ONLINE: Extraliga je zpět. Třinec doma zvyšuje, Varaďa poprvé proti Pardubicím

Poslední čtyři týmy v tabulce dělí jen tři body, také o dva body vzdálený desátý Liberec si ale stále musí dávat pozor. Odskočit dnu a zároveň se přiblížit dnešnímu soupeři může v Plzni.

Třinec v neděli porazil Karlovy Vary, čímž se opět vyhoupl na dvanácté místo zaručující postup do předkola. Pokud by uspěl i proti Mladé Boleslavi, která ovšem pětkrát za sebou vyhrála, mohl by mířit ještě výš.

Zatím se ale musí dívat spíše dolů, náskok jediného vítězství má na Vítkovice, které si pod vedením kouče Václava Varadi začínají pomalu zvykat na nové pořádky.

Před reprezentační pauzou třikrát slavily, teď proti nim stojí mimořádně silné mužstvo Pardubic, mimochodem bývalý Varaďův zaměstnavatel.

Aktuálně třinácté Kladno se v poslední době trápí s kolísavými výkony, jaké mu nedovolí oprostit se od barážového strašáka. Od 18 hodin bojuje s Hradcem.

Také Olomouc musí myslet na nejhorší. Pouhý tříbodový polštář na poslední Vítkovice kabině příliš klidu nedodává, může se ale opřít o silné domácí výkony, ve kterých jí patří čtvrtá příčka. Potvrdit je chce proti Kometě.

Příjemnější starosti mají třeba Karlovy Vary s Litvínovem. Západočechům se sice vzdálila první čtyřka, stále se o ni ale jistě chtějí poprat. Zato Verva by si v ní ráda nadobro zajistila místo.

O první místo bojuje na dálku s Pardubicemi Sparta, přičemž Pražané mají o tři body i o odehraný zápas více. O náskok můžou přijít v Českých Budějovicích, kterým ovšem nasázeli ve třech zápasech aktuální sezony úctyhodných 19 gólů.