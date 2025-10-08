ONLINE: Kometa proti Tampere nestíhá. Třetí gól hostů přidává Laitinen

Brno hájí ze sedmého místa postupové pozice do vyřazovací fáze, z dosavadních čtyř zápasů dvakrát zvítězilo, pokaždé doma. Radovalo se proti švédskému Brynäs a dánskému Odense, padlo v Bolzanu a Bernu.
Teď čelí nejlepšímu celku evropské soutěže, jenž doposud ani jednou neklopýtl. I díky české stopě, v áčku totiž působí brankář Dominik Pavlát, obránce Radim Kučeřík a útočníci Lukáš Jašek s Ondřejem Kosem, který ale ještě nezasáhl ani do jednoho utkání v sezoně.
ONLINE: Kometa Brno – Ilves Tampere
Sledujte od 18 hodin zápas Ligy mistrů
Což se nezmění ani v Brně, k měření se starším bratrem Jakubem tedy nedojde. Ve Winning Group Aréně za hosty naskočí z Čechů jen Kučeřík a také junior Jakub Frolo.
Kometa se pokouší navázat na pražskou Spartu, která v úterý zvítězila v Curychu na ledě obhájce prvenství 2:1, v tabulce je čtvrtá a s předstihem si zajistila postup do play off.
17:41 Latvala (Heikkinen, Kučeřík)
21:20 Hermonen (Kuukasjärvi, Heikkien)
28:26 Laitinen (Hietanen, Frolo)
Kavan (Ondráček) – Svoboda, Ďaloga, Holland, Zubíček, Jurný, Gulaši (A) – Veselský, Zbořil, Stránský – Boltvan, Kollár, Kos (C) – Ferda, Ekrt, Chludil – T. Zohorna, H. Zohorna (A).
Taponen (Kuivila) – Latvala (C), Kučeřík, Kuukasjärvi, Nyberg (A), Soini, Niskanen, Heitanen – Svejkovsky, Borg (A), Engberg – Heikkinen, Henman, Hermonen – Frolo, Laitinen, Liljeberg – Laurell, Mottard, Teuho-Markkola.
Rozhodčí: Cabák, Šír – Hnát, LhotskýPřejít na online reportáž
00:26 Klee (Karlsson)
Lundström (Sogaard) – Klee, Karlsson, Jakobsen, Larsen, Lehmann Hansen, Baastrup Andersen (C), Rasmussen, Oxenvad – Oden, Brinkman Andersen, Jensen K. – Thelin (A), Popovic, Piroutek – Korsgaard (A), Fakt, Golovkovs – Boesen, Bjerrum, Jensen M. – Rasmussen
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Corcoran, Robertson (A), Lewington, Nienhuis, Kirchebner, Stephens – Schneider (A), Nissner, Coe – Thaler, St. Denis, Raffl M. – Huber, Baltram, Raffl T. (C) – Kraus, Auer, Schreier – Gesson, Böhm
Rozhodčí: Jensen R., Ankersen – Ankerstjerne, Dalsgaard
Vallini (Harvey) – Larcher, Barberio, Seed, Gildon, Miglioranzi, Valentine – Gazley (A), Bradley, Gersich – McClure, Pollock, Schneider – Brunner, Frank (C), Marchetti – Digiacinto, Mantenuto, Frigo (A).
Brochu (Oswald) – Ruopp (A), Jandric, Tropmann, Preto, Zerhoch, Spornberger – Girduckis, Powell (C), P. Krauss – Barber, Abbandonato, Schmölz (A) – Kharboutli, Keating, Sheen – J. Krauss, Smallwood, Hauf.
Rozhodčí: Nikolic, Ofner – Mantovani, Zgonc
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Rautanen, Crinon (A), Prissaint, De Smitt, Fertin – Boivin (TS), Beauchemin, Treille (C) – Karlsson, Weigel (A), Sadłocha – Leclerc, Bachelet, Dair – Riu, Gueurif, Grossesete.
Hughes (Pasche) – Baragano, Brännström, Niku, Fiedler, Vouardoux, Marti, Sansonnens – Rochette, Czarnik (TS), Caggiula – Riat (C), Fuchs (A), Oksanen – Hügli, Jäger (A), Zehnder – Holdener, Bougro, Douay.
Rozhodčí: Barcelo, Goncalves – Constantineau, Yssembourg (vš. FRA)
Vorauer (Dahm, Sicher) – Jensen Aabo, Sablattnig, Simovic, Nickl, Unterweger, Preiml – Petersen, Herburger, From – Schwinger, Hundertpfund, Obersteiner – Gomboc, Van Ee, Waschnig – Lam, Dobrovolny.
Fučík (Lewartowski, Chabior) – Viinikainen, Bryk, Kaskinen, Kakkonen, Walli, Pochiecha, Bizacki, Sobecki – Paś, Komorski, Jeziorski – Lehtonen, Monto, Viitanen – Łyszczarczyk, Kuru, Heljanko – Knuutinen, Drabik, Gościński.
Rozhodčí: Piragić, Sternat – Nothegger, Puff