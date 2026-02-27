ONLINE: Pardubice už v Litvínově vedou. Plzeň prohrává na Spartě, Třinec v Brně

  17:21aktualizováno  18:39
Na sedmi stadionech pokračuje hokejová extraliga kompletním 49. kolem. Páteční program startuje v 17.30, Pardubice si mohou v Litvínově zajistit první místo, záleží i na výsledku Plzně, která v 18.30 nastupuje na Spartě. Pokračuje boj o elitní čtyřku, hraje se také o účast v play off. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Miloš Kelemen před brankou Pavla Čajana, vpravo Emanuel Schmiemann.

Miloš Kelemen před brankou Pavla Čajana, vpravo Emanuel Schmiemann. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Michal Plutnar z Litvínova sleduje rozehrávku pardubického Romana Červenky.
Zasahuje litvínovský brankář Pavel Čajan zasahuje, puk sleduje i Lukáš Sedlák z...
Vlevo litvínovský Emanuel Schmiemann, vpravo Miloš Kelemen z Pardubic.
Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.
Pardubicím stačí k zisku Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části uhrát o dva body více než Plzeň. Proti Litvínovu je průběžný lídr extraligy jasným favoritem, účastník baráže padl už osmkrát v řadě.

49. kolo extraligy

Vrcholí také přetahovaná o umístění v postupové dvanáctce, jejíž součástí jsou i desáté Vítkovice a deváté České Budějovice. Svěřenci kouče Václava Varadi zvládli v novém roce jediný z deseti duelů, Jihočeši ve středu ukončili sérii šesti porážek.

Na účast v play off si myslí i třináctá Mladá Boleslav, která v úterý otočila duel s Olomoucí (3:2 v prodloužení) a dotáhla se na Kladno. To Liberec by si rád zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Aktuálně je třetí, s náskokem jediného bodu na pátý Třinec a šestý Hradec.

Oceláři se ve hře udrželi vítězstvím 3:1 proti Kladnu, rozhodla přesilovková trefa Andreje Nestrašila. Tým vedený Borisem Žabkou nastupuje na ledě Komety, která naopak o šanci na umístění mezi nejlepšími čtyřmi celky už definitivně přišla.

Důležitý souboj se koná také v Karlových Varech. Uspět nutně potřebují jak čtvrtí Západočeši, kteří po olympijské přestávce přišli v derby s Plzní o devítizápasovou bodovou sérii, tak dvanáctí Rytíři.

Kladno bude velice zajímat i výsledek z Olomouce, jež se do nepříjemných problémů dostala šesti porážkami z uplynulých sedmi střetnutí. Naopak Hradec přijíždí povzbuzený třemi triumfy v řadě.

Sparta uspěla v Mladé Boleslavi i v Liberci, pokračuje ve stíhací jízdě, elitní čtyřka je jí momentálně vzdálena na tři body. V cestě jí stojí Plzeň, která má ve vyrovnané situaci okolo zbývajících tří míst ve čtvrtfinále nejlepší výchozí pozici.

