ONLINE: Sparta prohrává ve Varech, ve Vítkovicích zkolaboval jeden z fanoušků

Autor: ,
  16:03aktualizováno  17:22
Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přináší sedm zápasů. Sparta od 16 hodin nastupuje v Karlových Varech, poslední Litvínov hraje v Liberci. Třinec zápolí v Mladé Boleslavi, vedoucí Pardubice hostí České Budějovice od 17 hodin. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty | foto: ČTK

Niko Ojamäki z Kladna se snaží dostat puk do branky Matěje Machovského.
Souboj u mantinelu v utkání mezi Karlovými Vary a Spartou
Karlovarští hokejisté se radují z gólu Adama Lukošika v utkání proti Spartě.
Třinecký Tomáš Kundrátek s pukem před Carlem Berglundem z Mladé Boleslavi
12 fotografií

Čtvrté Karlovy Vary v posledních pěti duelech střídaly výhry s porážkami, v souboji o příčky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále vítají na svém ledě Spartu, která v tomto roce zvítězila v jediném z pěti startů. Venku navíc uspěla naposledy 30. listopadu.

Zápasy 43. kola hokejové extraligy ONLINE

Kladno si pod vedením Tomáše Plekance drží devítibodový náskok na čtrnáctý Litvínov, doma zvládlo poslední dva duely a Vítkovicím vstřelilo hned osm branek. To Olomouc na venkovních stadionech padla už čtyřikrát za sebou a ve středních Čechách prohrála třikrát v řadě.

Liberec má za posledních pět zápasů nejlepší formu, drží se na páté příčce a opřít se může o domácí atmosféru, kde slavil v posledních čtyřech startech. Naráží ale na poslední Litvínov, na který nestačil ani v jednom ze tří dosavadních setkání v sezoně.

Proti Vervě v pátek ukončily šňůru pěti porážek Vítkovice. Na první tříbodový zisk v roce 2026 chtějí na domácím ledě navázat proti Kometě. Ta se po trenérské výměně zvedla a zvítězila třikrát za sebou. V Ostravě však uspěla pouze jednou z posledních šesti duelů.

Mladá Boleslav zvládla úspěšně dvojboj s východočeskými celky, po Hradci (2:0) si vyšlápla i na vedoucí Pardubice (4:2) a odskočila Litvínovu na devět bodů. Nyní hostí třetí Třinec, jemuž se venku vůbec nedaří, když z posledních 11 zápasů na kluzištích soupeřů vyhrál jediný.

Stejně bodů jako Oceláři má Plzeň, jež je druhá díky skóre. V pátek schytala v Českých Budějovicích pět branek, nyní se ale představuje doma, kde se jí zadařilo třikrát za sebou. Čelí Hradci Králové, v jehož dresu se představuje i posila Steve Moses z Boleslavi.

Lídr z Pardubic i přes konec třináctizápasové bodové série drží v čele sedmibodový náskok, navíc vítá oblíbeného soupeře. Jihočeský Motor totiž na ledě Dynama uspěl z posledních 10 klání v jediném případě. A venku skončil čtyřikrát po sobě bez bodu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.