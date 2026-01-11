ONLINE: Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Kometa hraje s Boleslaví

Co přineslo 41. kolo hokejové extraligy
- Kladenskou dominanci. Pod vedením Tomáše Plekance středočeský tým ožil, vyhrál pět ze šesti zápasů, proti Vítkovicím navíc předvedl suverénní výkon. Pod osm vstřelených branek se nejvíce podepsal Tristen Robins (3+1).
- Pardubický skalp neoblíbeného soupeře. S Libercem padli pětkrát v řadě, další porážku ale Východočeši nedovolili. Dlouhou část zápasu vedli, nakonec musel triumf až v nájezdech vystřelit Roman Červenka. Dynamo bodovalo potřinácté za sebou, trenér Filip Pešán konečně vyzrál na bývalý klub.
- Spartu v roce 2026 stále bez výhry. Po návratu ze Spengler Cupu ještě nezvítězili, po dvou domácích nezdarech v prodloužení Pražané neuspěli ani v Třinci. Na dvě inkasované branky dokázali zareagovat, vzhledem ke dvěma gólům Martina Růžičky ale nakonec opět selhali.
Kometa se po šesti porážkách za sebou konečně dočkala tří bodů, Litvínov deklasovala 7:2. Nyní naráží na další tým ze spodku tabulky. Mladé Boleslavi v posledních dvou utkáních nefunguje defenziva, inkasovala dohromady 11 branek. V Brně ale v říjnu zvítězila.
Zápasy 41. kola hokejové extraligy ONLINE
České Budějovice se i kvůli třem porážkám z posledních čtyř střetnutí propadly na 11. příčku, pozor si navíc Jihočeši musejí dávat i na přibližující se Kladno. Nyní proti nim stojí pátý Hradec Králové, který v pátek oslavil triumf ve východočeském derby a v říjnu na ledě Motoru slavil po výsledku 3:0.
Kladno – Vítkovice 8:1
Rytíři si připsali pátou výhru z posledních šesti zápasů. Čtyřmi body za první hattrick v české nejvyšší soutěži a jednu asistenci se na tom podílel kanadský útočník Tristen Robins. Ostravané prohráli popáté za sebou a s Kladnem ve vzájemných duelech neuspěli potřetí za sebou.
Kladno začalo náporem, ale Vítkovice se ubránily. V přesilovce mohl otevřít skóre Piskáček, který se po Procházkově přihrávce od zadního mantinelu ocitl sám mezi kruhy, ale přestřelil. Na druhé straně prověřil kladenského gólmana Brízgalu Troock. Rytíři se neprosadili ani při Demelově trestu.
V čase 14:45 už se domácí dočkali vedení. Wylieho tečované nahození od pravého mantinelu skončilo za Hrachovinou a americký bek v 19. duelu v extralize poprvé skóroval.
V 17. minutě mohl zvýšit v oslabení Klíma, který se vrátil do sestavy po dvou zápasech kvůli nemoci, ale v úniku ztroskotal na vítkovickém gólmanovi. Na druhé straně v závěru přesilovky skončila Abdulova tečovaná střela na tyči.
Rytíři 32 sekund před koncem první třetiny zvýšili náskok. Robins v pravém rohu zachytil Hrachovinovu rozehrávku a přihrál Vigneaultovi, který poslal puk do branky dříve, než se stihl vítkovický gólman vrátit do své pozice. Do druhé části Hrachovinu nahradil Klimeš.
Už po 75 vteřinách náhradní gólman také inkasoval. Robins zakončil svůj únik forhendovým blafákem a upravil na 3:0. Navíc jej ještě fauloval Troock a Rytíři měli přesilovku. V oslabení ale zahrozil Kalus.
Brízgala si potom poradil i se střelami Demela a Fasnera. V polovině utkání dostal prostor k zakončení Macias a střelou z levého kruhu snížil. Rytířům vrátil ve 32. minutě tříbrankový náskok střelou z pravého kruhu Robins.
Po 18 sekundách závěrečné části se opět radovali domácí a Procházka se trefil zpoza branky o Klimeše. Ve 43. minutě při Zbořilově vyloučení přidal šestý gól Kladna ránou z levého kruhu Ojamäki. V čase 44:54 zařídil vedení 7:1 dorážkou střely Wylieho Marcel, který se dočkal ve svém 26. zápase v extralize premiérové branky.
V 51. minutě se šikovně uvolnil před Šíra Robins, poslal forhendem puk za Klimeše a oslavil hattrick. V čase 54:04 měli ještě domácí k dispozici trestné střílení, ale Audette jej neproměnil.
14:45 W. Wylie (T. Tomek, D. Audette), 19:28 S. Vigneault (T. Robins), 21:15 T. Robins (K. Klíma), 31:21 T. Robins (K. Klíma, S. Vigneault), 40:18 M. Procházka (M. Forman, J. Konečný), 42:37 N. Ojamäki (J. Blain, D. Audette), 44:54 M. Marcel (W. Wylie, G. Mendel), 50:51 T. Robins (S. Vigneault)
29:35 K. Macias
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, J. Blain - J. Piskáček, W. Wylie - P. Pietroniro - M. Marcel, D. Audette, N. Ojamäki - T. Robins, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - M. Ryšavý, A. Melka, O. Lisler - J. Strnad
D. Hrachovina (20:01 L. Klimeš) - P. Demel, J. Wesley - V. Budík, S. Kňažko - J. Zbořil, P. Brůna - R. Freibergs - M. Kalus, A. Nellis, C. Yetman - J. Abdul, J. Hladonik, L. Edmonds - K. Macias, J. Šír, . Troock - V. Lednický, M. Přibyl, P. Hauser - Š. Fasner
Vyloučení: 2:5, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 21:33, Počet diváků: 2 548 (49 % z kapacity 5 200)Přejít na online reportáž
Karlovy Vary – Litvínov 3:4N
10:24 P. Tomek (J. Minárik, J. Bambula), 17:59 O. Beránek (D. Šťastný), 51:23 V. Jiskra (N. Jones, D. Moravec)
21:50 O. Jurčík (M. Komuls, M. Maštalířský), 33:10 M. Čajkovič (M. Sukeľ), 58:34 A. Holmström (M. Komuls, P. Šenkeřík)
Nájezd proměnil: 65:00 O. Beránek
Nájezd neproměnil: 65:00 J. Černoch, 65:00 R. Sapoušek, 65:00 M. Kočí , 65:00 P. Tomek
Nájezd proměnil: 65:00 M. Čajkovič, 65:00 A. Holmström
Nájezd neproměnil: 65:00 T. Pištěk, 65:00 O. Kaše, 65:00 M. Hännikäinen
D. Frodl - R. Mamčics, D. Moravec - D. Mikyska, J. Jaks - M. Kočí , T. Dello - K. Dyk - D. Šťastný, J. Černoch, O. Beránek - R. Sapoušek, N. Jones, J. Bambula - V. Jiskra, H. Egle, P. Tomek - M. Váňa, J. Minárik, F. Koffer
P. Čajan - Q. Schmiemann, K. Czuczman - A. Polášek, V. Husinecký - P. Šenkeřík, M. Komuls - M. Plutnar - P. Koblasa, M. Sukeľ, O. Kaše - M. Hännikäinen, A. Holmström, T. Pištěk - M. Maštalířský, J. Jícha, M. Čajkovič - J. Brož, O. Jurčík, P. Zygmunt - J. Šprynar
Vyloučení: 2:8, Využití: 3:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 15:38, Počet diváků: 5 024 (84 % z kapacity 6 000)Přejít na online reportáž
Třinec – Sparta 5:3
Oceláři v domácím prostředí vyhráli pošesté v řadě, dvěma góly se na tom podílel kapitán Martin Růžička. Pražané dokázali v první třetině smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali třetí porážku v soutěži za sebou.
V úvodu se do zakončení dostávala spíš Sparta, která produkovala celkem nenápadné, ale nebezpečně pokusy. Na začátku 5. minuty dostali první přesilovku domácí, využít ji ale ještě nedokázali.
Reparát v polovině první části už ale Oceláři napsali úspěšně, když po nahrávce Michala Kovařčíka našel skulinku mezi betony brankáře Sparty Ondřej Kovařčík.
Slezané se navíc prosadili i v další početní výhodě, když vyloučení Irvinga potrestal přesnou střelou Růžička. Spartu ale špatný úvod nepoložil, už za 31 sekund snížil Kryštof Hrabík. Výživná frekvence zápasu pokračovala. Neuběhla ani minuta a bylo vyrovnáno, když se z otočky střelou prosadil Chlapík.
Na konci 24. minuty si vzali Oceláři vedení zpět. Slovenský obránce Koch nejdříve stahovačkou prošel přes obránce Sparty, po čemž se pokusil zasunout kotouč zpoza branky za Kovářova záda.
To mu ještě nevyšlo, ale puk se k němu vrátil a pohotovou střelou pod vyrážečku Kováře už rozjásal vyprodanou Werk arénu potřetí. Ke čtvrté brance pomohlo domácím zaváhání Sparty ve středním pásmu, po přečíslení dva na jednoho se prosadil Hudáček.
Na startu třetí části se podařilo Spartě snížit. Kanadský útočník Shore převzal puk ve středním pásmu, projel až do toho útočného a svižnou střelou zápěstím překonal Kacetla. Oceláři mohli získat klid v další přesilovce, Najmanovo vyloučení ale nepotrestali.
Vyrovnat mohl Shore, třineckého gólmana ale podruhé nepokořil. V 57. minutě se trenéři Sparty rozhodli odvolat Kováře, v power play ale rychle inkasovali. Oceláři hned po vhazování odpálili kotouč směrem do útočného pásma, puk dojel Růžička a upravil na konečných 5:3.
10:20 O. Kovařčík (M. Kovařčík , M. Adámek), 14:41 M. Růžička (P. Sikora), 23:59 P. Koch (J. Galvas, O. Kovařčík), 36:02 L. Hudáček (O. Flynn), 56:46 M. Růžička (M. Roman)
15:22 K. Hrabík (T. Hyka), 16:13 F. Chlapík (N. Seppälä), 42:56 D. Shore (F. Chlapík)
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - B. Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - M. Kubiesa, P. Sikora, D. Kurovský - V. Dravecký
J. Kovář - M. Pysyk, J. Krejčík - J. Sirota, D. Mašín - A. Irving, D. Němeček - N. Seppälä - M. Řepík, D. Shore, F. Chlapík - M. Dzierkals, M. Špaček, P. Kousal - T. Hyka, K. Vesalainen, K. Hrabík - M. Vitouch, O. Najman, J. Eberle - O. Hrabík
Vyloučení: 1:5, Využití: 2:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 29:29, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)Přejít na online reportáž
Pardubice – Liberec 2:1N
Východočeši si připsali první výhru nad Bílými Tygry v sezoně, v dramatické zápletce páté série nájezdů rozhodl Roman Červenka. Dynamo bodovalo ve třináctém zápase v řadě, v čele soutěže má náskok sedmi bodů na druhý Třinec.
Zatímco Dynamu scházel na jeden zápas potrestaný útočník Poulíček, do sestavy Liberce se vrátil obránce Tomáš Galvas, stříbrný medailista z nedávného mistrovství světa juniorů.
Hosté mohli jít na východě Čech do vedení ve své první přesilovce, jenže tu nevyužili. Zanedlouho se naopak prosadil domácí tým, když nejprve Sedlák oslovil Červenku, ale puk se ještě nakonec dostal zpět a obránce Tourigny se trefil přesně.
Ve druhé třetině si v početní výhodě zahráli poprvé i domácí, za gólmanem Liberce Kváčou zazněla branková konstrukce, ale rozdíl byl stále pouze jednobrankový.
Šanci na vyrovnání tak měli hosté, kteří ve 26. minutě rozehráli čtyřminutovou přesilovku po vyloučení Kelemena za hru vysokou holí. Faško-Rudáš v nadějné pozici střílel vedle, s pokusem Musila si poradil brankář Will.
Ani Pardubičtí, kteří měli více střel na branku, se ve druhém dějství neprosadili. Závěr přitom hráli v početní výhodě pět na tři, která trvala celkem minutu a dvacet vteřin. Rozdělila ji druhá přestávka, na začátku třetí třetiny ovšem z dvojnásobné početní výhody zbývalo už jen deset vteřin.
V úvodu třetí třetiny byl v hlavní roli pardubický brankář Will. Během přesilovky Dynama ujel Pérez, kterého nedovoleně stíhal Čerešňák. K trestnému střílení se rozjel Filippi, jehož zakončení Will vystihl.
Po vypršení přesilovky měl k dispozici sólo Petrovský, ale ani on Willa nepřekonal. Liberec se prosadil až o chvíli později, o vyrovnání se postaral obránce Ahac.
V 54. minutě měli Severočeši k dispozici přesilovku, zblízka chtěl zakončit Musil, ale Will opět zasahoval. V poslední minutě třetí třetiny ještě Kelemen prověřil Kváču, který puk pod sebou udržel. Stav 1:1 poslal zápas do prodloužení.
V jeho první minutě sudí vyloučili Červenku za držení, Liberec útočil v početní výhodě. Východočeši se ubránili, v další situaci nepřekonal Willa Ahac. Rozhodnout musely až samostatné nájezdy.
Jako první uspěl v páté sérii liberecký Sandberg, rozhodčí situaci přezkoumali na videu a branku neuznali, protože Sandberg bránil Willovi v zákroku. Na druhou stranu se rozjel Červenka a rozhodl o výhře Pardubic.
8:40 M. Tourigny (J. Stránský)
Nájezd proměnil: 65:00 R. Červenka
Nájezd neproměnil: 65:00 S. Fejes, 65:00 L. Sedlák, 65:00 J. Mandát, 65:00 M. Kaut
Nájezd neproměnil: 65:00 F. Sandberg, 65:00 J. Pytlík, 65:00 R. Lenc, 65:00 T. Filippi, 65:00 A. Najman
R. Will - T. Dvořák, P. Čerešňák - L. Hájek, J. Košťálek - M. Tourigny, J. Ludvig - O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - M. Kelemen, J. Kondelík , S. Fejes - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, D. Hrníčko, T. Vondráček - F. Formánek
P. Kváča - R. Šimek, T. Galvas - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - D. Aubrecht - R. Lenc, A. Najman, F. Sandberg - J. Weatherby, T. Filippi, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - S. Petrovský, F. Jansa, T. Mazura
Vyloučení: 6:5, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:21, Počet diváků: 9 823 (96 % z kapacity 10 194)Přejít na online reportáž