapením dosavadního průběhu sezony, zdobí jej nejlepší defenziva ze všech (78 inkasovaných branek).
Olomouc je desátá, účast ve vyřazovací fázi už by jí neměla utéct. V novém roce vyhrála tři zápasy ze čtyř, pokud se jí zadaří i v Plzni, může poskočit až na šestou příčku.
První vzájemný souboj v sezoně patřil Západočechům, další dva lépe zvládli Hanáci. Kdo bude úspěšnější tentokrát?
4:59 A. Měchura (M. Filip, V. Lajunen)
N. Malík - P. Zámorský, R. Šalda - I. Merežko, J. Jeřábek - V. Lajunen, D. Malák - A. Holešinský, D. Simon, J. Schleiss - L. Strnad, M. Filip, A. Měchura - O. Rohlík, V. Petman, M. Teplý - O. Pšenička, J. Lev, I. Sedláček - M. Hořejší
M. Machovský - T. Černý, J. Ondrušek - E. Stella, T. Cosgrove - M. Hrádek, D. Řezníček - A. Rašner, R. Petrovický - J. Navrátil, L. Nahodil, K. Plášek - O. Matýs, S. Kusko, R. Krastenbergs - J. Orsava, D. Vitouch, P. Fridrich - J. Doktor, L. Anděl, D. Ministr
