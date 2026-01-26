ONLINE: Drtivý nástup Sparty. Za tři minuty dala Olomouci dva góly, oba vstřelil Shore

  18:48aktualizováno  18:57
Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračuje i v pondělí. Na programu je předehrávka 46. kola, Sparta na domácím ledě hostí Olomouc, oba týmy v tabulce dělí jen tři body. Utkání můžete od 18.30 sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparťan Raška se snaží protlačit puk za záda gólmana Cichoně. | foto: ČTK

Sparta potřebuje zabrat, po návratu ze Spengler Cupu se zadrhla. Od nového roku zvládla jen dva zápasy ze sedmi, v extraligovém pořadí spadla na osmou příčku.

ONLINE: Sparta - Olomouc

Utkání 46. kola extraligy sledujeme od 18.30 podrobně

Výrazně si zkomplikovala boj o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále, který svěřencům kouče Jaroslava Nedvěda momentálně uniká o deset bodů.

„Do kabiny jde velká kritika za to, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme hráče pokutovat, protože tohle si nemůžeme dovolit,“ rozčiloval se asistent Valdemar Jiruš po porážce s Hradcem.

Zatímco Sparta jde do akce po týdenní pauze, jedenáctá Olomouc se do hlavního města jen přesunula z Litvínova, kde v neděli zvítězila 5:3, přerušila sérii čtyř porážek a zase lehce zažehnala tabulkové starosti.

Na dvanácté Kladno má pětibodový náskok, na třináctou Mladou Boleslav šestibodový. Po dnešku ale už bude mít odehraných 47 kol, naopak Rytíři jen 45 a Bruslaři 44.

Uteče nejbližším pronásledovatelům, nebo se v O2 areně budou radovat domácí, kteří pořádají už sedmnáctý ročník dobročinné akce Sparta vzdává hold?

Tipsport extraliga 2025/26
26. 1. 2026 18:30
Zápas probíhá
Sparta : Olomouc 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
0:19 D. Shore (F. Chlapík, M. Řepík), 2:35 D. Shore (M. Pysyk)
Góly:
Sestavy:
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - J. Sirota - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - F. Novák, M. Špaček, P. Kousal - A. Raška, K. Hrabík, M. Dzierkals - T. Hyka, O. Najman, K. Vesalainen - O. Hrabík
Sestavy:
M. Machovský - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, A. Rašner - D. Škůrek - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - R. Krastenbergs, S. Kusko, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

