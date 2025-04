Sparta zatím v sérii ani jednou nevedla, pokaždé jen reagovala na výhry Komety v lichých zápasech. Ten doposud nejdůležitější ji čeká nyní.

Vítěz se do Brna přesune s mečbolem, poražený naopak s rizikem ukončení sezony. „Převahu v hledišti budou mít domácí, ale já si užívám, když tam jsou emoce a fandí se,“ neláme si brněnský Jakub Flek hlavu se zaplněnou arénou v Libni.

Série mezi oběma velkokluby je vyrovnaná nejen při pohledu na bilanci čtyř zápasů, ale také ohledně počtu vstřelených gólů. I v ní drží soupeři smírný stav, konkrétně 6:6.

„Věděli jsme, že to bude dlouhá série, na takovou jsme připraveni. Není to o tom, že každého převálcujeme 4:0. Je to jenom o nás, musíme se soustředit sami na sebe,“ říká sparťanský útočník Tomáš Hyka.

Klíčovými se stali brankáři, kteří udrželi už tři čistá konta. A dokonce se o ně postarali tři různí gólmani. Nejprve ve druhém duelu sparťan Josef Kořenář, na nějž posléze navázal brněnský Michal Postava. Poslední vítězství 1:0 zajistil Pražanům zase Jakub Kovář.

Pokud se některý z nich dokáže vyšvihnout i v pátém střetnutí, přiblíží své spoluhráče k vítězství. A ještě druhý aspekt může hrát velkou roli: všechna utkání zatím vyhrál tým, který skóroval jako první.