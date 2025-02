Sparta zvýšila náskok na čele, Vítkovice přeskočily Kladno. Litvínov schytal debakl

Olomouc – Sparta 2:3 Sparta v osmém utkání v řadě naplno bodovala a v čele tabulky navýšila náskok na druhé Pardubice na 12 bodů. Vítězný gól vstřelil ve 46. minutě Ondřej Najman. Hanáci doma prohráli počtvrté za sebou a jsou i nadále dvanáctí, se stejným bodovým ziskem jako Vítkovice a poslední Kladno. Hokejisté Sparty se radují z gólu v Olomouci. Domácí nastoupili do zápasu v retro dresech připomínající výročí 70 let od založení klubu. Olomouc se dostala do vedení už ve druhé minutě hry. Rutarovo nahození od modré čáry se odrazilo příhodně do jízdy Navrátilovi, který udělal kličku do protipohybu brankáře Kováře a z první střely domácích na branku otevřel skóre utkání. Poté převzala iniciativu Sparta a v osmé minutě byla za aktivitu odměněna vyrovnávací brankou. Chlapík zpoza branky našel zcela volného Špačka, který zblízka neměl problém překonat Machovského. Otočit vývoj utkání se Spartě podařilo během první přesilové hry, kdy Lajunen křižnou přihrávkou našel hokejku Sobotky, kterému stačilo jen puk usměrnit do sítě. Srovnat mohl ve velké šanci domácí Orsava, jenže puk dostatečně nezvedl a Kovář předvedl dobrý zákrok lapačkou. Ve druhé třetině se hrál vyrovnaný hokej a větší příležitost ke skórování byla k vidění až po deseti minutách. V samostatném úniku proti Kovářovi se ocitl olomoucký Kohout, jenže brankář Sparty jeho úmysl vystihl a zasáhl vyrážečkou. Olomouc nebyla během druhé třetiny příliš střelecky aktivní a Sparta si hlídala průběh zápasu. Navýšit její vedení mohl Moravčík, ale puk mu v rozhodující chvíli sjel z hokejky. Domácím vyšel vstup do třetí třetiny, když po Pláškově přihrávce ujel do samostatného úniku Navrátil a svým druhým gólem v zápase srovnal. Jenže vyrovnaný stav vydržel jen necelé čtyři minuty, poté se z dorážky prosadil Najman a vrátil Spartě vedení. Vzápětí byly k vidění střely do brankové konstrukce na obou stranách hřiště. Nejdříve mohl potřetí v zápase skórovat olomoucký Navrátil, jenže ve vyložené pozici zamířil jen do tyče. Stejným výsledkem pak skončilo zakončení sparťanského Daníčka před Machovským. Zobrazit více Sbalit