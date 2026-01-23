ONLINE: Kladno vede v Budějovicích, Kometa ztrácí. Pardubice otevírají skóre

Hokejisté Pardubic mají příležitost navýšit desetibodový náskok v čele tabulky před Plzní. Dynamo hraje v Olomouci, kde ovšem naposledy prohrálo, zatímco druhá Škoda i třetí Třinec už svůj zápas v tomto kole odehrály a v pátek mají volno.
Pátý Liberec usiluje o prodloužení série tří výher proti osmému Brnu, které se stále snaží dotáhnout na elitní čtyřku a vyhnout se předkolu. Výhra na severu Čech by mu výrazně pomohla.
Sledujte zápasy 44. kola extraligy ONLINE
Poslední příčku zaručující přímý postup do čtvrtfinále aktuálně drží Hradec, jenž na domácím ledě vítá šesté Karlovy Vary. Ty se v případě vítězství vyhoupnou nad svého dnešního soupeře.
Desáté České Budějovice mohou proti dvanáctému Kladnu pro změnu posílit svoji pozici mezi dvanáctkou pro vyřazovací boje. Rytíři ale vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a inkasovali za tu dobu jen tři branky.
V dobré pohodě je po třech výhrách i třináctá Mladá Boleslav, jež zaostává za Kladnem o jediný bod. Bruslaři naráží na Vítkovice, které dovedly do vítězného konce jediné z posledních sedmi utkání.