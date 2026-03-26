ONLINE: Plzeň - Sparta 1:3, hosté vedou už o dva góly. Další vyloučení trestá Chlapík

  18:08aktualizováno  18:52
Hokejová extraliga může v play off poznat druhého semifinalistu. Čtvrtfinálový mečbol má Plzeň, která si postup mezi nejlepší čtyři týmy může zajistit na domácím ledě proti Spartě. Duel startuje v 17.30 a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.
Plzeňský gólman Malík pozoruje letící kotouč v extraligovém čtvrtfinále se Spartou. | foto: ČTK

Sparťanský Kousal odpadá ze souboje s plzeňským Malákem.
Sparťanský gólman Kořenář inkasuje ve čtvrtfinálovém zápase s Plzní.
Hráči Plzně se těší z gólu do sítě Sparty.
Sparťanský kapitán Chlapík ujíždí domácímu Filipovi.
Mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže byla Plzeň naposledy v sezoně 2018/19, od té doby nikdy nepřešla přes předkolo play off. V prvním čtvrtfinále Spartě doma podlehla 0:2, ale poté si připsala tři výhry za sebou.

Dvakrát uspěla ve Sportovní hale v Holešovicích, mečbol vybojovala v pondělí díky triumfu 2:1. Západočeši sice inkasovali jako první, ale srovnali po pouhých 13 sekundách a za další dvě minuty otočili.

„Vedení 3:1 je pro nás momentálně velmi příznivé, ale stojí proti nám obrovsky těžký soupeř a jeden z favoritů soutěže. Nemusí to nic znamenat,“ krotí euforii trenér Josef Jandač.

Sparťané se dostali pod podobný tlak jako o fázi dříve, kdy prohrávali 1:2 s Kladnem. Následně ale dvakrát vyhráli a postoupili do čtvrtfinále. Pokud chtějí postoupit, potřebují nyní uspět třikrát za sebou.

„Situaci, kdy proti nám soupeř měl mečbol, jsme zažili v předkole. Věřím, že tým se v této situaci umí semknout, máme na to vyhrát tři zápasy v řadě,“ hlásí útočník Kryštof Hrabík.

Po posledním zápase si Pražané vyslechli kritiku od trenéra Jaroslava Nedvěda, jemuž vadil přístup některých svěřenců.

„Když prohráváme čtyři minuty před koncem, tak musíme jít na puk, i kdybychom měli dostat naloženo. A někteří hráči tam nejdou. Takhle se zápasy play off nevyhrávají a vyhrávat nebudou,“ varoval Nedvěd.

Dokáže změnit nastavení sparťanů a odvrátit konec sezony?

Tipsport extraliga 2025/26
26. 3. 2026 17:30
Zápas probíhá
Plzeň : Sparta 1 : 3
(1 : 1, 0 : 2)
Góly:
10:42 O. Rohlík (J. Lev)
Góly:
18:51 J. Krejčík (M. Špaček, M. Pysyk), 27:15 R. Horák (J. Krejčík), 32:53 F. Chlapík
Sestavy:
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - K. Rubins - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Kubík, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, D. Simon, M. Petman - J. Schleiss, J. Lev, I. Sedláček - J. Gricius
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - M. Seppälä, R. Knot - J. Sirota, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Vyloučení: 2:1, Využití: 0:2, V oslabení: 0:0

