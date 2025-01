ONLINE: Třinec hostí Kometu, Kladno čelí Litvínovu. Změní se extraligový lídr?

První dvě extraligová mužstva od sebe dělí pouhý bod, ve prospěch Sparty. Ta sbírá vítězství, nyní ale naráží na soupeře, s nímž padla pětkrát v řadě a naposledy ho porazila v prosinci 2023 – Karlovy Vary. Na druhé straně Západočeši bojují se sérií pěti proher a už ji nechtějí dál natahovat.

Pakliže se jim proti Pražanům opět zadaří, do čela by v případě jakékoli výhry poskočily Pardubice. Dynamo ještě navrch disponuje zápasem k dobru, poslední dva mače s Třincem a Olomoucí zvládlo shodným výsledkem 1:0.

„Máme jasně daná pravidla v obranném pásmu. Všichni vědí, kam mají zajíždět a plníme to víc a víc. Funguje to velice dobře. Hodně to je o ukázněnosti a hře pro tým,“ líčil obránce Jakub Zbořil před kláním s Budějovicemi. Jihočeši slavili ve třech z posledních čtyř zápasů, na plný bodový přísun ovšem čekají od 7. ledna.

Vítkovice už jednu vyhranou partii v základní hrací době zaznamenaly. Akorát šlo o úplně první zisk od Štěpána. Ostravané pořádně zabrali po deseti nezdarech, stále jsou ovšem poslední.

Poté, co posílili o brankáře Dominika Hrachovinu s útočníkem Martinem Hanzlem, vyráží do neoblíbené Olomouce. K důležitému souboji s jedenáctým soupeřem, jenž je odskočený jen o sedm bodů.

Ještě menší odstup, tříbodový, má předposlední Kladno. To proti Litvínovu zakončí po prohrách se Spartou a Pardubicemi trojboj střetů s třemi nejlepšími týmy soutěže. S Vervou Rytíři v sezoně vždy neuspěli, pokaždé o gól. Ani Severočechům se však momentálně nedaří. Je jisté, že jeden z týmů zapíše první triumf po třech utkáních.

V duelu klubů s velkými ambicemi, jimž neodpovídá aktuální postavení v tabulce, se střetávají obhájci pěti titulů z Třince a proti nim Brno. Oceláři ztratili tři z posledních čtyř zápasů, dvakrát po sobě zvítězili naposledy před Vánoci. I proto jsou až dvanáctí. Kometa po povedeném období, během něhož vyhrála devět z 12 klání, vyšla při posledních třech příležitostech naprázdno.

Ve zbylé bitvě na ledě Plzně se naopak představují dvě mužstva, jimž poslední zápasy vyšly velmi dobře. Indiáni protáhli bodovou sérii na šest duelů, z nichž čtyři vyhráli. Mladá Boleslav za poslední tři vystoupení ztratila jen bod a díky tomu dál dotírá na první čtyřku.

Kolo si s denním předstihem předehrály Liberec s Hradcem, Bílí Tygři doma slavili výhru poměrem 4:1.