ONLINE: Plzeň dává druhý gól Brnu, vedou i Vary. Pardubice hostí Kladno

Boleslav a Litvínov dělí v tabulce jediné místo, ale hned třináctibodová mezera. Severočeši už drží jen teoretickou šanci na vyhnutí se baráži, svěřenci kouče Hořavy se drží jen o bod za dvanáctým Kladnem, navíc mají utkání k dobru.
46. kolo extraligy
České Budějovice ztratily čtyři z posledních pěti duelů, v tabulce se musí dívat spíš za sebe. Páté Karlovy Vary bodovaly v osmi z uplynulých devíti zápasů a stále se drží ve vyrovnaném boji o přímý postup do čtvrtfinále.
Do něj výrazně promlouvá i Plzeň, která si připsala cenný úspěch na ledě vedoucích Pardubic (4:3 v prodloužení). Teď nastupuje doma proti Kometě, nedělní vítězství obhájců titulu proti Hradci Králové (4:3) zařídil hattrick Hynka Zohorny.
Pro Východočechy šlo o druhou těsnou porážku po sobě. V tabulce se nachází na šesté příčce, o tři body lepší Třinec uzavírá první čtyřku. V neděli ukončil sérii tří porážek v řadě proti Českým Budějovicím (2:1).
Pardubice kontrolují vedoucí pozici a míří za ziskem Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Kladno v novém roce ztratilo jen tři duely z devíti, na ledě Východočechů ale neuspělo od ledna 2020.
Bílí Tygři jsou rozjetí. Zvítězili pětkrát v řadě, Petr Kváča neinkasoval už 130 minut a 9 vteřin. Tentokrát Severočeši hostí Vítkovice, které se naopak trápí a prohrály sedm z uplynulých osmi utkání.
Sparta a Olomouc už zápas 46. kola předehrály v pondělí. Pražané v O2 areně vyhrály 6:3, třemi body se blýskl kanadský útočník Devin Shore.