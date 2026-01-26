ONLINE: Drtivý nástup Sparty. Za tři minuty dala Olomouci dva góly, oba vstřelil Shore

Sparta potřebuje zabrat, po návratu ze Spengler Cupu se zadrhla. Od nového roku zvládla jen dva zápasy ze sedmi, v extraligovém pořadí spadla na osmou příčku.
ONLINE: Sparta - Olomouc
Utkání 46. kola extraligy sledujeme od 18.30 podrobně
Výrazně si zkomplikovala boj o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále, který svěřencům kouče Jaroslava Nedvěda momentálně uniká o deset bodů.
„Do kabiny jde velká kritika za to, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme hráče pokutovat, protože tohle si nemůžeme dovolit,“ rozčiloval se asistent Valdemar Jiruš po porážce s Hradcem.
Zatímco Sparta jde do akce po týdenní pauze, jedenáctá Olomouc se do hlavního města jen přesunula z Litvínova, kde v neděli zvítězila 5:3, přerušila sérii čtyř porážek a zase lehce zažehnala tabulkové starosti.
Na dvanácté Kladno má pětibodový náskok, na třináctou Mladou Boleslav šestibodový. Po dnešku ale už bude mít odehraných 47 kol, naopak Rytíři jen 45 a Bruslaři 44.
Uteče nejbližším pronásledovatelům, nebo se v O2 areně budou radovat domácí, kteří pořádají už sedmnáctý ročník dobročinné akce Sparta vzdává hold?
0:19 D. Shore (F. Chlapík, M. Řepík), 2:35 D. Shore (M. Pysyk)
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - J. Sirota - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - F. Novák, M. Špaček, P. Kousal - A. Raška, K. Hrabík, M. Dzierkals - T. Hyka, O. Najman, K. Vesalainen - O. Hrabík
M. Machovský - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, A. Rašner - D. Škůrek - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - R. Krastenbergs, S. Kusko, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0