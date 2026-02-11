5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřanovi se nedařilo, Vinklárková má životní výsledek

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se čeští sportovci představí v pěti různých disciplínách. Super-G má za sebou Jan Zabystřan, skončil ale za očekáváním na 17. místě. Biatlonistka Tereza Vinklárková zajela ve vytrvalostním závodě životní jedenáctou pozici. Večer se rozehraje curlingová soutěž mužských týmů, krasobruslařské páry mají na programu volné tance.
Středeční program z českého pohledu otevřeli Jan Vytrval s Jiřím Konvalinkou v severské kombinaci. Skokanská část na středním můstku se lépe povedla mladšímu Konvalinkovi, který po běžecké části zapsal dvacáté místo. Vytrval byl 26.

V super-G mužů se představil i Jan Zabystřan, který měl od závodu velká očekávání, zvlášť po 24. místě ve sjezdu a poslední příčce v týmové kombinaci s Markem Müllerem.

Superobří slalom už navíc dokázal Zabystřan v této sezoně jednou ovládnout, v prosinci si v italském středisku Val Gardena připsal první výhru ve Světovém poháru, což byl historický úspěch pro české mužské alpské lyžování.

Olympijský závod mu ale tolik radosti nepřinesl. Na neoblíbené sjezdovce v Bormiu od startu ztrácel a manko nedokázal mazat. Místo boje o medaile tak skončil na děleném 17. místě se ztrátou 1,55 sekundy na vítězného Švýcara Von Allmena. (zpravodajství ze super-G)

Nejdelší biatlonové klání absolvovaly Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. A právě poslední zmiňované se vytrvalostní závod vydařil nejvíce. S pouhou jednou chybou obsadila životní jedenáctou pozici.

Voborníková přidala jednu minelu navíc a skončila 15., Charvátová s Jislovou udělaly obě po třech chybách a umístily se na 31., respektive 51. příčce. Zlato a stříbro vybojovaly Francouzky Julia Simonová a Lou Jeanmonnotová, bronz senzačně získala Bulharka Lora Hristová. (zpravodajství z biatlonu)

Český program v pátý den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Severská kombinacestřední můstek / 10 km skokanská částJiří Konvalinka 18., Jan Vytrval 24.
11:30Alpské lyžování🎿super-G muži FINÁLEJan Zabystřan 17.
13:45Severská kombinacestřední můstek / 10 km běžecká část FINÁLEJan Vytrval – 26., Jiří Konvalinka – 20.
14:15Biatlon🎯vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLELucie Charvátová – 31, Jessica Jislová – 51. Tereza Voborníková – 15, Tereza Vinklárková – 11.
19:05Curling muži🥌týmy 1. koloRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:30Krasobruslení⛸️volné tance FINÁLEFilip Taschler & Natálie Taschlerová
Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková

Po smíšených dvojicích zahájí curlingovou soutěž mužské týmy. Češi vstoupí do olympijského turnaje zápasem proti Američanům, kteří před čtyřmi lety v Pekingu prohráli boj o bronz. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa se na olympiádu kvalifikovali poprvé.

Večer se předvedou dva české krasobruslařské páry. Sourozence Filipa Taschlera s Natálií Taschlerovou a Daniela Mrázka s Kateřinou Mrázkovou čekají volné tance. Do nich jdou Taschlerovi s 14. místem z pondělních rytmických tanců, Mrázkovi byli 17.

