5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřanovi se nedařilo, Vinklárková má životní výsledek

Top momenty 5. dne ZOH 2026
- Jan Zabystřan v super-G dojel 17. místě, třetí zlato získal Von Allmen
- Tereza Vinklárková zajela životní jedenáctou pozici
- 19:30 krasobruslení, volné tance – Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi
Středeční program z českého pohledu otevřeli Jan Vytrval s Jiřím Konvalinkou v severské kombinaci. Skokanská část na středním můstku se lépe povedla mladšímu Konvalinkovi, který po běžecké části zapsal dvacáté místo. Vytrval byl 26.
V super-G mužů se představil i Jan Zabystřan, který měl od závodu velká očekávání, zvlášť po 24. místě ve sjezdu a poslední příčce v týmové kombinaci s Markem Müllerem.
Superobří slalom už navíc dokázal Zabystřan v této sezoně jednou ovládnout, v prosinci si v italském středisku Val Gardena připsal první výhru ve Světovém poháru, což byl historický úspěch pro české mužské alpské lyžování.
Olympijský závod mu ale tolik radosti nepřinesl. Na neoblíbené sjezdovce v Bormiu od startu ztrácel a manko nedokázal mazat. Místo boje o medaile tak skončil na děleném 17. místě se ztrátou 1,55 sekundy na vítězného Švýcara Von Allmena. (zpravodajství ze super-G)
Nejdelší biatlonové klání absolvovaly Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. A právě poslední zmiňované se vytrvalostní závod vydařil nejvíce. S pouhou jednou chybou obsadila životní jedenáctou pozici.
Voborníková přidala jednu minelu navíc a skončila 15., Charvátová s Jislovou udělaly obě po třech chybách a umístily se na 31., respektive 51. příčce. Zlato a stříbro vybojovaly Francouzky Julia Simonová a Lou Jeanmonnotová, bronz senzačně získala Bulharka Lora Hristová. (zpravodajství z biatlonu)
Český program v pátý den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km skokanská část
|Jiří Konvalinka 18., Jan Vytrval 24.
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G muži FINÁLE
|Jan Zabystřan 17.
|13:45
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km běžecká část FINÁLE
|Jan Vytrval – 26., Jiří Konvalinka – 20.
|14:15
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE
|Lucie Charvátová – 31, Jessica Jislová – 51. Tereza Voborníková – 15, Tereza Vinklárková – 11.
|19:05
|Curling muži🥌
|týmy 1. kolo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:30
|Krasobruslení⛸️
|volné tance FINÁLE
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová
Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
Po smíšených dvojicích zahájí curlingovou soutěž mužské týmy. Češi vstoupí do olympijského turnaje zápasem proti Američanům, kteří před čtyřmi lety v Pekingu prohráli boj o bronz. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa se na olympiádu kvalifikovali poprvé.
Večer se předvedou dva české krasobruslařské páry. Sourozence Filipa Taschlera s Natálií Taschlerovou a Daniela Mrázka s Kateřinou Mrázkovou čekají volné tance. Do nich jdou Taschlerovi s 14. místem z pondělních rytmických tanců, Mrázkovi byli 17.