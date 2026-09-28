V O2 areně se koná souboj dvou semifinalistů z minulé sezony a tabulkových sousedů. Sparta je zatím šestá, v pátek si s přehledem poradila s Litvínovem, vítězství 4:1 dvěma trefami řídil Michal Řepík.
ONLINE: Sparta - Karlovy Vary
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Na domácím ledě se výběr Patrika Augusty představuje v novém ročníku podruhé, před vlastními fanoušky chce napravit porážku 3:5 s Mladou Boleslaví.
Sedmé Karlovy Vary ale na pražského soupeře umí, výhry si pravidelně vozí i z hlavního města, kde uspěly pětkrát z posledních šesti případů. Loni v prosinci si ale odvezly debakl 1:6.
V nové sezoně dva zápasy zvládly, dva ztratily. V pátek doma přejely České Budějovice 5:1, výbornou formu má zatím kanadský útočník Nick Jones (4+2), tentokrát ale chybí v sestavě kvůli zranění.
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, M. Seppälä - N. Tomov, D. Mašín - R. Knot - P. Kousal, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, M. Blümel - T. Hyka, K. Vesalainen, J. Sekáč - M. Daníček, O. Najman, K. Hrabík
D. Frodl - D. Brickley , M. Kočí - T. Winberg, R. Mamčics - Q. Schmiemann, E. Eronen - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - O. Beránek, D. Šťastný, J. Minárik - J. Bambula, F. Koffer, H. Egle - P. Tomek, T. Redlich, M. Váňa - A. Lukošik
Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž