ONLINE: Pardubice prohrávají v Boleslavi, Liberec vede na Třincem, nedaří se Plzni

  17:45aktualizováno  18:37
Na šesti stadionech se hraje 42. kolo hokejové extraligy. Páteční program startuje v 17.30, lídr tabulky z Pardubic nastupuje v Mladé Boleslavi, druhá Plzeň čelí Českým Budějovicím. Od 18 hodin vyráží do akce Liberec a Třinec, Hradec Králové hostí rozjeté Kladno. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Souboj v duelu BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice.

Souboj v duelu BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice. | foto: ČTK

Jan Růžička v plzeňské brance má připravenou lapačku.
Budějovický brankář Milan Klouček v pohotovosti.
Dominik Hrachovina v brance Vítkovic čelí šanci Matúše Sukeľa z Litvínova.
Momentka z utkání Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec.
Vítkovice počítají porážky, ztratily už pět utkání po sobě. V tabulce jsou deváté, ale mají odehráno více zápasů než týmy pod nimi. Poslední Litvínov v této sezoně třikrát porazily, podaří se jim to i tentokrát?

42. kolo hokejové extraligy

Mladá Boleslav v úterý vynulovala Hradec Králové, Litvínovu se vzdálila na rozdíl šesti bodů. Teď hostí Pardubice, které vedou tabulku o sedm bodů před druhou Plzní a naprázdno posledně vyšly 30. listopadu v Liberci.

Také Plzeň má velice slušnou formu, v Českých Budějovicích chce potvrdit pozici nejlepšího celku na stadionech soupeřů. Jihočeši doma zvládli čtyři z posledních pěti utkání, body ztrácí především venku.

Karlovy Vary se překvapivě drží v elitní čtyřce, v Olomouci se jim ale dlouhodobě nedaří, padly zde už sedmkrát v řadě. Olomouc je desátá, v novém roce před vlastními fanoušky srazila Liberec, Třinec i Kometu.

Hradec se potýká s marodkou, v lednu ukořistil ze čtyř zápasů jen dva body za vyhrané derby proti Pardubicím. Kladno v neděli proti Vítkovicím (8:1) potvrdilo slušnou formu, v tabulce je dvanácté a cílí na předkolo.

V Liberci hraje pátý tým tabulky se třetím. Bílým Tygrům se doma daří, vyhráli zde devětkrát z posledních deseti duelů. Třinec po trenérské rošádě ožil, pod vedením Borise Žabka klopýtl pouze v Olomouci.

Sparta a Kometa si 42. kolo předehrály ve čtvrtek, brněnský celek po gólech Fleka, Hollanda a Zábranského zvítězil 3:1.

