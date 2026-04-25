ONLINE: Litvínov - Jihlava 3:0. Z přesilovky zvyšuje Sukeľ, domácí utíkají soupeři

  17:35aktualizováno  17:59
Hokejisté Litvínova mají druhou šanci ukončit baráž a zajistit si extraligovou příslušnost i pro příští sezonu. Potřebují k tomu porazit doma Jihlavu. Povede se jim to, nebo Dukla ještě sérii zdramatizuje a vrátí ji na Vysočinu? Zápas sledujeme od 17.30 v podrobné reportáži online.
Litvínovští hokejisté slaví gól v pátém utkání baráže proti Jihlavě.

První šanci na ukončení baráže Severočeši nevyužili, Jihlava dokázala ve středu doma zvítězit 4:2 a snížila stav série na 1:3.

Teď se Dukla pokouší uspět i na Zimním stadionu Ivana Hlinky, aby mohla i nadále žít sen o návratu do nejvyšší soutěže, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18.

To však Verva dovolit nechce. „Musíme hrát náš hokej od začátku, od první buly. Pak věřím, že to uhrajeme. Doma to ukončíme,“ říká odhodlaně litvínovský útočník Theodor Pištěk.

Jihlava se stala po čtyřech letech prvním prvoligovým týmem, který v barážovém utkání porazil zástupce z extraligy. V předešlých třech sezonách tým z nejvyšší soutěže vyhrál sérii pokaždé 4:0 na zápasy.

„Věděli jsme, že stojíme nad propastí. Ale věřili jsme, že si za předešlé zápasy a úseky v nich, za nasazení zasloužíme alespoň jedno utkání doma zvládnout,“ pravil trenér Viktor Ujčík.

„Bereme to tak, že před sebou máme další zápas. V něm potřebujeme dobrý start. Nesmíme si nechat odskočit soupeře, musíme hrát každé střídání naplno a rvát se. Nic jiného už nám nezbývá,“ dodal jihlavský kouč.

Tipsport extraliga 2025/26
25. 4. 2026 17:30
Zápas probíhá
Litvínov : Jihlava 3 : 0
(3 : 0)
Góly:
2:21 O. Jurčík, 2:37 D. Kaše (N. Hlava), 13:58 M. Sukeľ (M. Moravčík, O. Kaše)
Sestavy:
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
A. Beran - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Krenželok, F. Dundáček - D. Bukač, V. Bilčík - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek

Vyloučení: 1:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, stav série: 3:1

ONLINE: Litvínov - Jihlava 3:0. Z přesilovky zvyšuje Sukeľ, domácí utíkají soupeři

