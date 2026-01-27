ONLINE: Plzeň dává druhý gól Brnu, vedou i Vary. Pardubice hostí Kladno

Autor:
  17:47aktualizováno  18:04
Hokejová extraliga pokračuje na šesti stadionech. Program 46. kola startuje v 17.30, Plzeň hostí Kometu Brno, Mladá Boleslav hraje s Litvínovem. Od 18 hodin vyráží do akce Hradec Králové a Třinec, Pardubice čelí Kladnu. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Fotogalerie3

Plzeňský Ivo Sedláček se raduje z gólu proti Kometě. | foto: ČTK

Boleslav a Litvínov dělí v tabulce jediné místo, ale hned třináctibodová mezera. Severočeši už drží jen teoretickou šanci na vyhnutí se baráži, svěřenci kouče Hořavy se drží jen o bod za dvanáctým Kladnem, navíc mají utkání k dobru.

46. kolo extraligy

České Budějovice ztratily čtyři z posledních pěti duelů, v tabulce se musí dívat spíš za sebe. Páté Karlovy Vary bodovaly v osmi z uplynulých devíti zápasů a stále se drží ve vyrovnaném boji o přímý postup do čtvrtfinále.

Do něj výrazně promlouvá i Plzeň, která si připsala cenný úspěch na ledě vedoucích Pardubic (4:3 v prodloužení). Teď nastupuje doma proti Kometě, nedělní vítězství obhájců titulu proti Hradci Králové (4:3) zařídil hattrick Hynka Zohorny.

Pro Východočechy šlo o druhou těsnou porážku po sobě. V tabulce se nachází na šesté příčce, o tři body lepší Třinec uzavírá první čtyřku. V neděli ukončil sérii tří porážek v řadě proti Českým Budějovicím (2:1).

Pardubice kontrolují vedoucí pozici a míří za ziskem Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Kladno v novém roce ztratilo jen tři duely z devíti, na ledě Východočechů ale neuspělo od ledna 2020.

Bílí Tygři jsou rozjetí. Zvítězili pětkrát v řadě, Petr Kváča neinkasoval už 130 minut a 9 vteřin. Tentokrát Severočeši hostí Vítkovice, které se naopak trápí a prohrály sedm z uplynulých osmi utkání.

Sparta a Olomouc už zápas 46. kola předehrály v pondělí. Pražané v O2 areně vyhrály 6:3, třemi body se blýskl kanadský útočník Devin Shore.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.