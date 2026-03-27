ONLINE: Třinec rychle vede nad Hradcem, brzký gól dává také Liberec

  17:58aktualizováno  18:07
Play off hokejové extraligy může poznat druhého semifinalistu. Třinci chybí k postupu jediná výhra, získá ji v Hradci Králové, kde nastupuje od 18 hodin? Ve stejný čas pokračuje za vyrovnaného stavu 2:2 i čtvrtfinálová série mezi Libercem a Karlovými Vary. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

foto: Jiří Seidl, MF DNES

Oceláři si postupový mečbol vypracovali ve středu. Jako první v sérii uspěli na domácím ledě, soupeře přetlačili 4:2, dařilo se především elitní formaci.

5. zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy

„Musíme se soustředit, proti nám stojí skvělý tým, který výborně bruslí, jsou fakt všude, navíc dobře koučovaní. Nečeká nás nic lehkého,“ hlásil Andrej Nestrašil, autor rozhodující trefy, která se Hradci nepozdávala.

„Byly tam dva jasné fauly na brankáře, gól neměl platit. Nedá se nic dělat. Zápas jsme měli ve své moci a prohráli si ho sami,“ povzdechl si kouč Tomáš Martinec.

V pátém utkání se musí obejít bez potrestaného útočníka Martina Kohouta, který dostal od disciplinární komise stopku na dvě utkání za napadení rozhodčího.

Ve čtvrtfinále mezi Libercem a Karlovými Vary zatím platí, že vítězí pouze hostující mužstva. Bílí Tygři ve středu vyhráli 4:1 i díky dvěma trefám Radana Lence, sérii srovnali na 2:2.

„Nemůžeme koukat na to, že jsme ztratili vedení 2:0 na zápasy. Pod tlakem nejsme, ani se tak necítíme. Máme jednoznačný cíl, jedeme tam s čistou hlavou a vyhrát,“ řekl kapitán Jiří Černoch.

Třetí celek základní části ve třetím a čtvrtém utkání výrazně zlepšil disciplínu. „My staří jsme si něčím prošli. Víme, co je klíč k úspěchu, a rozhodně to není sezení na trestné lavici,“ hlásil Radim Šimek.

Kdo se přiblíží účasti v semifinále?

Tipsport extraliga 2025/26
27. 3. 2026 18:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Třinec 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
0:53 D. Musil (P. Koch)
Sestavy:
S. Škorvánek - D. Mudrák, P. Kalina - T. Melancon, T. Kivistö - G. McCormack, M. Vukojevic - M. Pláněk, T. Pavelka - A. Jergl, P. Miškář, R. Pavlík - J. Pour, C. Bunnaman, M. Nenonen - S. Moses, K. Klíma , J. Perret - D. Sklenář, Š. Matějček, Š. Marha
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - M. Kubiesa, D. Cienciala, D. Kofroň - V. Dravecký

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Tipsport extraliga 2025/26
27. 3. 2026 18:00
Zápas probíhá
Liberec : K. Vary 0 : 0
(0 : 0)
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - J. Weatherby, A. Najman, M. Faško-Rudáš - F. Jansa, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, J. Hujer, M. Zachar - J. Pérez
D. Král - M. Kočí , T. Dello - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, D. Mikyska - J. Myšák, P. Tomek, J. Černoch - J. Bambula, R. Sapoušek, J. Minárik - A. Lukošik, D. Šťastný, V. Jiskra - R. Číp, T. Redlich, M. Váňa - F. Koffer, M. Osmík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

