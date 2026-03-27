ONLINE: Třinec rychle vede nad Hradcem, brzký gól dává také Liberec

Oceláři si postupový mečbol vypracovali ve středu. Jako první v sérii uspěli na domácím ledě, soupeře přetlačili 4:2, dařilo se především elitní formaci.
5. zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy
„Musíme se soustředit, proti nám stojí skvělý tým, který výborně bruslí, jsou fakt všude, navíc dobře koučovaní. Nečeká nás nic lehkého,“ hlásil Andrej Nestrašil, autor rozhodující trefy, která se Hradci nepozdávala.
„Byly tam dva jasné fauly na brankáře, gól neměl platit. Nedá se nic dělat. Zápas jsme měli ve své moci a prohráli si ho sami,“ povzdechl si kouč Tomáš Martinec.
V pátém utkání se musí obejít bez potrestaného útočníka Martina Kohouta, který dostal od disciplinární komise stopku na dvě utkání za napadení rozhodčího.
Ve čtvrtfinále mezi Libercem a Karlovými Vary zatím platí, že vítězí pouze hostující mužstva. Bílí Tygři ve středu vyhráli 4:1 i díky dvěma trefám Radana Lence, sérii srovnali na 2:2.
„Nemůžeme koukat na to, že jsme ztratili vedení 2:0 na zápasy. Pod tlakem nejsme, ani se tak necítíme. Máme jednoznačný cíl, jedeme tam s čistou hlavou a vyhrát,“ řekl kapitán Jiří Černoch.
Třetí celek základní části ve třetím a čtvrtém utkání výrazně zlepšil disciplínu. „My staří jsme si něčím prošli. Víme, co je klíč k úspěchu, a rozhodně to není sezení na trestné lavici,“ hlásil Radim Šimek.
Kdo se přiblíží účasti v semifinále?
S. Škorvánek - D. Mudrák, P. Kalina - T. Melancon, T. Kivistö - G. McCormack, M. Vukojevic - M. Pláněk, T. Pavelka - A. Jergl, P. Miškář, R. Pavlík - J. Pour, C. Bunnaman, M. Nenonen - S. Moses, K. Klíma , J. Perret - D. Sklenář, Š. Matějček, Š. Marha
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - M. Kubiesa, D. Cienciala, D. Kofroň - V. Dravecký
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - J. Weatherby, A. Najman, M. Faško-Rudáš - F. Jansa, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, J. Hujer, M. Zachar - J. Pérez
D. Král - M. Kočí , T. Dello - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, D. Mikyska - J. Myšák, P. Tomek, J. Černoch - J. Bambula, R. Sapoušek, J. Minárik - A. Lukošik, D. Šťastný, V. Jiskra - R. Číp, T. Redlich, M. Váňa - F. Koffer, M. Osmík
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0